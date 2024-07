Martín Demichelis y el refuerzo que quiere para River luego de perder las gambetas de Esequiel Barco: “un arma letal”

Escuchar

Martín Demichelis vivió otro domingo de incertidumbre con River. El empate 2-2 con Lanús en el Monumental lo dejó incómodo, con pocas certezas desde lo futbolístico, por más que en la conferencia de prensa se mostró tranquilo y entregó varios aspectos positivos del equipo. Mirando más allá, también dejó en claro que el “mercado de pases para River no terminó”, por lo que se esperan más incorporaciones para estos días, más allá de los debuts que se dieron de Jeremías Ledesma, Federico Gattoni, Adam Bareiro (ingresó en el segundo tiempo) y el regreso de Felipe Peña Biafore. Franco Carboni estuvo en el banco de los suplentes. El DT tiene una idea clara: quiere un volante ofensivo ante la venta de Esequiel Barco.

La última imagen oficial de River había sido en la derrota por 2-0 ante Deportivo Riestra que expuso serias deficiencias en todas las líneas. Casi 40 días después, volvió a jugar por la Liga Profesional, pero no se vio un equipo lúcido ni sólido. Sin embargo, Demichelis siempre buscó darle un tinte optimista a su análisis: “Tuvimos un receso y una pretemporada. Hoy se vio un equipo intenso, nosotros las presiones la hacemos hacia adelante. Veo un grupo que se está matando, eso eleva el nivel del equipo. El hincha de River quería ver un triunfo, pero fuimos intensos, protagonistas, generamos una situación a los cinco segundos. Siempre hay cosas por corregir”.

Liga profesional de Fútbol. River Plate vs Lanús. Martín Demichelis Manuel Cortina

Y agregó en función del resultado 2-2, por la 6° fecha de la Liga Profesional: “Hubiese sido injusto si nos quedábamos sin puntos. Fuimos el equipo que protagonizó en campo rival, tuvimos las mejores situaciones y en dos jugadas aisladas nos convirtieron”.

Fue tal la desesperación de River en el segundo tiempo, que Demichelis realizó cambios ofensivos y terminó asumiendo riesgos en defensa, incluso quedando parado (cuando el partido estaba 1-1) con un esquema 3-2-1-4, con cuatro delanteros y la convivencia -por primera vez- del doble 9 entre Borja y Bareiro, el centrodelantero que llegó desde San Lorenzo. “Jugamos al final con un dibujo 3-2-1-4, con Facu (Colidio) por izquierda, Pablo (Solari) por derecha, Adam (Bareiro) y Miguel (Borja) por el medio y Nacho (Fernández) más atrás. No nos conformamos con el empate. Ante tantísimos jugadores ofensivos, perdés cierto equilibrio, pero arriesgamos, no salimos a buscar el empate. River siempre busca ser protagonista”.

Lo mejor del partido

El DT destacó en todo momento la actitud que mostraron sus jugadores para sobreponerse a adversidades, aunque no respondieron con mucha eficacia en comparación con las situaciones de gol creadas: “Destaco la rebeldía de los futbolistas para nunca bajar los brazos e intentar. Fuimos bastante valientes incluso cuando recibimos un gol en el minuto 91. Hubiese sido duro, pero los chicos siguieron buscando. Tuvimos varias situaciones para ponernos por delante, pero esto es fútbol. Fuimos muy intensos, hicimos mucho desgaste”.

¿Qué le falta a River? Más allá del arribo de Valentín Gómez, central zurdo de Vélez que empezaría a entrenarse con el club millonario desde este miércoles, según cree Demichelis, el DT pretende un futbolista más ofensivo. Para ser más concretos, alguien que le aporte, desde las características, lo que tenía con Esequiel Barco. “Perdimos un jugador con una gambeta que no la encontramos en el fútbol argentino. Necesitamos incorporar en ese lugar, un jugador que tenga un arma letal o diferente a las que tenemos”.

Manuel Lanzini fue titular ante Lanús, pero no aprovechó la chance Manuel Cortina

Fue algo extraña la declaración del entrenador, ya que River cuenta con futbolistas desequilibrantes en el uno vs. uno; quizás ninguno con el estilo tan parecido a Barco, pero sí con condiciones para afianzarse como titulares en River, como Manuel Lanzini, Franco Mastantuono, Nacho Fernández. En ese sentido, el más parecido podría ser el Diablito Claudio Echeverri, que está con la selección olímpica en París, pero los otros tres podrían tener rendimientos a la altura del desafío.

Todavía no trascendieron nombres con respecto a ese futbolista que pretende Demichelis. Sí se supo este domingo que Iker Muniain no será jugador millonario, el propio DT explicó que más allá de las ganas, no hay cupo de extranjeros para utilizarlo con el exAlthetic de Bilbao. “El mercado de pases no está terminado, el extranjero termina el 30 de agosto. River no se retiró, mientras esté abierto, seguiremos trabajando. Con Muniain hay que ser muy cuidadosos, por eso dije el otro día que no quería hablar de cosas hipotéticas, sino de reales para no jugar con el nombre y la ilusión de las personas. Hay una problemática con el cupo de extranjeros. Hoy por hoy, no tenemos lugar”.

