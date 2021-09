Luis Suárez volvió a disparar contra Koeman y Bartomeu y reveló detalles de la salida de Messi de Barcelona

La situación institucional por las que atraviesa Barcelona en los últimos años se refleja directamente en lo futbolístico. Su andar irregular en la Liga española y el pésimo arranque en la Champions League, con las dos duras derrotas ante Bayern Munich y Benfica por 3 a, ponen en el ojo de la tormenta a su entrenador Ronald Koeman, que tiene las horas contadas. Y encima de todos los males, este fin de semana, el Blaugrana deberá visitar a Atlético de Madrid, el último campeón de España.

Cuando se habla de estos dos equipos, uno de los primeros futbolistas que se impone como figura es Luis Suárez. A más de un año de su traumática salida del club, el uruguayo habló en la previa de este atractivo duelo que se disputará en el Wanda Metropolitano y se refirió al “desprecio” que recibió de Koeman y de Bartomeu, del difícil adiós de Messi y también reveló qué hará si convierte un gol.

El Pistolero fue entrevistado por el diario catalán Sport y en una gran parte de la nota habló de Barcelona. Sobre su compleja salida del Blaugrana dividió culpas: una mezcla de responsabilidades entre Koeman y Bartomeu. Por parte del entrenador neerlandés lamentó “el desprecio” con el que lo trató: “Como si tuviera 15 años”. También recordó una situación muy difícil por la que atravesó: “No me olvido que el año pasado, en la pretemporada, me mandaban a entrenarme aparte para hacer que me enojara y yo como un profesional”.

Suárez habló de "desprecio" por parte de Ronald Koeman CRISTINA QUICLER - AFP

En cuanto al ex presidente del club, se sintió molesto porque lo acusó de ser “el que filtraba lo que era malo para el vestuario”. El uruguayo, además, sigue sin entender que se extendiera el mensaje de que “Luis era el que molestaba en el vestuario”. También expresó que un equipo como Barcelona necesita jugadores “que puteen, que corran y que tengan actitud”. Sobre el trato recibido por parte de Koeman y Laporta, Suárez advierte que no guarda rencor: “No, para nada. A veces duelen las formas y más por la trayectoria que tiene uno, por el respeto que siempre he brindado, pero rencoroso para nada”, avisó.

SIempre sobre el Barça, analizó que la tensión entre Koeman y Laporta es “una guerra aparte que está perjudicando a los jugadores”. Y allí mismo, durante sus seis años en el equipo culé, Suárez entabló una gran amistad con Lionel Messi. Y cuando el argentino supo que no continuaría en el club, fue el propio uruguayo el que estuvo muy próximo a su amigo. Lucho contó la enorme decepción por la que pasó el Messi, además, dijo: “Leo me decía que quería acabar su carrera en Barcelona y eso lo hacía feliz”, dijo.

Luis Suárez habló de la salida de Lionel Messi de Barcelona Archivo

El sábado no será un partido más para Luis Suárez. Enfrente estará un equipo al que el Pistolero le tiene “mucho cariño”. En el análisis previo, expresó: “Si le das vida a un equipo de su calidad, porque tienen mucho talento, se pueden venir arriba”, opinó el goleador del Aleti, teniendo en cuenta el presente de quien será su rival. También, a nivel personal, Suárez espera convertir un gol “para ayudar al equipo” y para darle una alegría a la gente que ocupará el estadio con el 100% de su capacidad. Pero aclaró: “En caso de lograr el tanto no lo celebraré, no, no... le tengo mucho respeto al club, algo saldrá”, cerró.