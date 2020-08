Martín Liberman, sin piedad tras la caída del Barcelona: "¿Messi - Müller? Mano a mano" Crédito: Fuente: Instagram Liberman

En su comentario editorial del día viernes, el conductor del programa radial La Oral Deportiva, Martín Liberman, se refirió a la estruendosa caída del Barcelona ante el Bayern Múnich por 8-2, en el marco de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Sobre Messi, capitán y máximo referente del equipo culé, Liberman dijo que lo cree "un extraordinario futbolista, pero un pésimo líder. Elige siempre estar rodeado de amigos", y puso como ejemplos a Luis Suárez y a Arturo Vidal. "No le voy a caer a Messi en esta derrota categórica", aclaró.

El cronista de Radio Rivadavia, advirtió que el problema que tiene el futbolista rosarino, es que "nadie se le anima". Y argumentó su posición con una anécdota: "Yo conté alguna vez acá que el mejor presidente que tiene el fútbol argentino, Víctor Blanco, me dijo: que buen chico Messi, me saludó en Madrid. ¿Eso es culpa de Messi? No, es culpa de Blanco, que como secretario general de la AFA, es quien debe marcarle el rumbo, no llevarle el carry on, como hace Tapia".

"Está terminado el Barcelona. Messi creo que puede seguir siendo el capitán. Es la figura del equipo, uno de los mejores del mundo. Si quiere para sí mismo algo bueno en el final de su carrera, tiene que darse cuenta que tiene que soltar a sus amigos", agregó el animador de Fox Sports.

Por otra parte, el comentarista de fútbol, agregó que "hoy se terminó un ciclo. De a poco, la gente en Cataluña se empieza a dar cuenta que nos pasa a los argentinos cada vez que juega Argentina, y vemos como terminamos mirando el piso como nuestro capitán".

Finalmente, se dirigió a quienes lo cuestionan por tener una posición crítica con el seis veces ganador del Balón de Oro: "¿Soy un vende patria porque le objeto actuaciones? Yo me animo a decir lo que pienso sobre Messi. Es mi verdad, mi razonamiento, mi análisis. Es un futbolista que no te salva nunca cuando las papas queman. Yo espero que los cracks como él aparezcan hoy (por el viernes). O en el Mundial con Francia, o que la rompa todo en la final con Alemania en el Maracaná", concluyó.

La "grieta" del fútbol argentino

En otro fragmento de su exposición, Liberman se refirió a la "grieta" que, en su opinión, existe en el fútbol argentino: "No leo en Internet a todos los que ayer disfrutaban de la derrota de Simeone. Ni los leo decir mucho de la derrota del Barcelona. Lo que queda marcado acá, lamentablemente, es la lucha de estilos. La grieta del fútbol".

En ese sentido, dijo que Simeone "es una suerte de disparador de grietas. Y los que separan del otro lado, claramente, tienen al Barcelona como estandarte".

Después, arremetió contra su colega, el periodista deportivo Juan Cortese, quien se puso la camiseta del Leipzig en el programa Superfútbol, de TyC Sports, para manifestar su alegría por la derrota del Atlético de Madrid ante dicho equipo alemán, en la misma instancia de la Champions League.

"Una imagen muy triste en la televisión desfilando con la camiseta del Leipzig. La diferencia que tenemos los pragmáticos con los violinistas, es esta que me escribió Goyco hoy en el grupo de WhatsApp: es más el odio que tienen hacia el otro que el amor por el que defienden. Hoy no veremos a nadie ir con la camiseta del Bayern Múnich a un programa de televisión. Yo no disfruto la derrota de Messi. Vengo y la describo", cerró.

Juan Cortese y Martín Liberman

Por último, indicó que Lionel Messi y Thomas Müller, futbolista alemán y figura del Bayern Múnich, están "mano a mano" en una comparación sobre quién es mejor jugador. Para reforzar su postura, recomendó agarrar "la estadística de Müller en el Bayern y la selección alemana", a la cual calificó de "escalofriante".