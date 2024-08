Marcelo Gallardo, tras su primera práctica en su regreso a River: cómo quedó conformado su cuerpo técnico

Escuchar

El primer día del segundo ciclo de Marcelo Gallardo en River ya tuvo su sello característico: la intensidad. Pasadas las 10.30 de la mañana, el Muñeco arribó al Monumental e ingresó con su vehículo a través del portón de Udaondo y Lugones para concretar su ansiado regreso mientras los hinchas comenzaban a agruparse en la puerta de Figueroa Alcorta. Minutos más tarde, firmó su contrato hasta diciembre de 2025, tuvo la presentación al mediodía en el nuevo espacio ubicado en la terraza San Martín del estadio, almorzó con su cuerpo técnico y a la tarde encabezó su primer entrenamiento.

Finalmente, cerca de las 18.15 se retiró rumbo a su domicilio para retomar este martes a las 16 la actividad en el River Camp de Ezeiza. Fueron poco menos de ocho horas en las que el mundo millonario vio al ídolo bajar de la estatua para poner nuevamente los pies en el césped con una clara misión: devolverle al equipo el espíritu y a los hinchas, la ilusión.

Marcelo Gallardo renovó las ilusiones del plantel millonario X @RiverPlate

“El tren está en marcha, tenemos que tratar de acomodarlo lo más rápido posible. Sin mirar hacia atrás, hay que ponerse a trabajar a partir de hoy con el equipo. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar el espíritu. Hay que intentar ser muy precisos con una idea, con un mensaje que tenga impacto rápidamente”, dijo Gallardo, con el presidente Jorge Brito a su lado y el resto de la comisión directiva escuchando en primera fila, en una presentación que duró unos 25 minutos, que tuvo más de 500 personas presentes y que luego se mudó al campo de juego para la habitual sesión de fotos con un cuerpo técnico renovado. Allí mismo, con el hermetismo de siempre, desde las 16 se dio la primera práctica con tareas regenerativas para los que fueron titulares con Unión en Santa Fe y ejercicios físicos y tareas con pelota para el resto del plantel.

“Fue una práctica muy intensa”, le aseguraron a LA NACION sobre el primer contacto entre el Muñeco y sus viejos-nuevos dirigidos (a 15 de los 32 del plantel profesional ya los conocía de su ciclo anterior), que además tuvo una charla inicial de presentación y contó como principal novedad con la presencia de Germán Pezzella. El primer refuerzo del DT superó la revisión médica por la mañana, firmó su contrato hasta diciembre de 2027, fue presentado oficialmente en las redes sociales del club y se sumó a las tareas para ponerse a punto: luego de dejar atrás la micro fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió el 5 de mayo en Betis, solo sumó 83′ en la Copa América frente a Perú.

Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico, en la presentación realizada en el Monumental Fabian Marelli

El marcador central de 33 años apunta los cañones al duelo con Talleres del miércoles 14 en Córdoba por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Este martes se espera por el regreso de Claudio Echeverri tras los Juegos Olímpicos, más el arribo al país del volante ofensivo Maximiliano Meza desde México para el miércoles pasar la revisión médica, firmar su contrato y sumarse a los entrenamientos. Además, Gallardo también aguarda por la llegada de Fabricio Bustos, el lateral derecho de 28 años por el que ya hay un principio de acuerdo y hoy tendría su último entrenamiento en Inter de Porto Alegre. Movimientos rápidos y directos de un mercado de pases que no termina ahí: pese a ya tener ocho nombres, River aún busca un mediocampista más a pedido del Muñeco para completar el plantel, pese a que solo puede hacer cinco movimientos en la lista de la Copa para octavos (a priori se meterían Ledesma, Bareiro, Pezzella, Meza y Bustos -en caso de llegar- y se quedarían afuera Gattoni, Carboni y Peña). El viernes a las 19 es la fecha límite para que la AFA le presente los cambios a la CONMEBOL.

River no tiene tiempo que perder. Por eso quizá hasta se adelantó dos minutos la presentación: a pesar de que estaba pautada para las 12 del mediodía, comenzó 11.58 cuando Gallardo, vestido con ambo negro, zapatos negros y camisa blanca, se asomó por las escaleras de una de las bocas de la platea San Martín para caminar junto con el presidente Brito, más los vicepresidentes Matías Patanian e Ignacio Villarroel detrás, por un largo pasillo revestido de rojo y blanco por las banderas, los bombos, platillos y redoblantes de la Subcomisión del Hincha que le hizo un recibimiento especial al entrenador. “Es el Muñeco Gallardo que volvió a River para ser campeón”, clamaron los fanáticos, entre los que también se encontraban integrantes de diversas filiales y agrupaciones y hasta jóvenes de las inferiores del club.

Marcelo Gallardo con Matías Biscay y Hernán Buján, sus principales ayudantes de campo X @RiverPlate

Al llegar a la zona del estrado, al DT lo esperaban los integrantes de su cuerpo técnico, más los secretarios técnicos Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio; diversos miembros de la CD como Stefano Di Carlo (secretario general), Eduardo Barrionuevo (vocal), Mariano Taratuty (presidente de obras y secretario de actas), Andés Ballotta (tesorero), Ignacio Amui (protesorero) y Santiago Poblet (presidente de relaciones públicas); el ex presidente Rodolfo D’Onofrio; el coordinador de infantiles Gabriel Rodríguez; y algunas figuras riverplatenses como el Beto Alonso, el Pato Fillol, Oscar Ruggeri, el Chori Domínguez y Hernán Díaz.

En esos 25 minutos de presentación, habló Brito inicialmente desde el estrado en el que se lucieron los 14 trofeos ganados en el ciclo 2014-2022 y luego Gallardo brindó sus primeras palabras: “No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver a recorrer el club me hace sentir en casa. Me reconforta, me da felicidad. Estoy en el lugar al que pertenezco. Hay que recuperar un espíritu general, de club y de equipo. El deseo de seguir construyendo”. Finalmente, y tras agradecerle a su padre Máximo -quien está atravesando un problema de salud-, se abrió el juego a la prensa con una corta serie de preguntas en las que el Muñeco evitó hablar de nombres propios del mercado, pero dejó en claro que “hay que ir por todo lo que está en juego y enfocarse en la Copa Libertadores”.

Matías Biscay y Hernán Buján, principales colaboradores de Gallardo, a los costados del DT Fabian Marelli

“Esta historia continúa”, fue la leyenda que usó River para presentar a Marcelo Gallardo. Y la mayoría de las piezas de su cuerpo técnico anterior siguen bajo su ala. Con Matías Biscay y Hernán Buján como sus colaboradores, el equipo de trabajo lo componen los preparadores físicos Pablo Dolce, Diego Gamalero y Nicolás Gómez, el entrenador de arqueros Javier Sodero, el asistente Mariano Barnao, los videoanalistas Nahuel Hidalgo y Alejandro Albornoz, los médicos Fernando Macías y Cristian Verdier, los kinesiólogos Jorge y Franco Bombicino, las doctoras Sandra Rossi y Mariela Arangio -a cargo de la neurociencia-, el nutricionista Marcelo Pudelka, el psicólogo Pablo Nigro y el jefe de prensa Matías Ghirlanda. ¿Los que ya no están? El entrenador de arqueros César Zinelli, el PF Marcelo Tulbovitz, el médico Federico Brandt y el kinesiólogo Enrique Confalonieri, quienes estuvieron en la primera etapa, no formarán parte del proyecto actual.

Tan solo 631 días después de su último partido, volvió Gallardo. Y River empezó a cambiar su energía. “Haber salido te da otra perspectiva y ayuda para volver a reactivar. Hoy es un desafío muy grande para mí y para todo mi cuerpo técnico”, dijo el Muñeco, que el sábado tendrá su reencuentro con los 85 mil hinchas que llenarán el Monumental para el duelo con Huracán. Volver a empezar para ir por más. Una vez más.