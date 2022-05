Martín Palermo renunció en Aldosivi: sorpresa en Mar del Plata por la salida intempestiva de su entrenador

Martín Palermo renunció este lunes en Aldosivi. El entrenador, que había realizado una buena campaña con el Tiburón en la Copa de la Liga 2022, había comenzado con la pretemporada de cara al próximo certamen local que arrancará este fin de semana, pero de manera intempestiva pegó el portazo.

Es cierto que el último partido que dirigió Palermo a Aldosivi fue en la goleada recibida ante Racing por 5-0, por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Pero había llegado a esta instancia luego de haberse clasificado entre los cuatro mejores de la Zona 2 del campeonato. Como cuarto clasificado, había llegado a esa posición sumando 20 puntos en 14 partidos, producto de 6 victorias, dos empates y 6 derrotas, anotando 17 goles a favor y recibiendo 16 en contra .

Cuando visitó la cancha de Estudiantes como DT de Aldosivi, uno de los clubes donde es ídolo Fotobaires

El equipo había ido de mayor a menor, porque ya había generado cierto malestar la derrota como local ante Arsenal por 2-1, en Mar del Plata, en la última fecha de la zona de grupos y luego de haber comenzado ganando ese partido. Y Palermo había advertido tras ese encuentro: “La realidad es que cometimos errores que no podemos cometer. Es buena la clasificación que logramos en la Copa de la Liga y que los hinchas de Aldosivi confíen que vamos a dejar todo para darles una alegría, pero vamos a tener que mejorar porque Racing llega en un muy buen momento y cada error lo podemos pagar caro”. Después, la historia conocida, el gran triunfo de la Academia por 5-0.

Sin bien todavía se desconocen los motivos por los cuales el excentrodelantero de Boca tomó la decisión de renunciar, en la Ciudad Feliz afirman allegados a los dirigentes de Aldosivi que la razón sería una situación personal de Palermo. La campaña de Palermo en el Tiburón fue positiva, incluso mejoró y levantó a un equipo que venía muy mal con la conducción de Fernando Gago.

El ciclo Palermo fue positivo en Aldosivi incluso más allá del desenlace final marcado. Bajo su gestión, el equipo jugó 27 partidos, ganó 12, empató 5 y perdió 10.

El entrenador de Aldosivis, Martín Palermo (izq.), Abraza al entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, antes de un partido entre Aldosivi y Boca Juniors como parte del Torneo Liga Profesional 2021 en el Estadio José María Minella el 8 de noviembre de 2021 en Mar del Plata, Argentina. Marcos Brindicci - Getty Images South America

La mejora en el juego y los números positivos en Aldosivi lo habían posicionado a Palermo para dar el salto profesional. A tal punto que había sido uno de los candidatos a transformarse en entrenador de San Lorenzo, antes que el Ciclón se termine inclinando por Rubén Insúa. Pero el Titán había dicho que no para cumplir su contrato con Aldosivi.

Matías Caruzzo, flamante coordinador de fútbol del Ciclón, aseguró que charló con nueve entrenadores antes de definir al nuevo timonel que tomó un fierro cada vez más caliente. La búsqueda de un DT se había convertido en una especie de reality en el que participaron distintos dirigentes y surgieron nombres de candidatos que parecieron transitar un casting. Entre los apuntados han pasado Rubén Insua, Néstor Gorosito, Mauricio Pellegrino, Sebastián Méndez y Martín Palermo, entre otros. Finalmente, como se dijo, el elegido fue “alguien de la casa”: Insua.

Pero no fue el único club grande en donde se lo mencionó a Palermo. Incluso hace poco más de un mes, cuando Sebastián Battaglia estuvo a punto de ser despedido de Boca, se lo mencionó en los pasillos de la Bombonera: Palermo fue un laburante que se convirtió en ídolo de Boca. Se sientió cómodo en la mesa de la humildad: de pronto, el equipo marplatense fue la revelación de la Copa de la Liga, casi con los mismos recursos que tenía Gago. ¿Lo espíaba Juan Román Riquelme?, “De Boca no hablo”, avisaba el Titán, el entrenador del equilibrio, que escuchaba de lejos los murmullos de la Bombonera.

“Creería que sí, que en algún momento la oportunidad me va a tocar. Pero no puedo cerrarme en que solo mi objetivo sea dirigir a Boca, sino me cierro las puertas en todos lados. También está el deseo de Estudiantes…”, contaba, tiempo atrás.

Noticia en desarrollo