Marcelo Bielsa reveló los cambios que aceptó por pedido de los jugadores y asumió el fracaso de Uruguay en el Mundial

Marcelo Bielsa volvió a hablar después de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial y asumió nuevamente toda la responsabilidad por un desenlace que definió como “inesperado”. Pero esta vez, ya de regreso en Montevideo, agregó una serie de revelaciones sobre la convivencia con el plantel, negó cualquier quiebre interno y contó que durante el proceso aceptó modificar parte de su metodología de trabajo por pedido de los propios futbolistas.

“Siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande. Era totalmente imprevisto que la posición final fuera la que fue. Difícil de imaginar”, afirmó en el comienzo de una conferencia de prensa atravesada por el clima de desilusión que dejó la temprana eliminación de la Celeste.

El entrenador insistió en que no encuentra argumentos que justifiquen el rendimiento del equipo. “Respecto de mi responsabilidad, creo que es muy claro que no puedo justificar la posición que obtuvimos. La gestión que yo hice con los recursos con los que contaba no fue suficiente”, sostuvo. Incluso descartó que una decisión táctica diferente hubiera cambiado el desenlace. “Si hubiera optado por caminos diferentes de los que opté, no creo que pasara por esa opción revertir los resultados que obtuvimos”, agregó.

Bielsa contó lo que los jugadores le exigieron que cambie su metodología DANTE FERNANDEZ - AFP

Consultado sobre una supuesta ruptura con el plantel, Bielsa fue terminante. “Más de lo que yo pueda decir, la respuesta es negativa. Eso no sucedió. Y de haber sucedido, no hablaría bien de los jugadores”, respondió. Como argumento, recordó que “el planteamiento del partido con España demuestra que siempre jugamos de acuerdo con mis ideas, que siempre son las mismas”.

Sin embargo, reconoció que existieron varias reuniones en las que los futbolistas le plantearon cambios en la dinámica diaria. Según explicó, el grupo le pidió dejar de entrenarse dividido en dos grupos, una metodología que él defendía desde hacía años. “Los jugadores me plantearon la idea de no entrenar separados. Ellos saben por qué yo prefiero hacerlo así. En algún momento fue muy valorado por el grupo, pero cuando me dijeron que querían entrenar todos juntos, era absurdo que yo insistiera con una postura que no compartían en ese momento de la competencia. Lo tenía que aceptar si querían sentirse más cerca”, explicó.

Ese no fue el único pedido. Bielsa reveló que también redujo las charlas técnicas porque el plantel entendía que eran demasiado extensas. “Siempre opté por hacer determinada cantidad de charlas. Ellos entendieron que preferían que ese tiempo se redujera. Yo acepté eso”, contó. Incluso recordó que esa conversación había comenzado después de la dura derrota el año pasado ante Estados Unidos en un amistoso. “Yo asumí un compromiso de considerar esas cosas. De hecho, las consideré, pero llegó un momento en que no fue suficiente. Me lo plantearon y lo acepté”, explicó.

"HUBO UN PEDIDO VINCULADO A LA REDUCCIÓN DE CHARLAS", Marcelo Bielsa confesó uno de los pedidos que le hizo el plantel de Uruguay. pic.twitter.com/tsQ9TwFvEG — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026

El entrenador agregó que incluso buscó asesoramiento para adaptar su forma de trabajo a un plantel con muchos futbolistas jóvenes. “Hice muchas consultas para adaptarme a las mentalidades de los más jóvenes y la recomendación que recibí fue hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice así hasta que me pidieron que eso se interrumpiera”, señaló.

También rechazó las versiones sobre filtraciones desde el vestuario para perjudicarlo. “A mí los jugadores no me hicieron nada que me haya impedido poder conducirlos”, aseguró. Y remarcó que durante sus tres años al frente del seleccionado nunca habló fuera de las conferencias de prensa. “Jamás hablé con ningún periodista. Solo hablé con los jugadores”, afirmó.

En uno de los pasajes de la conferencia, habló del fin de su etapa como entrenador de la Celeste. “Para mí este cierre y esta despedida es muy dolorosa. Por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto. Por lo mal que terminó. Por el esfuerzo que arrastré a mucha gente, como los jugadores, que hicieron un esfuerzo enorme”, dijo. Tenía contrato hasta el final de la Copa del Mundo y una renovación de parte de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) se ve lejana.

"ESTE CIERRE, ESTA DESPEDIDA ES MUY DOLOROSA POR LAS ILUSIONES QUE YO ME HICE"



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Como prueba de esa relación con el plantel, utilizó un dato estadístico. “Estábamos lo suficientemente unidos para correr un 20% más que Arabia Saudita, un 30% más que Cabo Verde y un 25% más que España. La adhesión de los jugadores a lo que tienen que hacer se expresa produciéndose”, argumentó.

Sobre la polémica alrededor de la salida de Fernando Muslera tras el error, también aportó detalles desconocidos. Reveló que el arquero había tenido 38,1° de fiebre el día previo al partido con España, aunque se recuperó para jugar. Después del error que derivó en el gol de Álex Baena, fue el propio arquero quien pidió salir. “Nunca me pasó que un jugador quisiera ser sustituido porque sentía que el efecto anímico de un error le impedía afrontar el segundo tiempo. Me pareció un gesto de una grandeza y una generosidad impropias del fútbol actual”, concluyó.

"MUSLERA PIDIÓ EL CAMBIO, NO ESTABA EN LA MEJOR CONDICIÓN PARA AFRONTAR EL SEGUNDO TIEMPO", Marcelo Bielsa explicó la salida del arquero y destacó el gesto que tuvo. pic.twitter.com/LOm5Lz5Qo0 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026

Consultado sobre la otra decisión polémica, de reemplazar a Federico Valverde frente a España. Bielsa negó que haya expuesto al capitán uruguayo y destacó la predisposición que siempre encontró en él. “Los entrenadores sustituyen jugadores porque es parte de su función, de ninguna manera creo que lo expuse. Nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador que con él, porque las merece”, afirmó. Luego recordó una charla al comienzo de las eliminatorias, cuando le planteó que podía necesitarlo como lateral, extremo o volante interior. “La respuesta fue de absoluta generosidad: ‘En el puesto que necesites’”.

El entrenador también salió al cruce de las versiones que apuntaban a una mala administración física de varios referentes del plantel. Mencionó los casos de Ronald Araújo, Giorgian De Arrascaeta, José María Giménez y Sergio Rochet para sostener que el cuerpo técnico respetó cada proceso de recuperación y que fueron los propios futbolistas quienes hicieron un esfuerzo extraordinario por llegar al Mundial. “Cuando De Arrascaeta dijo que quería venir, eligió un mes de incertidumbre en lugar de irse de vacaciones. Lo mismo Araújo y Giménez. Rochet hizo lo imposible por revertir la enorme dificultad que significaba llegar con apenas dos partidos en 50 días. Ese impulso de los jugadores tiene mucho valor”, señaló.

Bielsa también volvió sobre el episodio que se viralizó tras la derrota con España, cuando se mostró molesto antes de una entrevista televisiva en el campo de juego. Lejos de esquivarlo, ofreció disculpas. “Después del partido había obligaciones con las empresas que compran los derechos y manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo que el de la felicidad. Yo reaccioné por la tardanza porque estaba sobrepasado por el dolor y tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido”, admitió.

Antes de despedirse, rechazó nuevamente las versiones que lo responsabilizaban por conflictos internos y reafirmó que su único sentimiento al dejar el cargo es de gratitud. “Todo lo que yo sabía se lo transmití a quien me lo pidió. Nunca eché a nadie, eso es mentira. Defendí el patrimonio de la AUF como si fuera mi casa. No tengo nada para reclamar; solo gratitud, autocrítica y reconocimiento”, expresó.

"NUNCA ECHÉ A NADIE, ESO ES ES MENTIRA. DEFENDÍ EL PATRIMONIO DE LA AUF COMO SI FUERA MI CASA"



Marcelo Bielsa sobre su etapa como DT de Uruguay.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/SlT6MyCu3L — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 30, 2026

Y entonces volvió a la idea que atravesó toda la conferencia y que resume cómo interpreta el cierre de su ciclo. “Tengo claro que no dejo nada”, insistió. Una frase tan dura como la eliminación que puso fin al Mundial de Uruguay y que, al menos por ahora, también parece marcar el final de la etapa de Marcelo Bielsa al frente de la Celeste.