Luis Suárez se despidió de Nacional, de Montevideo, y jugará en Grêmio, que lo recibe con un video que tiene versos del Martín Fierro

El goleador de la selección uruguaya Luis Suárez se despidió de Nacional, de Montevideo, y confirmó su llegada a Grêmio, de Brasil, con un contrato por dos años, informaron este sábado en las redes sociales el propio futbolista y el club del estado de Río Grande del Sur. Tanto el Pistolero como la entidad de Porto Alegre ofrecieron videos para dar la noticia.

Suárez regresó a Sudamérica en 2022 para jugar en Nacional, el club que lo formó, tras brillar por más de una década en el fútbol europeo. En su retorno al Bolso, anotó ocho goles y se consagró campeón del torneo uruguayo como prólogo a su participación en Qatar 2022, su última experiencia mundialista.

Fue lindo mientras duró ♥️



Último día del año, último día como jugador de @Nacional.



Gracias por el cariño! 🥹

”Luis Suárez, bienvenido”, reza el anuncio de Grêmio junto a una imagen del goleador con la camiseta del equipo. La entidad acompañó el anuncio con un particular video con imágenes gauchescas y versos del Martín Fierro. Una manera pintoresca de anunciar la contratación. “¡Es de Grêmio! ¡Uno de los más grandes de la historia de Uruguay, @LuisSuarez9 llega al Tricolor para continuar su trayectoria victoriosa, ahora con nuestra camiseta! ¡Goleador, multicampeón, copero y luchador! ¡Sé bienvenido, Luisito!”, posteó el club, en una publicación cuyas imágenes son acompañadas por pasajes del célebre libro de José Hernández.

El original anuncio de Grêmio

É DO GRÊMIO! 🇪🇪🇺🇾 Um dos maiores da história do Uruguai, @LuisSuarez9 chega ao Tricolor para seguir sua trajetória vitoriosa, agora vestindo a nossa camisa! Artilheiro, multicampeão, copero y peleador! Seja bem-vindo, Luisito!

“Yo he sido manso primero, y seré gaucho matrero en mi triste circunstancia, nací, y me he criao en estancia, pero yo conozco al mundo. Ya le conozco sus mañas”, sostiene la presentación, mientras intercala escenas campestres, hinchas tricolores y festejos de gol de Suárez, que también apeló a un video para celebrando su arribo al club. Cabe recordar que a los equipo de Porto Alegre, por ser del sur de Brasil, los apodan “gauchos” (“gaúchos”, en portugués); de allí el motivo de la referencia del video de Grêmio.

”Hola a toda la hinchada de Grêmio. Quería dar gracias por todo el cariño que me han dado y que estén preparados para disfrutar estos dos maravillosos años para intentar conseguir grandes cosas. Les mando un abrazo grande y nos vemos en los próximos días”, dijo el 9, de frente a una cámara, con una camiseta suplente del club –celeste, como la de Uruguay– puesta y una titular sobre una mesa.

El mensaje de Suárez a los hinchas tricolores

Vamos, @LuisSuarez9! Estamos preparados para conquistarmos grandes feitos juntos! 💪🏽🇪🇪

Suárez se despidió de las copas del mundo de fútbol en 2022 a los 35 años, sin haber anotador sin anotado en Qatar y con la eliminación de Uruguay en la etapa de grupos. El delantero dijo “adiós” entre lágrimas en su cuarto mundial, tras un 2-0 de Uruguay sobre Ghana que fue insuficiente para pasar a los octavos de final, en una zona que clasificó a Portugal y Corea del Sur, tras un tanto agónico de los asiáticos en el encuentro en simultáneo entre estos últimos dos conjuntos.

Tras surgir en Nacional, Suárez inició su exitoso recorrido internacional en Groningen, de Países Bajos, donde también jugó por Ajax; pasó por Liverpool, de Inglaterra, y en 2014 se sumó a Barcelona, en el que formó uno de los tríos más famosos, con su amigo Lionel Messi y el brasileño Neymar. En ese equipo ganó la Champions League de 2015 y cuatro ligas de España, entre otros certámenes.

A los 35 años, Suárez firmó con Grêmio, tras su paso por Nacional; jugará en la B de Brasil, al menos en lo que resta de la actual temporada. Twitter

En 2020, Suárez salió abruptamente del club catalán y se unió a Atlético de Madrid, en el que coronó su carrera en Europa con un campeonato de liga en 2021, aunque ya sin titularidad asegurada. Por eso, en 2022 retornó a Nacional, para llegar con minutos y ritmo al Mundial.

Por su parte, Grêmio es uno de los grandes de Brasil, tres veces campeón de la Copa Libertadores y una de la Europeo-Sudamericana, pero se encuentra en la segunda categoría, en la cual escolta a otra entidad importante, Cruzeiro. Otro ex ganador de Libertadores que está en la competitiva B brasileña es Vasco da Gama.

