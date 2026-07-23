Mario Alberto Kempes: “No nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento”

El exjugador y campeón del mundo Mario Alberto Kempes defendió a la selección argentina después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y criticó las versiones que surgieron en redes sociales sobre un “arreglo” en el partido. El exfutbolista consideró que se trata de teorías “sin pruebas” y pidió a los hinchas no hacerse eco de “cualquier cosa que circule sin fundamento”.

“Les quiero decir algo cortito. Ustedes saben lo que significó para mí ponerme la camiseta argentina: no hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país. Y yo tuve esa suerte”, comenzó el histórico futbolista de la albiceleste en un video que difundió a través de sus redes sociales.

Luego expresó que el partido de la final no resultó como los hinchas argentinos esperaban y marcó: “Se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores. Y eso pasa en el fútbol, es así: hay días mejores y peores. Yo lo viví muchas veces, pero hay que seguir adelante”.

La opinión de Mario Alberto Kempes sobre la final del Mundial y las críticas a la selección argentina

Sin embargo, acto seguido, declaró que existe una “diferencia enorme” entre la floja respuesta de la albiceleste en el encuentro y las versiones que circularon en redes sociales. “Un equipo que baja el nivel de un partido no es lo mismo que uno que no compite. Esas versiones que andan dando vuelta por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie”, siguió.

“Así que les pido que, si queremos ser exigentes con el equipo, lo seamos, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento. Esta camiseta se respeta en las buenas y en las malas, así que vamos por siempre”, cerró.

Kempes, por su parte, estuvo presente en el Mundial. No solo asistió a distintos partidos de la selección, sino que en la antesala de la final ingresó al campo de juego del MetLife Stadium junto con Andrés Iniesta -figura de España en el campeonato de 2010- y exhibieron la copa ante los hinchas.

Mario Kempes levanta la Copa del Mundo

El emotivo cruce sintetizó en un solo instante el peso del trofeo y unió a dos generaciones en el deporte, mientras que causó una gran ovación del público. Ambos, en tanto, quedaron inmortalizados en sus países por convertir los tantos más importantes de sus respectivas selecciones en esas finales mundialistas.

En el Mundial de 1978, el primero que la albiceleste conquistó, Kempes anotó seis tantos, convirtiéndose en el máximo goleador y figura clave para que Argentina levantara la Copa del Mundo. Sus goles más importantes llegaron en la gran final contra Países Bajos, donde marcó dos unidades, en la victoria por 3 a 1.

Actualmente, el exgoleador vive en Estados Unidos junto con su esposa Julia y su vida combina trabajo y proyectos personales. En una entrevista con LA NACION, el año pasado, expresó que cada fin de semana comenta un partido de la liga española para ESPN y, en paralelo, busca acercar su historia a las nuevas generaciones a través de entrevistas.

“Cada vez que voy a Argentina me dicen: ‘¡Qué lindo Estados Unidos!’. Pero vivir acá implica laburar: hay orden, sí, pero si no hacés las cosas bien, terminás endeudado hasta los dientes. Muchos creen que con hundir un dedo en la tierra encontrás un pozo de petróleo, pero no es así. Gracias a Dios, sigo con mi trabajo y disfruto cada día de mi vida feliz, rodeado de mi familia y del fútbol que tanto amo", sostuvo en esa ocasión.