La crisis futbolística de Manchester United no tiene fin. En una impensada caída libre, que pone en jaque el futuro de Erik Ten Hag como entrenador, los Reds vivieron una verdadera pesadilla en Old Trafford, donde fueron goleados por Bournemouth (0-3), un humilde equipo que jamás lo había vencido en su casa. En medio del desconcierto, gritó un argentino que no suele estar asociado al gol: el defensor Marcos Senesi, aportó con un cabezazo el tercer tanto para los Cherries.

Sin dudas, para Ten Hag es una temporada que viene mal barajada. Marcha último en el grupo de la Champions League a falta de una fecha. Y si bien tiene posibilidades de seguir en la competición o al menos caer a la Europa League, debe recibir al poderoso Bayern Munich. Y en la Premier League muestra una irregularidad asombrosa que bien reflejan los números: ganó 9 encuentros y perdió 7; sin empates.

Bournemouth es un equipo que estuvo las primeras nueve fechas sin ganar, pero que a partir de la décima jornada hizo un clic y solo perdió uno de los últimos siete encuentros (cinco triunfos). El equipo que dirige el español Andoni Iraola Sagarna tiene en Marcos Senesi a un hombre que se ha afianzado en la zaga central. El defensor surgido en San Lorenzo, de 26 años, logró su segundo gol en tres días con la casaca cherry, ya que había anotado el último miércoles en la victoria ante Crystal Palace. Suma, de esta manera, su cuarto tanto en 45 cotejos jugados en la Premier League.

El United supo de entrada que tendría una jornada cuesta arriba. A los 4 minutos, Cook realizó un anticipo ofensivo, ingresó al área a toda velocidad y lanzó el pase al medio que Dominic Solanke mandó a la red. Los locales miraban sorprendidos cómo Bournemouth se ponía rápidamente 1 a 0. Con un Garnacho improductivo -titular hasta que fue reemplazado por Rashford al minuto 78-, Manchester no pudo nunca lastimar a un visitante muy bien estructurado.

El segundo impacto llegó a los 14 del segundo tiempo, poco después de que Ten Hag había cambiado la carta de ataque (Höjlund por Martial): un centro de extremo a extremo, Tavernier se la lanzó al danés Billing, que le ganó en el salto a Shaw y cabeceó al gol. El golpe de KO lo dio Senesi a los 28, cuando cabeceó libremente un córnero formidablemente ejecutado por el zurdo Tavernier, en su segunda asistencia de la noche.

En la próxima fecha, Bournemouth se medirá con Luton Town, mientras que Manchester United tendrá como rival a Liverpool.

