Copa América: por qué Marcelo Bielsa no postula a Uruguay como candidato (y una respuesta desopilante)

Marcelo Bielsa no quiere saber nada con que Uruguay sea mencionado como candidato a ganar la Copa América. Al ser consultado por las posibilidades de su equipo tras la victoria ante Bolivia por 5-0, el Loco dio mil vueltas y... pateó la pelota afuera: “Haber ganado dos partidos sin haber enfrentado a los mejores equipos de la competencia no permiten pensar que Uruguay se pueda definir previamente como uno de los equipos importantes de la competencia”, dijo Bielsa en rueda de prensa en el MetLife Stadium, de East Rutherford. Y añadió: “Faltan algunos pasos muy significativos para convencernos que Uruguay puede jugar un fútbol acorde a las grandes individualidades que tiene”, destacó Bielsa. “Sacar conclusiones hoy (por ayer) sería incorrecto” , sentenció.

El entrenador rosarino agregó: “Lo de hoy (por ayer) fue mejor que lo anterior, pero insisto en que cuando uno quiere someterse a pruebas, como significa enfrentar a los más destacados, lo más conveniente es mostrar el poderío en la competencia, no anticiparlo ni difundirlo cuando lo único que permite verificarlo es el juego”, agregó el ex entrenador de la selección argentina. Bielsa reconoció que, pese al avasallante dominio de la Celeste sobre Bolivia, su equipo “dejó de crear peligro en el arco rival por un periodo de tiempo” . A pesar de la victoria por goleada, la Celeste todavía no está clasificada para los cuartos de final.

Marcelo Bielsa gesticula durante el partido entre Uruguay y Bolivia, por la Copa América CHARLY TRIBALLEAU - AFP

“Ante Panamá tuvimos 15 minutos en el segundo tiempo de un rendimiento diferente al que tuvimos en el resto del partido y hoy en el segundo tiempo también hubo un período un poco más largo donde la producción fue diferente”, evaluó el Loco. Además, Bielsa consideró se refirió a la ovación que el público le dedicó a Luis Suárez, quien ingresó a siete minutos del final: “Es un reconocimiento absolutamente merecido por la trayectoria de Luis Suárez. Me parece legítimo que el público quiera ver a sus ídolos y sin lugar a dudas Luis Suárez lo es ”, consideró.

Respecto a los goles marcados por sus principales figuras, Bielsa sostuvo que “convertir siempre aumenta la autoestima de quien hace el gol”. Y amplió: “El gol de Valverde fue un gol muy de su estilo, que lo representa. Y en algunos momentos del partido de hoy se asemejó al jugador que luce en el Real Madrid. Y eso para nosotros y para él es un objetivo. Y en cuanto a Bentancur, que es un gran jugador, no necesita estímulos añadidos, pero creo que le viene bien encontrarse con el arco”, puntualizó. Facundo Pellistri, uno de los goleadores charrúas, puntualizó tras la victoria por goleada ante la selección del altiplano: “ En lo que tenemos que seguir haciendo hincapié es en la intensidad y en seguir arrollando a los equipos porque es nuestra idea ”, dijo Pellistri.

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, aplaude durante el partido que la Celeste le ganó 5-0 a Bolivia, por la Copa América CHARLY TRIBALLEAU - AFP

La conferencia de prensa posterior al partido con Bolivia tuvo un momento desopilante. Un periodista le preguntó en inglés al Loco por el nivel de Darwin Núñez e incluyó un bonus track: “Y, como nota de color, ¿por qué le gusta tanto Mc Donald’s? Gracias”, inquirió. En ese momento, uno de los asistentes del entrenador hizo de traductor improvisado y le transmitió la consulta al DT rosarino, quien se sorprendió con la pregunta. “¿Le cuesta Mc Donald’s?” , preguntó el entrenador, todavía atónito. La persona que estaba traduciendo tampoco comprendió. “¿Puede repetir... Mc Dowel? No sé por qué...”, repreguntó, ante las risas de todos los presentes.

El periodista retomó la palabra y dejó en claro que le preguntaba al DT sobre la famosa casa de comidas rápidas. “¿Qué hace que le guste o que disfrute tanto de Mc Donald’s?”, preguntó. “¿Pero quién es Mc Donald’s”, respondió el Loco, ante las risotadas de toda la sala de conferencia. “¿Si a mí me gusta la comida de Mc Donald’s? No” , sentenció por fin el director técnico argentino.

"¿PERO QUIÉN ES MCDONALDS?" 🤣



Bolivia, por el consuelo de irse con victoria

Antonio Carlos Zago, el técnico brasileño de Bolivia, realizó seis modificaciones con respecto al equipo que cayó 2-0 ante Estados Unidos en el debut. Su equipo se atrevió un poco al inicio de la segunda parte, pero careció de argumentos y acabó sufriendo su 14ta derrota seguida en la Copa América, una racha que se remonta a la edición de 2015 .

“Es difícil explicar derrotas así”, dijo Zago. “Tenemos la tercera selección más joven de la Copa América. Nos toca sufrir. Hay que seguir con el proceso, seguir trabajando. Hemos jugado contra una de las mejores selecciones del mundo. Hay que pelear e intentar salir de aquí con una victoria, que Bolivia tiene casi 10 años sin ganar en una Copa América ”, señaló Zago.

(Con información de las agencias AP y AFP).

