Parecía que la historia era parte del pasado y nada más. Que Alexis Mac Allister le había dado a Boca un adiós sentido y definitivo con el agradecimiento, en su cuenta de Instagram, "a las autoridades de la institución por la oportunidad que me dan de aprovechar este permiso de trabajo especial", y la sentencia de que "los clubes llegaron a un acuerdo gracias a la comprensión de Boca". Sin embargo, el miércoles apareció ante las cámaras antes de partir a Inglaterra y lanzó bombas hacia los dirigentes, que sorprendieron a los hinchas. En el club no se quedaron atrás: con el correr de los minutos hubo fuego cruzado.

Brighton, de la Premier League, había adquirido su pase pagándole cerca de 9.000.000 de dólares a Argentinos. Sin pasaporte comunitario, las cosas se complicaron, por lo que estuvo cedido seis meses en el Bicho y el último semestre en el xeneize, con contrato hasta junio. Con urgencias que tienen que ver con el descenso, los ingleses lograron obtener una autorización para que Mac Allister pudiera jugar, presionaron para incorporarlo ahora y lo consiguieron.

No me sentí valorado ni importante. Mi deseo era quedarme Alexis Mac Allister

Evidentemente, a Alexis no le cayeron muy bien las palabras que utilizó el presidente, Jorge Amor Ameal, en diálogo con Radio La Red, el martes por la noche: "La camiseta de Boca se tiene que respetar. Mac Allister no quiso estar. Entonces, se tiene que ir", se refirió al ser consultado por la salida inesperada del enganche. Es por eso que durante la tarde de ayer volaron los dardos.

Primero, aquellos que tenía preparados el futbolista, de 21 años, en su charla con Fox Sports. "Lo charlé con Riquelme, mi principal posición fue quedarme. En el lapso que hubo entre ese deseo y el de irme, pasaron cosas que no me gustaron. Por eso la decisión final", comenzó explicando uno de los hijos de Carlos, ex futbolista del club en la década del '90. Los detalles siguieron: "Riquelme me llamó enojado porque me dijo que mi papá estaba hablando mucho del tema y que quería ser el nexo entre los ingleses y Boca. Yo le respondí que eso pasaba porque, además, él es mi representante. Y que, al menos, Boca atendiera a Brighton, que es el dueño de mi pase. Por una cuestión lógica, de respeto. No de Riquelme, sino del club. Después podés negociar, hacer lo que quieras, pero atendelo".

Munición gruesa

Sin embargo, al final del relato, aparecería la munición gruesa que dejó al Mundo Boca alterado: "Le dije que quería quedarme y me dijo que era un jugador importante para ellos. A las horas me enteré que Boca le había mandado un mail a Brighton para avisarles de que yo no iba a Inglaterra, pero que si ponían un millón de dólares, me liberaban. No me sentí valorado ni importante. Simplemente buscaron más plata".

La revolución fue total. Sus declaraciones impactaron y generaron bronca puertas adentro de Brandsen 805. Tal es así que Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo, salió a dar su versión de la situación en el mismo programa, pocos minutos después de la entrevista a Alexis.

Su rendimiento en el Preolímpico lo distinguió: fue una de las figuras de Argentina Fuente: AP - Crédito: Fernando Vergara

"No hay que mentir. No es verdad que se quería quedar porque nos manifestó que le había salido la visa de trabajo y quería irse", comenzó Chelo, que desmintió que se trate de una cuestión política como deslizó el joven mediocampista. Sin embargo, en la historia incluyó a Gustavo Arribas, amigo de Mauricio Macri: "Fui personalmente al hotel en el que estaba un dirigente inglés y el representante de él, el hijo de Arribas, que me dijeron que se querían llevar al jugador. Antes se lo habían manifestado a Román. Siempre los atendimos y les respondimos todos los mails", finalizó el ex delantero.

Llama poderosamente la atención el cambio de discurso del jugador, entre lo que dijo ayer y lo que plasmó en sus redes sociales: si la historia es como la relató ahora, se podía haber ahorrado algunas expresiones de aquella despedida que hoy no lo dejan bien parado ante los hinchas. En Boca, por ahora, hay una sola versión. Riquelme se mantiene oculto desde que asumió. Seguramente, con el tiempo, se destapen más ollas del caso Mac Allister.