Martín Palermo la tenía picando y la mandó al fondo de la red. Lejos de hacerse el distraído o de tirar la pelota afuera, optó por hacer lo que otras tantas veces hizo en su época de futbolista. Porque en medio de la campaña rumbo a las elecciones que, hasta el momento, se realizarán en Brandsen 805 el domingo 3 de diciembre, fue muy claro en relación a ser el próximo entrenador del equipo xeneize.

Luego del triunfo sobre Sarmiento, que le permite a Platense tener chances de meterse en los cuartos de final de la Copa de la Liga, y ante la consulta de un periodista en relación a un video reproducido hace días en un acto político donde la oposición confirmó a su fórmula compuesta por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, respondió: “Yo el video lo hice, así que no me utilizaron”.

Martín #Palermo "No me utilizaron, el video lo hice, yo accedí a eso. Creo que Andrés #Ibarra es el que se postula para ser el próximo Pte. de #Boca acompañado por Mauricio, y mi sueño es dirigir #Boca, y me tiene en consideración para cumplir ese sueño".pic.twitter.com/BWs66RboTa — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) November 26, 2023

Sin embargo, eso decantó en un extenso monólogo del Titán, en donde expuso sus sentimientos. “Andrés Ibarra se postula para ser el próximo presidente de Boca en las elecciones de la semana que viene junto con Mauricio (Macri). Y desde que empecé mi carrera como entrenador, siempre que me preguntaron cuál era mi sueño dije que era dirigir a Boca y dirigir a Estudiantes. Hoy estoy con esa posibilidad de que Andrés Ibarra me haya tenido en consideración y con la posibilidad de cumplir ese sueño”, comenzó.

Más adelante, amplió: “Saben cómo soy yo. En todo este tiempo en Boca han pasado otros presidentes. Angelici tuvo dos períodos de mandato y estuvo el Vasco Arruabarrena, estuvo Guillermo (Barros Schelotto), otros entrenadores y nunca estuve en la consideración, ni me llamaron ni me propusieron eso. Con la dirigencia actual le ha tocado a Ibarra, a Battaglia, y tampoco ha tocado la posibilidad. Hoy, si las cosas se dan, tengo esa posibilidad de ser el técnico de Boca. Es mi sueño, es mi deseo, obviamente. Pero hay que esperar que las cosas sucedan” dijo con un tono respetuoso y medido.

Además, descartó que haber aparecido en un video en medio de un acto opositor signifique haber tomado partido político en las elecciones de Boca: “No creo que me preste políticamente por un video en donde les deseo lo mejor porque tengo muy buena relación con Mauricio y con Andrés Ibarra. Sin embargo, es esto lo que creen: que por haber hecho un video me meta en la política. En anteriores elecciones nunca fui partícipe ni me van a ver ahora más porque soy respetuoso al club donde estoy trabajando y en donde tengo un contrato vigente”.

Con esto último, parecería descartada la posibilidad que se venía barajando de que Palermo diría presente el próximo jueves, cuando la oposición de Boca realice su cierre de campaña. Pero, además, le dio pie al Titán de explicar también que es un tema ya hablado con Sebastián Ordoñez, máxima autoridad de Platense.

“El presidente de Platense sabe que mi sueño es dirigir Boca y sabe que con Boca no va a competir. Ahora, después, cuando se sucedan las cosas, veremos. Estoy esperando que ese sueño se cumpla, que algún día me toque la posibilidad de volver a la Bombonera y que el hincha de Boca me reciba siendo entrenador de Boca y no del equipo que lo enfrenta. No hay muchas más vueltas que darle a esto. Es la realidad”, agregó Palermo.

Martín Palermo Gonzalo Colini

Platense sueña con los playoffs

Platense venció 1 a 0 a Sarmiento en el inicio de la 14ta. y última fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y tiene chances de meterse en los playoffs de la Copa de la Liga.

El tanto del conjunto de Saavedra fue de Ronaldo Martínez, a los 43 minutos del primer tiempo, de chilena. Con este resultado, Platense quedó con 20 puntos y está cerca de sellar su pasaje a cuartos de final de la Copa de la Liga, si es que el lunes no gana Central Córdoba de Santiago del Estero (19) en su visita a San Lorenzo.

La propuesta ofensiva de Palermo posicionó siempre mano a mano a sus delanteros y mediocampistas externos con la defensa rival. Es por eso que no sorprendió cuando el conjunto local le dio un par de sustos a José Devecchi, con remates de media distancia y varios centros peligrosos en menos de 15 minutos.

Sarmiento pareció estar atado por todo lo que tenía para perder y recién encontró un mano a mano desperdiciado por Maico Quiroz, en una chance que maldijo el DT Facundo Sava en medio de la escasez de fútbol de los suyos.

Lo mejor del partido

La primera polémica de la tarde llegó cuando Mateo Pellegrino convirtió el 1-0 pero a través del VAR se lo anularon luego que Silvio Trucco no viera una evidente falta sobre Devecchi en el salto por parte de Ronaldo Martínez.

El premio llegó para el local después de una serie de fallas en la defensa del Verde. Es que Ronaldo Martínez, con una definición de alto nivel, puso el 1-0 para el delirio de los hinchas de Platense, que soñaban con pasar a cuartos.

Platense siguió siendo amplio dominador del partido. Y de la mano de Mateo Pellegrino exigió constantemente a Devecchi, que con una doble tapada se repuso de la floja reacción en el gol.

Sava metió mano pero los suyos siguieron atados, entre la falta de calidad y de ideas circunstanciales, con la oreja en las otras canchas con los malos resultados de los rivales. Sarmiento se adelantó y Platense apostó por encontrar espacios de contra, algo que consiguió en diferentes pasajes.

LA NACION