Manchester City cayó 3-1 con Nottingham Forest, la tercera al hilo por Premier League: los dos golazos que recibió

Manchester City recibió otro golpazo en la Premier League. De esos que duelen. El cúmulo de circunstancias que rodean a la caída 3-1 ante Nottingham Forest explican que el triunfo semanal por Champions League, al Leipzig de Martín Demichelis, fue apenas un mimo dentro de una actualidad que no es firme. La de este sábado significó su tercera derrota en fila jugando por la liga inglesa y la consecuencia de empezar a correr de atrás al puntero Arsenal desde una considerable distancia.

El italiano Giuanluigi Donnarumma no pudo hacer nada ante los bombazos de Delap. DARREN STAPLES - AFP

La nueva era institucional resultaba una incógnita desde lo futbolístico luego de que Pep Guardiola soltara la dirección técnica tras una década a cargo y el puesto lo tomara Enzo Maresca. Todo comenzó brillante en las primeras siete jornadas, ganando cada compromiso y liderando tres puntos por encima del último campeón. En las últimas tres fechas, todo se alteró: cayó ante Aston Villa en Birmingham (2-1), Brighton como local (1-0) y ahora en Nottingham con una pobre actuación.

Apuntados principalmente los defensores del equipo. El croata Josko Gvardiol, primero, perdió la pelota con el brasileño Jair Cunha, uno de los stopper del Forest, que encaró desde tres cuartos de campo rival con la claridad y conducción de un atacante, definiendo con el pie zurdo abierto a los seis minutos. Las tribunas locales deliraron: fue el primer gol que convirtió Nottingham en su estadio en lo que va de temporada.

¡QUÉ MANERA DE GALOPAR, QUÉ GRAN GOL DE DELAP! El delantero del Nottingham Forest se mandó una gran corrida y anotó ante Manchester City en la fecha 10 de la #PREMIERxESPN.



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Es que, aunque falte mucho para el desenlace, el vencedor había iniciado el partido en los puestos de descenso y apenas un triunfo, lo que hace más dolorosa la derrota para Enzo Fernández y compañía. Incluso, la rapidez en la que se le escapó el resultado agrava el contexto de la historia. Porque recibió el segundo cachetazo a los 18 por una maniobra individual de Liam Delap. Aunque al delantero inglés hay que hacerle una página aparte.

Recibió la pelota detrás del círculo central, en su propio campo, y desde allí no paró, aun con una lógica mayor decisión y potencia con respecto a la de su compañero al momento de abrir el marcador. Llamó la atención la indecisión de los centrales del City, Marc Guéhi y Ruben Dias, para impedir semejante corajeada. Poco le importó al excompañero de Fernández en Chelsea, que se metió en el área y sacó un misil que superó la figura del arquero italiano Gianluigi Donnarumma.

La gran figura de la noche en Nottingham metió dos bombazos imposibles para Donnarumma y festejó como Cristiano Ronaldo. Nigel French - PA Wire DPA

Cero goles del equipo en cuatro partidos jugando en su casa; dos en un margen de 12 minutos. Sorprendidos los hinchas del anfitrión, tanto como los futbolistas dirigidos por Maresca. Nula reacción tuvo su equipo en esa primera mitad y cuando inició la segunda parte insinuó el milagro. Impulsado por otra joya, la del francés Rayan Cherki, que a los siete minutos practicó desde la puerta del área rival una volea exquisita con su zurda que infló la red cerca de un ángulo superior.

Pero sería apenas eso, un acercamiento en el resultado, mucho dominio de pelota y poca peligrosidad. Sería necesario, entonces, regresar a la figura de Delap, a los 27 del complemento. Luchó una pelota cerca de su propia área, la ganó y así, junto a Morgan Gibbs-White, fue el encargado de iniciar y terminar un contragolpe letal.

¡EL SUEÑO DE CUALQUIERA PEGARLE ASÍ! ¡IMPRESIONANTE GOLAZO DE LIAM DELAP ANTE MANCHESTER CITY CON "SIUUU" INCLUIDO!



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Porque el volante le devolvió la pelota cerca del área visitante y, tras un solo control, cruzó un zurdazo impactante que impactó contra un palo y se metió. Sería el golpe de nocaut para el City, que hacía dos años que no convivía con una racha adversa tal: aquella vez, incluso, llegó a cuatro caídas.

Lo mejor del partido

De esta manera, y tras un nuevo éxito de Arsenal, Manchester City ahora es escolta manteniendo aquellos 21 puntos, pero ahora mira cómo el equipo de Londres lidera seis unidades por encima. Incluso, este domingo puede ser relegado al tercer puesto si Brighton (19) se impone a Brentford. Mientras tanto, su derrota repercutió en Manchester United, que fue relegado parcialmente a la zona de los tres descensos.