Martín Demichelis, después del triunfo en Paraguay: aseguró que está “entero”, y dice que “no es fácil Argentina”

Escuchar

Son días intensos los que atraviesa River. La derrota del domingo pasado contra Boca (2-3), que lo dejó fuera de la definición de la Copa de la Liga, significó un fuerte impacto. Pero se recompuso rápido, y el miércoles sumó tres puntos importantes en la visita a Libertad, en Paraguay, con una victoria por 2-1 que lo deja como líder en el grupo H de la Copa Libertadores, con buenas posibilidades de firmar la clasificación en breve.

En otro contexto, claramente, no se entendería porque, después de una victoria valiosa, se le pregunte a un entrenador por su contrato con River. Pero Martín Demichelis, al frente del plantel desde fines de 2022, tras la salida del histórico Marcelo Gallardo, se mostró firme en su deseo de seguir al frente del equipo: “Soy inmensamente feliz, a pesar de circunstancias como la del otro día, que fue una adversidad, y que obviamente es un golpe en lo que llevo en la institución”.

"LOS CONTRATOS ESTÁN PARA CUMPLIRLOS. NO ES FÁCIL ARGENTINA, DIOS DIRÁ... YO ESTOY PREDISPUESTO. EL DÍA QUE YO NO PUEDA MÁS VOY A SER EL PRIMERO EN LEVANTAR LA MANO"



✍🏻 Demichelis sobre su continuidad en River



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/S7oCrJ5v1Y — SportsCenter (@SC_ESPN) April 25, 2024

Y agregó: “Los contratos están para cumplirlos. No es fácil Argentina a la hora de conllevar todo lo que se dice, para bien y para mal, por esto trato de ausentarme en las buenas, como en las malas. Yo estoy totalmente predispuesto para dar lo mejor de mí. El día que no pueda más, voy a ser el primero que levante la mano, independientemente de si me queda contrato o no”.

Tajante en su definición, el DT remarcó: “No me atan los contratos, pero las ganas las voy a tener siempre, porque amo a esta institución, la defendí como jugador, la defiendo dentro y afuera como entrenador. Es mi forma de ser, así fui como jugador. Estoy entero, veo que los chicos se entregan, a pesar del golpe del otro día, hoy hicieron un grandísimo primer tiempo”.