El exfutbolista Mariano Dalla Libera reveló este miércoles que padeció problemas cardíacos como consecuencia de un infarto que sufrió hace seis meses, y que “temió por su vida” mientras Platense, equipo a que representó en su etapa como jugador y también dirigió, jugaba la semifinal de la Copa de la Liga ante Godoy Cruz. El exvolante, que surgió de River y pasó también por Estudiantes, Huracán y Racing entre otros, se explayó sobre cómo tuvo que mantener actualizado a su médico sobre su salud durante el encuentro, en diálogo con el programa radial Fulbo Champagne.

“A mí me operaron hace seis meses. Esto no es joda, se lo digo de verdad. Me dio un paro cardíaco y me caí redondo. Estuve clínicamente muerto un par de minutos. No sé por qué me pasó, vivo haciendo deporte, no tomo alcohol, nunca en mi vida me drogué. Bueno, me pasó”, reflexionó el “Loco” sobre el susto que vivió durante la operación y los motivos por los que pasó por esa situación.

No obstante, a pesar de la gravedad de la situación, el también exparticipante de Masterchef Celebrity apeló al humor para abordar los temores que vivió durante la tanda de penales ante el Tomba, que se extendió hasta los 10 lanzamientos por equipo antes de que se confirme el triunfo del Calamar: “Estos muchachos me ponían los huevos, no en la nunca, me los ponían allá arriba en las nubes. Platense siempre te da algo y a mí, en lo personal, lo que me dio es el 100% de que estoy bien del corazón”.

Además, Dalla Libera se mostró muy elogioso con el actual director técnico del equipo, Martín Palermo. En particular, destacó la capacidad de desarrollo de los jugadores a su disposición y valoró la paciencia por parte de los directivos: “Es un mérito muy grande lo de Palermo, porque la dirigencia lo supo bancar. Hizo un gran trabajo. Los procesos son así, nada es mágico. Es terrible lo que hizo con chicos del club, con chicos en los que él creyó. Un arquero sólido, un equipo que sabe a qué juega”.

Platense jugará la final de la Copa de la Liga ante Rosario Central este sábado en Santiago del Estero Fotobaires

Platense, en tanto, buscará el primer título en sus 118 años de historia en lo que será su tercera final de copa nacional. Enfrentará a Rosario Central, que también se metió en esta instancia por vía de los penales, después de superar a River, con quien igualó 0-0 en los 90 minutos. El encuentro tendrá lugar este sábado desde las 18 en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, y el ganador también pasará a jugar el Trofeo de Campeones el viernes 22. En ese choque esperará el Millonario, que se hizo con la Liga Profesional en junio pasado.

