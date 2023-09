escuchar

Acostumbrado a protagonizar todas las competencias hasta las instancias finales, puede parecer sorpresivo que Manchester City tuvo un debut y despedida en la Copa de la Liga (Carabao Cup). El equipo de Pep Guardiola venía con un pleno de siete victorias (seis por la Premier League y una por la Champions League), pero en St. James Park no pudo con Newcastle, que se impuso por 1-0 y avanzó a los octavos de final en el torneo que agrupa a los equipos de las primeras cuatro categorías del fútbol inglés.

Si la caída puede considerarse sorpresiva, con el atenuante de que Erling Haaland se quedó en el banco y tampoco estuvieron Rodri, Bernardo Silva, Walker, Ruben Dias y Ederson, más lo es que Manchester City se quedara en blanco, sin marcar. Fue la segunda vez en los últimos 38 encuentros que no hace goles (el anterior fue en mayo, en un 0-1 contra Brentford). En la escala de prioridades del City, la Carabao Cup ocupa el último escalón, lo cual no deja de ser un paso en falso para un plantel tan capacitado.

Julián Álvarez fue el centro-delantero, y tuvo dos ocasiones en la primera etapa, las más claras del equipo. Con Guardiola, Manchester City conquistó cuatro Carabao Cup y nunca había quedado al margen en el debut. En el primero de los cuatro partidos consecutivos como visitante por distintas competencias que le esperan a Manchester City, el técnico catalán hizo una rotación en la formación, y lo volvió a pagar con la eliminación, como le ocurrió en la temporada anterior, cuando con una alineación con mayoría de suplentes quedó eliminado ante Southampton de la Carabao Cup. Aquella fue la única competencia en la que no se coronó en el curso, tras ser campeón en la Premier League, FA Cup y Champions League.

Del recambio de entrada no formó parte Álvarez, que atraviesa por el momento de mayor continuidad desde su llegada. Últimamente, el cordobés venía ocupando el puesto de media-punta, detrás de Haaland. Con el noruego en el banco, el cordobés fue el centro-delantero. Jack Grealish se mantuvo a la izquierda, con perfil invertido por su condición de derecho. Uno de los interiores ofensivos fue el juvenil noruego Oscar Bobb -20 años, formado en las inferiores del club-, encargado de darle una asistencia a Álvarez a los 17 minutos. No llegó bien pisado el cordobés y su definición cruzada fue despejada con un pie por el arquero Pope.

Manchester City dominó en el primer tiempo a un Newcastle que venía de ganarle 8-0 a Sheffield por la Premier League, con goles marcados por autores diferentes, un hecho inédito en el fútbol inglés. El club que es propiedad de un fondo soberano de Arabia Saudita también está participando de la Champions League, tras haber terminado en el cuarto puesto en la Premier pasada. Además, Newcastle fue finalista de la última Carabao Cup, en la fue derrotado por Manchester United.

La otra ocasión de gol de Manchester City en la primera etapa también estuvo en los pies de Álvarez, que esta vez se desmarcó por la izquierda y desde un ángulo cerrado sacó un zurdazo que se fue muy abierto. Newcastle se limitaba a achicar espacios en su campo, resistía, casi que no se asomaba al campo rival. Pero a los 40 minutos dio un anuncio que tendría continuidad en el segundo tiempo: Manchester City quedó mal parado en contraataque local y la definición de Murphy fue salvada por el arquero Ortega.

Newcastle salió con otra disposición en el segundo período, más agresivo y punzante, a partir de la entrada de Bruno Guimaraes, uno de los titulares habituales. A los minutos, Murphy inició un ataque que Joelinton profundizó con una diagonal en la que dejó a dos rivales en el camino y cruzó una asistencia que el sueco Alexander Isak definió al entrar por el segundo palo.

El desarrollo fue otro, más equilibrado, de ida y vuelta. Manchester City ya no gobernó el juego y no hubo más ocasiones para Álvarez, cuyo aporte se limitó a un tiro libre en forma de centro desde la derecha. A los 28 minutos fue sustituido por Phil Foden. Las dificultades de su equipo pusieron nervioso a Guardiola, amonestado a instancia del juez asistente por protestar. También se encaró con el árbitro Anthony Taylor tras el final del partido. Una símbolo de la impotencia. Después, más tranquilo, Guardiola reconoció a Newcastle: “Felicitaciones, tuvieron una gran noche, todo el crédito para ellos”.

🔵 NUESTRO ONCE 🔵



Ortega Moreno, Lewis, Akanji, Aké, Gvardiol, Sergio Gómez, Phillips, Kovačić, Bobb, Grealish y Julián Álvarez 🕷️



CAMBIOS | Ederson, Carson, Walker, Rúben Dias, Hamilton, Nunes, Foden, Doku y Haaland. pic.twitter.com/U0wCEysSxq — Manchester City (@ManCityES) September 27, 2023

Los otros clasificados

La jornada de los 16avos de final de la Carabao Cup tuvo la clasificación de Liverpool (Alexis Mac Allister en el banco), que venció 3-1 a Leicester; Chelsea, con Enzo Fernández en los últimos 20 minutos, supero por 1-0 a Brighton (Facundo Buonanotte, titular). Emiliano “Dibu” Martínez fue suplente en la derrota 2-1 de Aston Villa ante Everton. Otros resultados: Bournemouth (con Marco Senesi) 2 vs. Stoke City 0, Blackburn Rovers 5 vs. Cardiff City 2, Brentford 0 vs. Arsenal 1, Fulham 2 vs. Norwich 1 y Lincoln 0 vs. West Ham 1.

LA NACION