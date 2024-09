Luis Suárez, el retiro: cuándo juega su último partido con la selección de Uruguay

Escuchar

“El viernes será mi último partido con la selección de mi país. Lo venía pensando y analizando, es el momento indicado”. El autor de la frase es Luis Suárez, quien este lunes anunció que se retira del combinado de Uruguay tras 17 años de presencia ininterrumpida más allá de algunas situaciones infortuitas.

El último partido del ‘Pistolero’ con el conjunto charrúa que actualmente dirige Marcelo Bielsa será este viernes ante Paraguay en el estadio Centenario de Montevideo por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas. El encuentro, cuyo árbitro designado es el argentino Darío Herrera, está programado para las 20.30 y se transmitirá en vivo por TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

“Lo voy a jugar con la misma ilusión y ganas que mi primer partido en 2007. Voy a dejar la vida el viernes, como me enseñaron en mi país. Me voy con la tranquilidad de que di todo, lo máximo, no tengo nada para reprocharme”, aseguró el delantero de Inter Miami en una emotiva conferencia de prensa a la que convocó para dar el anuncio.

Suárez, a sus 37 años, tiene un rol secundario en la selección de Uruguay desde que asumió Bielsa, quien incluso al principio de su gestión no lo convocó. Regresó al combinado charrúa en la anterior ventana de las eliminatorias sudamericanas, en noviembre de 2023, y fue parte del plantel de la Copa América 2024 en el que su nación logró el tercer puesto. Si bien disputó apenas 75 minutos en los cuatro partidos que entró desde el banco de suplentes, fue determinante para que la Celeste se suba al podio porque en el último cotejo marcó el tanto del empate sobre el final y llevó la definición a los penales vs. Canadá, en la que convirtió el último disparo para la victoria 4 a 3.

A pesar de tener una participación secundaria, con ese tanto se transformó en el jugador de mayor edad en hacerlo para su país con 37 años, 5 meses y 20 días. Quebró la marca de Obdulio Varela, que en el Mundial 1954 anotó con 36 años y nueve meses.

Luis Suárez es el futbolista más longevo de su país en anotar con la camiseta de la Celeste Jacob Kupferman - FR171784 AP

‘Lucho’ debutó en la selección uruguaya en 2007, con 20 años. Por entonces militaba en el Groningen de Países Bajos, la escala previa a su salto al Ajax. Fue Oscar Tabarez el que lo convocó por primera vez y lo ubicó como puntero derecho -lo acompañaron Sebastián Abreu y Gonzalo Vargas- en un amistoso con victoria ante Colombia 3 a 1.

Si bien atravesó buenos momentos con su país, el mayor logro, y único en cuanto a festejos, fue la coronación en la Copa América 2011 que se realizó en la Argentina. Fue una pieza clave de ese plantel porque anotó cuatro tantos en seis duelos y fue elegido el mejor jugador del torneo. Poco después, en el Mundial Brasil 2024, hipotecó su futuro en el seleccionado con el recordado mordiscón a Giorgio Chiellini de Italia. Si bien no le valió la expulsión en el juego, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) intervino y lo suspendió de oficio por nueve partidos y la imposibilidad de hacer cualquier actividad futbolística durante cuatro meses. En ese período ni siquiera pudo entrenarse con Barcelona, que lo acababa de contratar.

La suspensión lo sacó de la Copa América 2015 y quedó al margen de la Copa Centenario 2016 por una lesión. En el Mundial 2018 le hizo un gol a Arabia Saudita y otro a Rusia, pero Uruguay se despidió en la primera etapa como en Qatar 2022, su cuarta y última cita ecuménica. La primera fue Sudáfrica 2010, donde la Celeste accedió a semifinales gracias a su picardía de evitar un gol con la mano que derivó en su expulsión y un penal que falló Gyan Asamoah.

Se trata del máximo goleador de la historia del combinado charrúa con 69 festejos en 142 partidos, una media 0,48 por encuentros. Hizo siete en mundiales, ocho en copas América, 29 en las eliminatorias sudamericanas, en una Copa Confederaciones y 22 en amistosos. La selección argentina no lo sufrió, prácticamente: sólo le hizo dos en los 11 juegos en la que la enfrentó.

