Marcelo Gallardo otra vez DT de River: la “herencia matemática” de Demichelis y cuál será su prioridad para la Copa Libertadores

“Espíritu”. Marcelo Gallardo dejó varias frases en su regreso a River, pero la palabra que resume su pensamiento y, al mismo tiempo, el diagnóstico que debe atacar lo antes posible desde la primera práctica apunta a lo mental. “Recuperar el espíritu”, dijo. Y eso no dice mucho en cuanto al esquema táctico o los nombres que arrancarán siendo titulares en el nuevo equipo que se vendrá para intentar ganar la Copa Libertadores, pero sí en cuanto a dónde atacará primero. Sin espíritu no hay cohesión, no se puede ser un equipo compacto ni combativo, que se haga respetar a la hora de atacar y defender.

El Muñeco dejó en claro que su prioridad será tocar resortes emocionales que le permitan empezar a mostrar otra imagen futbolística y que eso genere un efecto contagio con los hinchas. Hasta ahora, si bien no lo dijo ni mencionó a Martín Demichelis en la presentación de este lunes, sabe que recibió un equipo clasificado para los octavos de final del certamen internacional, pero pocas certezas más: las titularidades de Franco Armani, Paulo Díaz y Miguel Borja, y todo lo demás está por armar. Destacó que recibió un equipo en los octavos de final, pero no profundizó en lo heredado.

Hay algo que además se cae de obvio: si las cosas hubieran funcionado bien en River, Demichelis seguiría siendo el DT. Pero, evidentemente, más allá de errores que reconoció el técnico saliente al despedirse luego del triunfo ante Sarmiento por 1-0, lo futbolístico estaba difuso, sin solidez defensiva y con volantazos ofensivos que resultaban más manotazos de ahogado desesperados (como el triple 9) que ensayos tácticos de la semana.

Lo primero que buscará hacer Gallardo es que River vuelva a ser un equipo de mediocampistas. Todo lo contrario que lo que mostraron los últimos partidos de Demichelis, que varias veces “partió el equipo” sacando volantes y agregando delanteros mientras buscaba un funcionamiento que nunca terminó de aparecer, ni antes ni después del receso por la Copa América.

“Lo primero que siento en este momento es mucha emoción. Estoy con muchos sentimientos encontrados, la emoción tiene que ver con que pareciera que nunca me fui. Volver a entrar al club, volver a recorrer los pasillos me hace sentir claramente en casa. Eso es una emoción interna que me reconforta, me da felicidad. Después encontrar a gente que conozco, que me acompañó a lo largo de estos años hace que siente que estoy en el lugar al que pertenezco. Hay muchísimas expectativas, sé lo que genera la expectativa y tendrá que ver con lo que vamos a hacer de acá en adelante. Tal vez, lo primero que tengamos que hacer e intentar generar en estos pocos días es tratar de recuperar un espíritu de club, de equipo, el deseo y las ganas de seguir construyendo, desde mi parte con todo el cuerpo técnico, al 100%, si nos va bien a todos vamos a ser muy felices. A eso vamos a apuntar. Les agradezco a todos por estar acá, en especial a mi viejo que no está acá, pero ya lo vamos a tener por los pasillos”, dijo Gallardo no bien fue presentado por Jorge Brito, presidente del club.

De esta declaración se desprenden lo mencionado antes, “recuperar el espíritu de club, de equipo”. Hace poco más de un año y medio que se fue, pero siente que nunca lo hizo. Que, por el contrario, más allá de los kilómetros de distancia que lo separaban en Arabia, este tiempo le sirvió para tomar perspectiva y analizar mejor todo lo que seguía pasando en River. De ahí que siente que nunca se fue.

Los octavos de final de la Copa Libertadores ante Talleres le ponen un desafío inmediato (miércoles 14 de agosto en Córdoba y el 21 en Buenos Aires): “La expectativa es la de todos. Ya vienen cruces directos y eso nos estimula de la mejor manera posible. Hay que prepararse porque la Copa tiene eso de que no podés llegar mal a un partido. Más allá del objetivo principal que es ir por todo, tenemos que pensar primero en recuperar la respuesta de un buen equipo que tiene que volver a crecer y a jugar partidos importantes sin perder de vista el partido de Huracán, que va a ser una buena medida para afrontar los octavos de la copa”. Claramente el sábado, ante el Globo líder y en el Monumental, Gallardo buscará “probar” el equipo que jugará ante Talleres para competir internacionalmente. Si uno hace una rápida comparación con los demás certámenes continentales que tuvo que afrontar el Muñeco en River, esta Copa 2024 aparece como la más tentadora, más si la sede de la final se termina de confirmar para Núñez. Ante un conjunto cordobés que viene en baja y perdió a su figura (Ramón Sosa), sin Boca ni Racing en el frente, tampoco aparece ningún brasileño consolidado como cuco. Al menos hoy, no. ¿Todo por ganar?

Al mismo tiempo es una carrera contrarreloj. No veía con buenos ojos el mercado de pases que había hecho Demichelis, por eso contrató al central Germán Pezzella y el mediocampista Maximiliano Meza; también está encaminado lo del lateral derecho Fabricio Bustos y no se descartan más llegadas.

Más allá de los arribos de los refuerzos, Gallardo deberá definir el esquema táctico a utilizar y cómo llenarlo desde las características. ¿Rodrigo Villagra arrancará con ventaja para ser el 5? ¿Qué espacio tendrán Lanzini y Nacho Fernández, dos futbolistas que en su momento le llenaban los ojos al DT, pero hoy están lejos de sus niveles? ¿Mastantuono o Echeverri serán cartas para explotar ya? Muchas preguntas frente a un equipo que necesita soluciones inmediatas. Pero el Muñeco tiene las ideas claras.

Gallardo se baja de la estatua. Sabe que vuelve al barro de la competencia, algo que siempre le gustó. Sabe que no pone en riesgo los 14 campeonatos conseguidos antes, difícilmente alguien le saque el rótulo de DT más ganador de la historia de River, pero vuelve a estar en el centro de la escena, para lo positivo o negativo que los resultados generen de ahora en más. Está en su gen competitivo ser de nuevo parte de un club que lo recupera como entrenador en plenitud. Si hasta conoce a la mayoría de los jugadores que actualmente forman parte del plantel… Pero el fútbol no es una ‘regla de tres simple’. En River todos pueden llegar a arrancar de cero, desde el plantel, desde las características individuales para ganarse los puestos como titulares, hasta incluso Gallardo. Él tendrá el desafío de mejorar lo heredado por Demichelis y también se responder a las expectativas que él mismo supo generar en los hinchas. “Pavada” de desafío.