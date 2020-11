El médico Leopoldo Luque, que controña la internación de Diego Maradona

Diego Maradona permanece internado en una clínica de la ciudad de La Plata, apenas un par de días después de cumplir 60 años. El entrenador de Gimnasia y Esgrima es sometido en estas horas a una serie de exámenes y el médico personal, Leopoldo Luque, entregó un nuevo parte médico:

"Diego está mucho mejor que ayer y con muchas ganas de irse. La noche la pasó bien y estuvimos bromeando. Yo quiero que se quede un día más. Está anémico y todavía lo noto deshidratado, así que hay que corregirle eso", señaló Luque, que agregó: "Él está bien de ánimo; la idea es mejorarlo todo lo que se pueda. Estuvo caminando dentro de la clínica. Uno tiene un objetivo mucho más alto y lo vamos a seguir buscando. Tiene que tener un tratamiento a largo plazo".

Ahora queremos resolver su parte clínica que lo hacía estar débil, cansado. El by pass gástrico hace que no se absorba bien el hierro y eso le influye. Estamos ajustando su estado Leopoldo Luque (médico de Maradona)

"El objetivo mío es que se quede hasta mañana. Pero él tiene autonomía y se quiere ir. Si el paciente está conciente, él lo puede decidir", comentó el especialista, que explicó que el tratamiento llevará un tiempo: "Es un tratamiento a largo plazo y que se hará de forma ambulatoria. Pero puede trabajar cuando quiera".

Maradona con el médico personal Leopoldo Luque

Luque definió las características de su paciente: "Diego es como se lo ve en la tele. A veces quiere verme y a veces no. Y ahora no me quería ver. Entonces ahora hicimos esto para tener un monitoreo aún mayor. Si quiere, puede ir a trabajar ahora, pero acá está controlado. No es una internación por algo puntual, es una decisión para un paciente tan particular".

