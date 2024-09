Marcos Rojo iba a ser suplente en Boca, pero sintió una molestia y no viajará a Córdoba para el partido con Belgrano

Escuchar

La noticia llamó la atención en Boca. Porque el de este sábado se trata de un partido que puede resultar decisivo para la continuidad de Diego Martínez como entrenador. Y, sin embargo, a contramano de lo que había hecho el técnico en la previa del partido con River, resolvió desde los ensayos en los entrenamientos patear el tablero y jugar ante Belgrano, en Córdoba, casi sin referentes. El único titular sería Edinson Cavani, quien además tomaría la cinta de capitán ante las ausencias de Sergio Romero y Marcos Rojo.

Entre los que iba a perder su lugar estaba Marcos Rojo. El defensor, uno de los apuntados desde las críticas por los hinchas tras su flojo rendimiento ante River en la Bombonera, en la derrota por 1-0 por el gol de Manuel Lanzini, iba a ser suplente. Las pruebas de la semana de Diego Martínez ubicaban como la zaga titular a Nicolás Figal y Aaron Anselmino. Rojo había participado el miércoles del equipo suplente junto con Di Lollo. Pero este jueves Rojo sintió una molestia y no se entrenó a la par del grupo. No hubo parte médico del club, pero horas más tarde se confirmó que el defensor no viajará a Córdoba, no está entre la lista de convocados para el cotejo que se disputará este sábado, desde las 20, por la 16° fecha de la Liga Profesional.

Al parecer, la molestia física sería en la misma zona donde terminó el superclásico con una bolsa de hielo, en la zona del isquiotibial izquierdo. Cuando en la segunda etapa Martínez sustituyó a Rojo por Anselmino, el exEstudiantes y Manchester United se puso hielo en el banco de suplentes.

Romero, castigado; ¿Pol también?

La otra novedad con respecto al equipo que perdió ante River será el ingreso de Leandro Brey por Sergio Romero. Chiquito fue suspendido por dos partidos por los dirigentes de Boca, por la pelea que tuvo con los hinchas tras el superclásico (había bajado al vestuario por el túnel pero volvió para increpar a los socios por los insultos). Si bien el arquero pidió disculpas el mismo día del partido y en la semana en declaraciones al Canal de Boca, su situación es irregular y muchos ven muy difícil que el exarquero de la selección pueda seguir en Boca en 2025.

14-09-24 Torneo Betano Escena del partido Racing Boca pol fernandez Augusto Famulari

Pol Fernández está en la lista de convocados por el DT y viajará a Córdoba, pero sería suplente. Otro caso en donde lo extrafutbolístico quizás también tenga que ver. Es que fue otro de los futbolistas silbados en la Bombonera luego de que el propio volante, además de jugar mal, exteriorizó su decisión de no renovar contrato con el club xeneize para 2025.

Luis Advíncula y Cristian Lema, otros dos futbolistas de experiencia, tampoco serán de la partida. En el caso del peruano, las molestias en la zona del tendón de Aquiles que arrastra desde la Copa América serían el motivo, mientras que el exdefensor de Lanús está suspendido. Barinaga reemplazará a Advíncula y lo mencionado de Figal por Lema.

Ignacio Miramón tendría otra chance como titular en Boca, jugaría como volante central ante Belgrano Marcos Brindicci

La única duda pasa por saber qué esquema utilizará Diego Martínez. Si juega 4-3-3 , como la prueba que hizo este jueves, con una delantera compuesta por Miguel Merentiel, Milton Giménez y Exequiel Zeballos (de todas formas Cavani sería titular) o si suma un mediocampista y varía al esquema 4-4-2 .

El probable equipo sería con Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Aaron Anselmino y Lautaro Blanco; Cristian Medina, Milton Delgado o Exequiel Zeballos, Ignacio Miramón y Kevin Zenón; Merentiel y Cavani.

