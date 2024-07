Maravilla Martínez sigue encendido y Racing demostró que tiene intacta su esencia ofensiva: venció a Godoy Cruz 3-0

Escuchar

Con un contundente triunfo por 3 a 0 ante Godoy Cruz, Racing dio un primer paso firme, como para marcar presencia en el reinicio del fútbol local. Medio centenar de días pasaron desde la última vez que había saltado a la cancha. Atrás quedó la Copa América, la Eurocopa y la pretemporada en Ciudad del Este para llegar a esta reanudación de la Liga Profesional de Fútbol en la fecha 6. Apenas diez minutos tardó el cuadro de Gustavo Costas en demostrar que mantiene intacta la esencia del primer semestre: ser un equipo de delanteros, preparado para jugar directo y aprovechar las virtudes de sus hombres de ataque.

El pasado jueves Adrián Martínez se hizo cargo de desactivar la polémica que se había instalado en la mitad celeste y blanca de Avellaneda acerca de su continuidad. El goleador consideraba que su excelente actuación en lo que va de este 2024, que generó sondeos de clubes de Brasil, Arabia y China, era motivo suficiente para negociar una mejora de contrato. Para el presidente Víctor Blanco no era necesario.

Carbonero ante Martín Luciano, lateral izquierdo de Godoy Cruz FOTOBAIRES/Jorge Baravalle

Cuando el malestar parecía agrandarse, fue el propio futbolista quien desató el nudo con una historia de Instagram: “Cualquier cosa se puede negociar en la vida menos la palabra, la gratitud y la honra. Falta poco para empezar una nueva ilusión. Siempre con compromiso”. Al texto lo acompañaba un festejo del tanto en el Libertadores de América con el que la Academia se llevó el clásico de visitante.

Como si eso no hubiera alcanzado, a los diez minutos de iniciar el partido ante Godoy Cruz demostró que su hambre de gloria está intacto. Peleó una pelota en mitad de la cancha, picó hacia el área, recibió de Carbonero y definió como los que saben. Lo gritó con todo. No es para menos. Es su 21° gol en 26 partidos con la camiseta de Racing. Una marca arrolladora que no se detiene, como la marcha de la Academia que avanza con Maravilla como locomotora. En lo que va del 2024, entre las cuatro competiciones (Copa Argentina, Copa Sudamericana, Copa de la Liga y Liga Profesional), anotó 57 tantos en 28 partidos jugados. Con más de dos gritos de promedio por partido es el más goleador del fútbol argentino.

El festejo entre Maravilla Martínez y Carbonero FOTOBAIRES/Jorge Baravalle

La presencia de Maximiliano Salas y Johan Carbonero como acompañantes de Martínez en el ataque, anuncia ya desde la formación que la Academia es un equipo que saltea líneas para aprovechar su potencia ofensiva. Igual, resulta indescifrable para sus rivales. Porque con dos chispazos arma un incendio. Ocurrió en el primer tramo. Y así también lo demostró el colombiano Carbonero, que luego de una serie de rebotes a la salida de un lateral tomó la pelota en el área, se sacó de encima un defensor y definió al mismo lugar donde lo había hecho el número 9 apenas diez minutos antes.

Al igual que sucedió durante los mejores momentos que atravesó en un primer semestre en el que acumuló buenos resultados pero ningún éxito, la pregunta que sigue sin respuesta es cuál es el lugar de Juan Fernando Quintero en este equipo. El colombiano se reincorporó al plantel este sábado después de su participación en la Copa América. Será tarea de Costas encontrar cómo explotar el talento y la pausa de Juanfer en este equipo que le saca jugo al vértigo y a la agresividad de sus hombres de mitad de cancha para arriba.

Como sea, resulta más sencillo buscar esa respuesta con tres puntos en el bolsillo que le permiten acomodarse entre los primeros puestos de un campeonato al que ya se le venció el primer cuarto de hora, aunque suene extraño para una reanudación. En un semestre de calendarios cargados, la Academia parece contar con cierta ventaja por la variedad y cantidad de nombres que tiene en su plantel.

Eso hace que la ilusión crezca. “De la mano de Costas la vuelta vamos a dar”, se escuchó en el Cilindro después del tercer gol ante Godoy Cruz. Resultó una reacción lógica al resultado. Y a la construcción del tanto. De lateral a lateral: la inició Gabriel Rojas, la continuó Gastón Martirena y fue el propio zurdo ex San Lorenzo el que definió con clase. Un cierre ideal, a pura sonrisa en una tarde gris.