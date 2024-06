Marcelo Bielsa: ni Uruguay favorito ni Last Dance en la Copa América, y qué dijo sobre la renuncia de Cavani

Escuchar

Vuelve Marcelo Bielsa a disputar una Copa América después de 20 años. La última le dejó un recuerdo que inmediatamente dispara el lamento. En Perú 2004, la Argentina le estaba ganando 2-1 la final a Brasil, hasta que Adriano, en el tercer minuto de descuento, consiguió el empate y llevó la definición a unos penales que dejaron al seleccionado albiceleste con las manos vacías.

Sin posibilidades de participar en el torneo continental mientras dirigió a Chile, la oportunidad se le presenta ahora a Bielsa con este Uruguay que llega con muy buenos antecedentes, producto de las expectativas que despierta el recambio generacional y los estimulantes resultados en amistosos y partidos oficiales, con un segundo puesto en las eliminatorias, que incluye victorias sobre la Argentina en la Bombonera y Brasil en el Centenario.

Con Luis Suárez como único sobreviviente del último campeón charrúa (en Argentina 2011), Uruguay debuta este domingo ante Panamá, a las 22 de la Argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami. Es favorito en el grupo que comparte además con los Estados Unidos y Bolivia. Y también se le asigna promisorias perspectivas para los play-off, con unos cuartos de final en los que podría enfrentarse con Brasil o Colombia.

Nicolás de la Cruz, una pieza fija en el medio campo de Uruguay X

Con un Bielsa que no quiso prodigarse en largas respuestas durante la conferencia de prensa de este sábado, sus contestaciones fueron aun más lacónicas cuando fue consultado por un Uruguay candidato. “Es difícil proyectar y anticipar resultados en una competencia tan ajustada”, se limitó a decir sobre qué rendimiento debería tener su equipo para considerar que hizo una buena Copa América.

De 68 años, Bielsa también rehuyó a la consulta sobre si esta competencia representa una especie de “The last dance” para conseguir su primer título al frente de un seleccionado, más allá de que conquistó la medalla dorada olímpica con el Sub 23 en Atenas 2004. “No puedo imaginar el futuro”, fue su escueta respuesta.

El “Loco” mostró conformidad sobre el estado de forma en que llega Uruguay, que junto con la Argentina son los máximos ganadores de la competencia (15 títulos cada uno). “Las condiciones de trabajo que generó la Asociación Uruguaya en Palm Beach fueron únicas, extraordinarias, pudimos aprovechar todo el tiempo que se nos brindó. Los jugadores están todos disponibles y sanos para ser considerados. Uruguay tiene una base sólida, consolidada, de experiencia, con una edad conveniente para sostener la base del equipo y se vayan agregando jóvenes que merecen un espacio. Una Copa América confirma o no el lugar que cada jugador merece dentro del universo seleccionable. Estamos ansiosos por demostrar el nivel que creemos que somos capaces de conseguir. Soy de la idea de que es más conveniente ir demostrando aquello a lo que uno aspira que anticiparlo con palabras”, expresó en su alocución más extensa.

Si bien Edinson Cavani a fines de mayo se despidió del seleccionado y renunció a participar en la Copa América, Bielsa, que nunca convocó al delantero de Boca, se refirió este sábado por primera vez a la postura del segundo goleador histórico de la Celeste: “Es una decisión personal de un ídolo del fútbol uruguayo. Ese tipo de posicionamiento no son para analizarlos, sino para respetarlos. Es un enfoque (de Cavani) que decide darle a su carrera. Simplemente hay que respetar las cuestiones que son individuales, personales”. El otro histórico que dio un paso al costado fue Diego Godín, mientras que el arquero Fernando Muslera no fue más tenido en cuenta.

En el plantel sí está Luis Suárez, que a los 37 años es el máximo goleador, con 68 tantos en 138 encuentros. Bielsa no lo citó en el comienzo de su ciclo, cuando optó por una renovación. Lucho recién recibió el llamado para la ventana de las eliminatorias ante la Argentina (fue suplente) y Bolivia (ingresó a 17 minutos del final, los únicos que jugó en la gestión del entrenador rosarino).

Mucho se especuló sobre si sería incluido en la nómina de la Copa América. Bielsa se encargó de restarle misterio: “A Suárez no se lo convocó tardíamente, fue de acuerdo a las normas. Cuando dejó de competir (en Inter Miami), al otro día fue convocado, como hacemos habitualmente. Su estado de forma es muy bueno”.

Marcelo Bielsa, durante el último entrenamiento de Uruguay en los Estados Unidos X

Bielsa dijo que adelantar la formación “no es ninguna ventaja”, pero para no anunciarla un día antes se justificó en que ninguno de sus colegas lo hace. De todas maneras, se descuenta que Darwin Núñez, delantero de Liverpool y autor de cinco goles en seis cotejos de las eliminatorias, será titular, con Facundo Pellistri y Maximiliano Araujo de extremos, y Suárez estará en el banco.

La condición de suplente no predispone mal al amigo de Lionel Messi, que acepta el papel que en su momento ocuparon Sebastián Abreu y Diego Forlán, quienes se vieron relegados cuando Lucho se fue abriendo paso en la Celeste. “Eran jugadores grandes, que a veces no les tocaba jugar y estaban ahí, siempre apoyando, alentando”, dijo Suárez, que ahora se ve en el papel que en su momento tuvieron Abreu y Forlán. “Quería jugar esta Copa América por muchas circunstancias. Me quedó la espina del Mundial 2022. Me sentí muy frustrado por cómo nos fuimos (eliminados en la etapa de grupos). Ahora quería ser partícipe con esta generación que ilusiona mucho. Esperé la convocatoria con el mismo cosquilleo de la primera vez”, manifestó Suárez.

Dentro de una formación en la que se destacan las presencias de Ronald Araujo, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz y Núñez, el método Bielsa, como ocurrió en otros planteles, empieza a dejar huella en sus dirigidos, como en el lateral Guillermo Varela: “Marcelo es muy intenso en los entrenamientos. Después, en los videos le muestra a cada jugador detalles que ni uno sabía”. Obsesivo y detallista, Bielsa pondrá a prueba en la Copa América todos los progresos de Uruguay.

Luis Suárez, el máximo goleador en la historia de Uruguay, ahora asume que tiene un papel más secundario Matilde Campodonico - AP

Las probables formaciones

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araujo. Director técnico: Marcelo Bielsa.

Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araujo. Director técnico: Marcelo Bielsa. Panamá: Orlando Mosquera; Carlos Harvey, José Córdoba, Roderick Miller y Michael Amir Murillo; Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Eric Davis y Édgar Bárcenas; Ismael Díaz y José Fajardo. Director técnico: Thomas Christiansen.

Orlando Mosquera; Carlos Harvey, José Córdoba, Roderick Miller y Michael Amir Murillo; Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Eric Davis y Édgar Bárcenas; Ismael Díaz y José Fajardo. Director técnico: Thomas Christiansen. Árbitro: Piero Maza (Chile).

Piero Maza (Chile). Estadio: Hard Rock, de Miami.

Hard Rock, de Miami. Hora: 22 (de la Argentina).

22 (de la Argentina). TV: TyC Sports y DirecTv.