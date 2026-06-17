Luka Modric, a los 40 años: el sobreviviente que jugará su quinto Mundial y quiere otra hazaña con Croacia

Cuando Luka Modric ingrese este miércoles al campo de juego para enfrentar a Inglaterra, no sólo comenzará otro Mundial. También abrirá un capítulo más de una de las historias más extraordinarias que haya producido el fútbol moderno. A los 40 años, el capitán de Croacia disputará su quinta Copa del Mundo, una marca reservada para muy pocos, y volverá a encabezar a una selección que transformó a un país de apenas cuatro millones de habitantes en una potencia mundialista.

La escena adquiere una dimensión especial por todo lo que representa. Porque antes de convertirse en ganador del Balón de Oro, multicampeón con Real Madrid y símbolo de una generación irrepetible, Modric fue un niño que creció en medio de la guerra. Un chico que perdió a su abuelo durante el conflicto de independencia croata, que tuvo que abandonar su hogar y que encontró en una pelota una forma de escapar de una realidad marcada por el miedo.

Nacido el 9 de septiembre de 1985 en Zadar, entonces parte de Yugoslavia, su infancia quedó atravesada por uno de los momentos más traumáticos de la historia reciente de los Balcanes. Cuando tenía apenas seis años, la guerra irrumpió en su vida. Su familia debió huir y refugiarse en un hotel que alojaba a desplazados. Allí pasó buena parte de su infancia.

Mientras las sirenas antiaéreas formaban parte del paisaje cotidiano, Modric se aferró al fútbol. En los estacionamientos y pasillos del hotel improvisaba partidos con otros chicos. En aquellos espacios reducidos desarrolló parte de la técnica que más tarde lo convertiría en uno de los mejores mediocampistas de su generación. El balón funcionó como el refugio emocional en medio de un contexto devastador.

Un joven Luka Modric X.com

Su talento apareció muy temprano, aunque el camino estuvo lejos de ser sencillo. Más de un entrenador dudó por su contextura física. Delgado y pequeño, de 1,72 metros, para los estándares del fútbol profesional parecía destinado a quedar relegado. Sin embargo, compensó cada desventaja con inteligencia, técnica y una comprensión del juego fuera de lo común.

Dinamo Zagreb apostó por él cuando todavía era adolescente, procedente de la academia de NK Zadar. Después llegaron los préstamos en Bosnia, una etapa que suele señalar como fundamental para su formación, y posteriormente el salto a Tottenham. En Inglaterra comenzó a llamar la atención de toda Europa. En 2012 desembarcó en Real Madrid, en un fichaje cuestionado en sus inicios. Lo que siguió pertenece a la historia grande del deporte.

Se convirtió en el máximo ganador en la historia de Real Madrid, con 28 títulos, entre ellos seis Champions League - - Spada/LaPresse via ZUMA Press

Con el conjunto español conquistó seis Champions League, construyó una carrera legendaria, siendo el que más títulos ganó como jugador blanco (28), y logró algo que parecía imposible en aquella época: interrumpir la hegemonía de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para quedarse con el Balón de Oro en 2018. Ese mismo año alcanzó la cima emocional de su trayectoria con la camiseta de Croacia.

“Luka es el alma del equipo. Todo pasa por él y hace el juego más fácil”, definió alguna vez Zinedine Zidane, uno de los entrenadores que mejor lo conoció durante su etapa en Real Madrid. También otro técnico que lo supo aprovechar en el merengue, Carlo Ancelotti, afirmó hace un tiempo: “Modric es único; no hay otro como él en el mundo”.

Pero su historia no quedaría solo a nivel clubes. Luego de pasar por la sub 17, 18, 19 y 21, debutó en la mayor a principios del 2006, con 21 años, en un amistoso ante la Argentina en Suiza. Enfrentándose a un equipazo con Juan Román Riquelme como número 10, a quien fue encomendado marcar personalmente, y un joven Messi que también recién arrancaba su camino a nivel selección, logró ganarle por 3-2 aquel amistoso, donde jugó 84 minutos.

El debut de Luka Modric en la selección absoluta, ante la Argentina, rival que cruzaría en dos Mundiales Instagram Luka Modric

Rusia 2018 modificó para siempre la percepción internacional sobre el seleccionado balcánico, tras un Mundial 2006 y 2014 donde habían quedado afuera rápidamente en fase de grupos, sumado a la ausencia en 2010. Con Modric como conductor y capitán, Croacia ganó los tres partidos de la fase de grupos, uno muy recordado con paliza sobre la Argentina por 3-0, en el que convirtió un golazo desde fuera del área. Eliminó a rivales de mayor poderío, superó tres series consecutivas que se extendieron más allá de los 90 minutos y alcanzó la primera final mundialista de la historia de su país. Francia terminó imponiéndose en Moscú, pero el mediocampista fue elegido el mejor jugador del torneo. Y le valió también para el Balón de Oro del mismo año.

Lejos de tratarse de una aparición aislada, aquella campaña se convirtió en el punto de consolidación de una selección acostumbrada a desafiar la lógica. Cuatro años más tarde, en Qatar, Croacia volvió a subir al podio con un tercer puesto, tras quedar afuera frente a la albiceleste en semifinales, que ratificó la magnitud de esa generación. En ambos recorridos, Modric fue el eje futbolístico y emocional.

Luka Modric y Kylian Mbappé, premiados en la final del Mundial 2018 que terminó 4-2 para Francia Reuters

Por eso resulta difícil encontrar antecedentes comparables. Desde su independencia, Croacia alcanzó tres semifinales mundialistas, fue subcampeona en 2018 y tercera en 1998 y 2022. Todo ello con una población inferior a la de muchas ciudades europeas. Una desproporción que explica por qué cada torneo alimenta la sensación de que puede volver a sorprender.

El de Estados Unidos, México y Canadá será su quinto Mundial, aunque la cuenta pudo haber sido todavía mayor. Croacia no logró clasificarse para Sudáfrica 2010, la única Copa del Mundo de las últimas dos décadas en la que no estuvo presente. Ahora llega un nuevo desafío. Y posiblemente el último. Aunque el propio Modric evita hablar de despedidas, todo indica que marcará el cierre de su recorrido con la selección. Lo hará, además, en plena vigencia competitiva.

Su nivel en AC Milan con 40 años ilusiona con lo que podamos ver en el Mundial PIERO CRUCIATTI - AFP

Su temporada en Milan es la mejor prueba. A los 40 años sigue siendo una pieza central del equipo italiano. Acumula una cantidad de minutos impropia para su edad (2864′), mantiene influencia en el juego, con dos goles y tres asistencias en 37 partidos, y continúa resolviendo partidos con la calidad que lo convirtió en una referencia mundial. Mientras muchos contemporáneos ya dejaron la actividad, él todavía compite al máximo nivel.

Su compañero Christopher Nkunku graficó su vigencia con una frase que recorrió los medios en Italia: “Hace pases increíbles con el exterior del pie. Si intento hacer lo mismo, se me disloca la cadera”. Entre la admiración y el humor, reconoció: “Es increíble que tenga 40 años, pero podría jugar hasta los 45 o 46”.

Luka Modric celebra con sus compañeros luego de abrir el marcador en el último amistoso previo al Mundial Darko Bandic - AP

Su temporada también ofrece señales de vigencia. Después de sufrir una fractura en el pómulo que lo dejó al margen durante tres partidos, volvió a sumar minutos en la última fecha de la Serie A frente a Cagliari, donde disputó 28 minutos. Antes de esa lesión, había sido una pieza fija en Milan: fue titular en sus diez encuentros anteriores y completó los 90 minutos en ocho de ellos, una exigencia poco habitual para un futbolista que se acerca a los 41 años. Además, hace apenas unas semanas, fue elegido por decimocuarta vez como el mejor futbolista de Croacia.

En ese contexto, el estreno frente a Inglaterra aparece como uno de los grandes atractivos de la primera jornada. El equipo dirigido por Zlatko Dalić vuelve a apoyarse en una combinación de experiencia y renovación. Modric, el jugador con más partidos en la historia del seleccionado croata (por ahora 198), lidera un plantel que también cuenta con futbolistas consolidados como Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Ivan Perišić y Andrej Kramarić.

Su entrenador, que condujo a Croacia al subcampeonato en Rusia y al tercer puesto en Qatar, lo resume de manera sencilla: “La energía y la fuerza que tiene a su edad son extraordinarias. Es un ejemplo para todos”.

La selección inglesa asoma como favorita del Grupo L, pero Croacia ya aprendió a convivir con ese tipo de escenarios. Lo hizo en Rusia. Lo repitió en Qatar. Y pretende hacerlo una vez más en Norteamérica.

La preparación para este Mundial no resultó sencilla. En los dos amistosos previos disputó 58 minutos: primero, en la derrota 2-0 ante Bélgica, y luego en el agónico triunfo 2-1 sobre Eslovenia, encuentro en el que marcó el gol que abrió el marcador, con un pase a la red recibiendo desde la medialuna del área. Fue su primer tanto con la selección después de cumplir los 40 años. En ambos partidos llevó la cinta de capitán y una máscara protectora por aquella fractura en el pómulo sufrida el 26 de abril durante el encuentro entre Milan y Juventus. Fue operado al día siguiente para acelerar la recuperación y llegar en condiciones a la Copa del Mundo, aunque todavía debe utilizar la protección facial.

Nuevamente con la número 10 en su espalda, busca volver a hacer historia con su país MARKO PERKOV - AFP

Cuando el árbitro dé la orden de comenzar a las 17, Modric sumará una nueva función en una carrera que parece escrita contra toda lógica. El chico que alguna vez pateó una pelota en un hotel para refugiados, mientras la guerra golpeaba a su país, volverá a ocupar el centro de la escena en el torneo más importante del fútbol. A los 40 años, con cinco mundiales sobre los hombros y una historia que excede cualquier estadística, todavía sigue persiguiendo el sueño que parecía imposible.