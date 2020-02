Pergolini se refirió a la supuesta enemistad con Juan Román Riquelme

17 de febrero de 2020 • 14:19

Es un rumor que desde hace un par de semanas está instalado en el Mundo Boca: que Mario Pergolini está enemistado con Juan Román Riquelme, y que ese sería una de las razones por las cuales el vicepresidente xeneize estaría analizando pedir una licencia a su cargo. El silencio de ambos alimentó ese rumor. Hasta que hoy, a través de los micrófonos de Vorterix, el empresario de medios decidió hablar del asunto.

"El otro día leí en algún lado que estaba peleado con Román. Es mentira. Es 100 por ciento mentira. Mentira absoluta eh. Ni siquiera un intercambio del tipo ´¿Querés café? ¡NO!´. Mentira absoluta. Pero mal...", comenzó Pergolini. Y agregó: "Ni se me ocurriría ni por qué temas tendría que discutir con Román. Se me hace muy difícil opinar sobre algo que no pasó. Con Román hablamos con total normalidad. Imaginate que no me llaman para defnir si juega o no Marcone. Si hay alguien que no llaman para hablar de fútbol es a mí. También sucede que cada uno va a su misma platea en la cancha, entonces no nos ven juntos. Pero decir algo sin causas, es mentir."

Luego, el vicepresidente de Boca dio a entender que esos rumores son consecuencia de haber desactivado la entrega de cientos de entradas de protocolo a periodistas. "Yo creo que esto debe tener que ver con que corté todos los tickets (entradas) para periodistas. Eso tuvo mucho que ver. Como ciento y pico de tickets que iban a medios. Teníamos un montón de periodistas que tenían 10, 15, 20 entradas. Todos los partidos. A uno le encontré 30. No tiene sentido dar nombres. Y yo preferí dárselas a la gente. ¿Para qué van a estar ellos regalando entradas? No era ocasional eh. Todos los partidos.

Por último, reveló con su habitual ironía una situación que hasta parece ridícula: "Había radios que le sacamos la cabina de transmisión porque ¡No transmitían! Radios que no transmiten fútbol y tenían cuatro credenciales y un lugar para transmitir. ´Che, pero esa FM no pasa fútbol´. Evidentemente, nadie había chequeado..."