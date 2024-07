Copa América 2024: la chicana de Luis Suárez y el reto de los jugadores de Brasil a un mediocampista por sus dichos sobre Uruguay

Escuchar

Andreas Pereira, mediocampista de la selección de Brasil, fue objeto de críticas de rivales y retos de sus compañeros tras la eliminación del conjunto de Dorival Júnior de la Copa América 2024 ante Uruguay. En la previa del encuentro, el jugador del Fulham había subestimado a la Celeste al asegurar: “Nuestro mediocampo es muy bueno. Todos juegan en la Premier. Se trata de un plantel calificado si agarramos nombre por nombre. Somos una selección que ellos soñarían tener”. Luego de que la selección uruguaya obtuviera la clasificación imponiéndose por penales, el delantero charrúa Luis Suárez y algunos jugadores brasileños hicieron alusión a los dichos del mediocampista.

“Para hablar de Uruguay hay que tener un poco de respeto. Antes de decir que hay jugadores que quieren estar en la selección de Brasil, les pasó a contar que el que hizo el comentario era suplente de [Giorgian De] Arrascaeta, el mejor jugador del fútbol brasileño. Imaginate lo que es para nosotros que nos toquen así”, cargó Suárez después de finalizar el encuentro que selló el pase del equipo de Bielsa a semifinales del torneo.

No fue el único que aludió a los dichos del joven de 28 años. “No creo que haya sido una falta de respeto. Siento que quería valorar a nuestro equipo. Yo conozco a todos los chicos que tenemos aquí. Sé como son”, dijo Marquinhos, defensor del Paris Saint-Germain y compañero de equipo de Pereira, y reprochó: “Aun así, todos sabemos que no estábamos en nuestro mejor momento como para querer motivar al equipo de Uruguay”.

Al capitán del conjunto parisino le siguió Arrascaeta, quien había sido mencionado por Suárez. “La provocación es parte del fútbol. Estamos acostumbrados a vivir así. Yo conozco a Andreas. Es un chico de gran corazón. Capaz fue infeliz en alguna palabra. Sinceramente, no creo que lo haya hecho por gusto”, dijo.

Pereira redobló la apuesta: “A mucha gente le duele ver las cinco estrellas en el pecho”

Lejos de escaparle a la polémica, el refuerzo del Fulham publicó un extenso posteo en Instagram, donde defendió sus declaraciones.

“Crecí como hijo de inmigrantes y, para los que se van lejos, saben cuánto nuestra bandera es un símbolo de amor, fuerza y anhelo. Exaltar nuestra historia, creer y estar orgullosos de nuestros deportistas no es denigrar la imagen de nadie. El patriotismo y el amor son cosas que vienen de la sangre. No se negocia”, comenzó.

“Crecí viendo la camiseta más pesada del mundo y soñando todos los días con usarla. Luché mucho. Dios me preparó hasta poder estar hoy en la mayor selección del mundo. Hay una variación de factores que hicieron que no aprobáramos. El trabajo siempre nos da la posibilidad de mejorar, pero para ello es necesario entender el proceso, ya que en el fútbol la inmediatez no funciona. Ningún equipo, ningún lugar me hace sentir más orgulloso de estar aquí”, reivindicó.

“Somos Brasil... Sé que a mucha gente le duele ver las cinco estrellas en nuestro pecho. Qué incómodo es cuando tomamos posición, hablamos, alzamos la voz y mostramos nuestra alegría y orgullo de ser brasileños. Lo que tenemos que saber es que somos más de 200 millones, que juntos nadie nos puede detener”, acotó.

Y completó: “Y si te molestamos… juntos hablamos mucho más alto. Trabajemos y mejoremos lo que hay que mejorar, evolucionemos. Yo, como nadie, sé que los brasileños tenemos el poder de sacudirnos el polvo y cambiar las cosas, porque cada día es una guerra ganada para muchos”.

