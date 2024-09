Marcelo Bielsa, sobre el rumor de que Canobbio “fue alcanzapelotas” en la Copa América, su opinión sobre la influencia de las redes sociales y cuál es el peso ideal de un futbolista

Escuchar

La decisión de Marcelo Bielsa de excluir a Agustín Canobbio, delantero del Athletico Paranaense, de la convocatoria de la selección de Uruguay para los partidos de eliminatorias sudamericanas de septiembre contra Paraguay y Venezuela, activó una fuerte polémica en torno a la gestión del DT rosarino. Mientras el jugador apenas se refirió a su disconformidad con el trato que recibió durante la Copa América 2024, el escándalo escaló cuando el periodista Diego Jokas reveló en el canal Teledoce que Canobbio, supuestamente, se sintió maltratado al ser utilizado como “alcanzapelotas” durante un entrenamiento.

Ante esta acusación, Bielsa respondió en una conferencia de prensa, visiblemente molesto: “Eso de alcanzapelotas pregúntenle a Canobbio porque es una ofensa tan grande hacia mí y hacia él... Pregúntenle a él si alguna vez ofició de alcanzapelotas. A él o cualquier convocado”. Y agregó: “No sé cómo una afirmación tan despectiva para todos, para mí como conductor y para él como destinatario de la orden, simplemente se basa en un trascendido. Porque usted no me está diciendo: ‘Mire, me dijo tal persona que vio que usted hacía tal cosa’”, le contestó el Loco al periodista que le consultó sobre el tema.

Jokas había señalado que el malestar de Canobbio comenzó por lo que percibió como un destrato por parte de Bielsa, mencionando el episodio en el que supuestamente el técnico lo hizo trabajar como alcanzapelotas durante un entrenamiento. “Canobbio no lo dijo, pero yo lo sé”, dijo el periodista uruguayo.

El fastidio de Canobbio se percibió durante el partido por el tercer puesto de la Copa América, ante Canadá, cuando se lo vio muy ofuscado cuando se dio cuenta de que ya no iba a ingresar. Canobbio pateó objetos e insultó al aire, e intentó ser calmado por algún compañero. Luego, al regreso del torneo, cuando bajó del avión, consultado sobre la mala cara que mostraba, dejó una declaración sucinta pero sugestiva: “No es por el resultado, ya van a ver”.

Bielsa también habló sobre Cristian Olivera, quien fue duramente criticado en redes sociales por su rendimiento en los últimos encuentros de las eliminatorias. En relación con las críticas online, Bielsa expresó su escepticismo sobre cómo se construyen las opiniones en las redes sociales, cuestionando su credibilidad y el proceso mediante el cual se generan estas conclusiones. Aunque reconoció que es necesario separar qué comentarios pueden ser útiles para mejorar, subrayó que no observó a Olivera afectado por las críticas y que el bajo rendimiento en los partidos fue un problema generalizado del equipo.

“No sé qué es lo que han opinado las redes sociales sobre la realidad futbolística de Olivera. Para evaluar la opinión de alguien en una disciplina en particular, lo primero que hay que saber es quién opina. ¿Usted sabe quién opina? No se lo pregunto irónicamente. Yo ignoro el funcionamiento de las redes… ¿Es un conglomerado de gente que se manifiesta y después eso se convierte en una opinión única? ¿Se sacan conclusiones o estadísticas de las opiniones? Si yo preguntara qué opina sobre un tema este colectivo que estamos constituyendo entre todos, habría diferentes opiniones. Ahora, para decir que los que estábamos aquí opinamos tal cosa, debe haber algún procedimiento: se unifican, se comparan, se sacan porcentajes. Si usted me dice cómo se evalúan lo que opinan las redes sociales, supongo que debe ser por agrupación de comentarios similares, que siguen siendo impersonales”.

Luego, el entrenador amplió: “Esa calificación siempre la escuchamos. Después vemos el contenido, quién la dice, vemos si es generalizado, si son excepciones, vemos lo que nos puede ayudar a mejorar y vemos lo que debemos descartar para que eso no nos afecte. Es el procedimiento propio del fútbol profesional. No lo vi afectado, y si estaba afectado, no me di cuenta, pero no me tome en cuenta a mí. No vi a ningún jugador afectado y jugamos mal los dos partidos. ¿Había motivos para que alguno estuviera afectado? Sí, pero cada uno procesa eso de una manera personal y trato de no intervenir si no veo que es indispensable”.

Por último, en relación a un tema vinculado con un posible sobrepeso de Luciano Rodríguez, que el jugador también comentó, Bielsa explicó: “La mejor respuesta es la que le dé el jugador porque evita la mía, por eso me inhibe comentarlo. En relación al peso de un jugador siempre le doy muchísima importancia al tema. Y le voy a explicar por qué. Cuando un jugador está en su mejor peso hay deducciones que son muy importantes. El jugador que está en peso está entrenado, sino no logra estar en peso. Si está entrenado y en peso es un buen profesional. El jugador que está en peso tiene poca necesidad de resolver problemas de ansiedad. Quiere decir que, además, está tranquilo. Si está en peso, está entusiasmado, porque ante quien le reclama un peso ideal está respondiendo a la propuesta de llegar a su peso ideal. Aquí la pregunta inevitable es, ¿cuál es el peso ideal de un jugador? Desde mi opinión es el peso con el que un jugador ha transcurrido un período de tiempo suficientemente prolongado con actuaciones satisfactorias. Cuando quiere saber el peso ideal de un jugador, en mi caso, tengo una planilla en la que veo rendimiento físico, futbolístico y peso del jugador”.

Además, agregó: “Entonces, si veo que el jugador tiene buen nivel, en un período largo de tiempo, eso es un mes, veo ese peso y concluyo que en este período de tiempo vos jugaste muy bien y tu peso fue tal. Entonces, le planteo al jugador, ¿vos considerás que ese es tu peso ideal? Porque después hay otros tipo de valoraciones. Cuando el jugador juega bien es porque está entrenado y sobrado de la energía que exige el cuerpo. Lo que le dije a Luciano fue que tuvo el peso ideal, que lo verifiqué cuando conviví con él en el Preolímpico y tenía un peso diferente al actual. Y esto es importante, y así se lo transmití: tengo una idea sobre tu peso ideal vinculado con el Preolímpico, pero cualquier diferencia que haya entre tu opinión y la mía, la importante es la tuya; entre cualquier diferencia que haya entre la opinión de tu club y la mía, la importante es la de tu club. Yo no quiero superponerme a tus sensaciones y a quienes te pagan y te ven todos los días. Si vos tenés dudas, le dije, primero hacé lo que a vos te parezca y segundo lo que te indiquen en tu club. Si por allí lo que te comento te puede ayudar, te lo comento. Entonces le dije, cuando te vi jugar al mejor nivel te vi en este peso. No te preocupes por obedecerme a mí, no me debés obediencia. Si jugás bien, desde mi humilde opinión te convoco. Y si yo no te hiciera este comentario no te estaría ayudando”.

Este cruce entre Bielsa y la prensa uruguaya evidenció la presión que existe en torno a las decisiones del entrenador, y cómo el manejo del grupo dentro de la selección puede generar tensiones, especialmente en contextos de alta competencia como las eliminatorias mundialistas. Lo llamativo es que Uruguay está realizando unas eliminatorias muy buenas en las que ocupa el tercer puesto de la tabla, solo por debajo de la selección argentina, a la que le ganó 2 a 0 en la Bombonera en noviembre pasado, un mes después de derrotar a Brasil por idéntico resultado en el Maracaná, y Colombia.

En el calendario del seleccionado uruguayo se vienen los siguientes dos compromisos: el 11 de octubre visitará en Lima a Perú (último con 3 puntos sobre 24 posibles) y cuatro días más tarde recibirá a Ecuador (cuarto, con 11) en el Centenario.

LA NACION