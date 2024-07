Bielsa criticó a periodistas y a la organización de la Copa América 2024 por los incidentes tras la eliminación de Uruguay

Escuchar

Luego de los graves incidentes que se desarrollaron tras el partido que Colombia le ganó a Uruguay por 1 a 0 por una de las semifinales de la Copa América 2024, en el estadio Bank of America de Charlotte, el DT de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, discutió con varios periodistas y criticó duramente a la organización del torneo. “¿Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender? Es un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice”, dijo el entrenador este viernes durante la conferencia de prensa previa al partido por el tercer puesto, que este sábado Uruguay disputará con Canadá en el mismo escenario del escándalo.

"ESTADOS UNIDOS CREÓ EL FIFAGATE CON EL FBI CUANDO SINTIÓ QUE SUS INTERESES ESTABAN SIENDO ATACADOS"



Marcelo Bielsa, en llamas contra la organización de la Copa América: "A Scaloni le dijeron: ´ya hablaste una vez, no hablés más´. Los jugadores lo mismo. Todos amenazados". pic.twitter.com/j8NPIDIzJM — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2024

En el incio de la rueda de prensa Bielsa destinó sus palabras contra algunos de los periodistas que le hacían preguntas sobre los incidentes: “Sé que el periodismo responde a intereses que tienen que ver con los que administran el poder, que son los que administran el dinero. ¿Yo dije o no dije que me refería a un porcentaje? Este señor interpreta que hablo de todo el periodismo. Dije que hay un porcentaje que no señala esto, y los que no responden al poder, sufren. Yo no quiero saber quiénes son porque no quiero juzgarlos a ustedes. Hay una porción del periodismo que está comprada. Como yo no soy estúpido, dije que no sé en qué proporción, pero sí se que hay un porcentaje que no dice lo que debe decir. Ahí quedo inocente porque no estoy acusando a todos, estoy acusando a los que se callan. Lo que no hacen es decir ‘sí, sabemos’”.

Bielsa se cruzó con un periodista uruguayo, que luego de la virulencia de la respuesta dejó la sala de conferencia de prensa. Luego intentó explicar que no se refería a todo el periodismo, sino a una parte. “Cuando ve que hay un acto desproporcionado, violento, ¿quién va a estar a favor de una reacción violenta? Pero lo primero que tiene que ver es a qué responde esa reacción. Todo esto lo saben perfectamente, pero esperen a que uno de estos infelices que estamos de este lado abramos la boca, no vaya a ser que sean ustedes los que señalen y se vean afectados”.

¡BIELSA EN LLAMAS CON LA ORGANIZACIÓN DE LA COPA AMÉRICA! 🔥



🇺🇾 El entrenador de Uruguay rompió el silencio y descargó toda su bronca con el estado del campo de juego durante la competencia en Estados Unidos. pic.twitter.com/4vwPj9w9K6 — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2024

Y luego se dedicó a defender a sus dirigidos: “Uno tiene que hablar pensando en todas las amenazas que recibe si habla. Lo único que le puedo decir es que los jugadores reaccionaron como lo hubieran hecho cualquier ser humano. Si ve que lo que pasó, sucede y hay una puerta de escape y una prevención, y no sucede, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a su bebé. ¿Pregunta si van a sancionar a los que fueron a defender? Es un grado de complicidad, porque las preguntas también actúan de manera cómplice”, sostuvo notablemente enojado.

Bielsa luego continuó con las críticas a la organización, al mal estado de los campos de juego y las consecuencias para con los que en algún momento alzaron la voz: “Cuando EE.UU. sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el Fifa gate, con el FBI. Acá no pasó nada, fue una fiesta, estadios llenos, competitividad. No hay nada de lo que quejarse, pero no pueden seguir engañando de que las canchas están perfectas. Hicieron una conferencia de prensa con que era una cuestión visual, que Vinicius no ve, que Scaloni no debe hablar. A Scaloni le dijeron que no hable más. Todo amenazas. Esto es una plaga de mentirosos. Scaloni habló una vez y se atrevió a decir que las uniones [del césped natural que colocaron sobre el artificial] no cierran. Y los campos de entrenamiento eran un desastre. Y Bolivia no entrenó, y el penal a Brasil y todas las injusticias. Es una vergüenza, en un país que como organizador tiene responsabilidad. Pero no han mentido, dijeron que las canchas iban a ser como son. He pasado por situaciones muchísimo más graves que estas. Trabajé 6 años en la Argentina”, señaló molesto.