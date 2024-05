Nacional vs. River: la actuación de Anderson Daronco, en el centro de las declaraciones de los futbolistas y los entrenadores

Escuchar

El encuentro entre Nacional de Montevideo y River por la Copa Libertadores quedará en la historia por sus revoluciones y la actuación -controvertida- del árbitro brasileño Anderson Daronco. Mientras los charrúas elogiaron su desempeño, los argentinos le achacaron la jugada en la que no mostró tarjetas rojas por una dura entrada de Lozano a Rodrigo Aliendro y luego, en un tumulto, por una trompada de Romero a Paulo Díaz.

Diego Polenta, el capitán del local, que fue suplente tras haberse perdido cinco entrenamientos en la semana, comentó: “La Copa Libertadores es así. Ellos saltaron porque les pareció que [Leandro Lozano] fue mal y nosotros no nos quedamos atrás. Son cosas del fútbol. Esto es lo lindo de la Copa también ”.

El exfutbolista de Unión de Santa Fe y la selección uruguaya continuó: “Hay que felicitar al juez que también dejó jugar. Eso es fútbol: dejar jugar. Es Copa Libertadores. Acá [por el torneo uruguayo] capaz que hacés eso y son tres expulsados. Después queda ahí y terminamos todos a los abrazos, como siempre”. Luego, Polenta se refirió a los músculos y a la “cara de malo” de Daronco: “Yo le dije que yo era malo también; no solo él. Cara de malo he visto a mil en mi vida. Tiene músculo, sí, pero lo respeto porque lo considero hoy en día uno de los mejores árbitros de América ”.

El colombiano Miguel Borja, sin embargo, no fue tan contemplativo con el desempeño de Daronco. Autor del primer gol millonario a los ocho minutos del primer tiempo, el delantero opinó: “Hay una jugada que para mí marca el juego en el segundo tiempo, que era roja; yo no entiendo cómo a un árbitro de estos con más de 500 partidos le cuesta sacar una roja”, protestó. Y añadió: “Yo pienso que eso influyó mucho”.

Borja continuó con sus quejas sobre el arbitraje del brasileño y se refirió a la fuerte infracción sobre Aliendro que desató el encontronazo entre futbolistas de ambos equipos: “La falta contra Aliendro es una agresión directa, él va con intención de hacerle daño y de pronto podría haber castigado eso; y después, la piña que [Romero] le pega a Paulo… Yo creo que cuando te llaman del VAR hay que saber interpretar el tema del VAR, porque si no, van a estar llamando todo el tiempo por una amarilla. Y yo hasta donde tengo entendido cuando te llaman es por una roja. A este árbitro lo conozco de Brasil, le dije esto que te digo cuando sacó la amarilla y ahora cuando salí, porque el partido se define por detalles”.

Para Álvaro Recoba, entrenador del Bolso con una ilustre carrera en Europa -jugó en Inter, Venezia y Torino, de Italia, entre otros equipos-, se trató de un “típico partido de copas”, que tuvo una jugada bisagra en aquel tumulto: “Pensé que nos podía tirar abajo porque en el partido estábamos yendo hacia adelante. Fue al revés: el equipo fue, intentó, por momentos quedamos mal parados, arriesgando, pero sabíamos que podía pasar”, dijo el entrenador. Y añadió: “El segundo tiempo fue un partido de Copa, de las viejas, donde hubo tumulto, forcejeos y pierna fuerte de parte de los dos equipos. Se jugó con mucha fuerza, pasión ”.

Franco Armani, arquero y capitán de River, también dio su punto de vista sobre lo ocurrido en el estadio de Nacional: “No me gusta hablar mucho del árbitro. No soy de meterme mucho en ese tema. Eso queda de lado. Por ahí las chiquitas fueron para el local”, insinuó. El arquero millonario se refirió al partido: “Nos vamos con un poco de bronca porque teníamos el resultado arriba de dos goles, nos empatan en el segundo tiempo. Pero bueno, como siempre digo, cuando pasó también con Talleres, que nos empataron, todo tiene que servir de aprendizaje”. Más del campeón del mundo en Qatar 2022: “Obviamente es Copa Libertadores, si te dormís en los pequeños detalles te los hacen pagar, pero bueno, a seguir. Lo importante, lo rescatable también, es que no se perdió, que sumamos. Y bueno, estamos bien ubicados en la tabla. A seguir trabajando, obviamente a seguir corrigiendo errores porque los goles son por pequeños detalles ”, completó.

Álvaro Recoba, entrenador de Nacional de Montevideo DANTE FERNANDEZ - AFP

Martín Demichelis, entrenador millonario, fue otro de los que protestó por la actuación de Daronco: “Ustedes (los periodistas) saben que jamás hablé de los árbitros desde que estoy en River pero hay cosas que quedaron en evidencia”, empezó el DT. Y continuó: “En el segundo tiempo los primeros 10/15 minutos se premió no jugar al fútbol y después bueno... está todo el mundo a través de los teléfonos, del whatsapp y la televisión dejando en evidencia que primero por suerte no fracturaron a Rodrigo Aliendro y después al jugador que amonestaron creo que merecía no seguir en el campo por la actitud antideportiva que tuvo en ese tumulto donde todos tenemos las pulsaciones altas, pero creo que hubo una actitud totalmente antideportiva que si encima la ven la castigaron solo con una amarilla ”, completó.

