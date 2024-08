Marcos Acuña llegó a la Argentina y se prepara para la firma del contrato con River

Escuchar

El desembarco de Marcos Acuña a River genera una gran expectativa. Un campeón del mundo se suma al proceso de Marcelo Gallardo y las miradas del fútbol argentino se depositan sobre el defensor que llega desde Sevilla. Esta mañana, el defensor aterrizó en Ezeiza y partió rumbo a la revisión médica de rutina en la clínica Rossi. Tras estos estudios firmará el contrato con el conjunto de Núñez que lo ligará por los próximos tres años. Antes de dejar el aeropuerto, salió a paso veloz y sólo se limitó a decir: “ Si estoy muy contento con esta llegada a River ”.

El futbolista de 32 años se sumaría desde este miércoles a los entrenamientos del conjunto millonario, pero no podrá estar presente en la revancha contra Talleres de Córdoba, en el Monumental, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El futbolista no está inscripto en la lista de buena fe, aunque esto puede cambiarse en el caso de que el equipo de Marcelo Gallardo acceda a la próxima instancia del certamen continental. Su primer partido con la camiseta de River se podría dar el próximo domingo 25 de agosto, cuando River se enfrente con Newell’s en la 12° fecha de la Liga Profesional, que se jugará en Rosario.

Marcos Acuna firmará contrato con River por tres temporadas. (AP Photo/Jose Breton) Jose Breton - AP

El futbolista que es parte de la base del equipo de Lionel Scaloni, que se consagró en Qatar 2022, firmará un contrato por tres años con el equipo millonario. Si bien le quedaba un año de vínculo con Sevilla (hasta junio de 2025), aceptaron un resarcimiento porque buscaban desprenderse de un contrato alto como el que tenía el lateral argentino. El conjunto español había pagado por el argentino 11 millones de euros.

A pesar de que Acuña no estuvo en el arranque de Sevilla en la Liga de España, el argentino estaba entre la rotación principal del conjunto andaluz. Pese a que este fin de semana no fue parte del primer encuentro en el arranque de la Liga, llega con rodaje. Lo hace luego de haber disputado 17 partidos en lo que va de 2024, tres de ellos con la selección: el amistoso contra Ecuador previo a la Copa América; ante Canadá (fue titular) y Chile (jugó 7 minutos) por la Copa que ganó la Argentina. Si no logró tener mayor continuidad Acuña fue por algunos inconvenientes musculares que, según explican desde su entorno, ya logró superar.

Marcos Acuña jugó algunos minutos en la Copa América Anibal Greco

Acuña arribó a Estados Unidos, para la Copa América con una pubalgia que no le permitió estar al 100% durante toda la temporada y hasta llegó a poner en duda su presencia en la lista. Arrastra un problema en la cadera que había empezado a fines de 2023 y lo obligó a perderse siete partidos entre diciembre y enero. En febrero y marzo los dolores recrudecieron y no jugó ante Real Madrid y Real Sociedad. Sin embargo, la lesión no le impidió competir y en la última temporada el neuquino disputó 26 partidos entre la Liga, la Copa del Rey, la Champions League y la Supercopa. De ese total, arrancó como titular en 21.

En Sevilla, que busca reemplazarlo con Javi Galán, Acuña dejó un buen recuerdo: fue una pieza muy importante en la conquista de la Europa League 2023 y jugó 149 partidos, en los que convirtió seis goles y ofreció 16 asistencias.

