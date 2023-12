escuchar

Martín Palermo sorprendió al mundo Boca a partir de una inesperada declaración con respecto a los equipos que estaría dispuesto a dirigir. El Titán era el apuntado por Andrés Ibarra para dirigir al Xeneize en caso de que fuera electo presidente del club, pero desde la derrota electoral del candidato opositor a manos de Juan Román Riquelme el pasado 17 de diciembre, el exdelantero se encuentra libre, habiendo dejado su cargo en Platense.

Desde entonces, al también exfutbolista del club de la Ribera, Estudiantes, Villarreal y Real Betis se lo vio en Brasil, mientras participaba de un partido de estrellas que organiza anualmente el exvolante Zico en el Maracaná de Río de Janeiro, y al final de aquel evento se enfrentó a la prensa local. Ansiosa por saber cuál podría ser su próximo movimiento, se le consultó sobre si tomaría el cargo de DT de equipos rivales de Boca, como River, Independiente o Racing. Y la respuesta de Palermo fue sorprendentemente ambivalente: “Mi trabajo es dirigir el equipo que me proponga ser entrenador, que tenga un proyecto. Uno está preparado para dirigir cualquier equipo, no solamente en el fútbol argentino, uno evalúa propuestas del exterior también”.

Martín Palermo, entre la posibilidad de dirigir en Brasil y si en algún momento lo llaman de Racing, Independiente o RIVER



🎙️ TNT Sports Brasil pic.twitter.com/HrCPb74a34 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 28, 2023

Al hablar de aquellas propuestas del exterior, fue inevitable la pregunta acerca de su visión del fútbol brasileño y si en algún momento estaría interesado en trabajar allí, a lo que se mostró sumamente abierto: “Me gusta, es un torneo que entusiasma a cualquier entrenador. Hay grandes equipos, el fútbol es muy entretenido. Ojalá sea una posibilidad poder venir a dirigir en el fútbol brasileño”.

En tanto, cuando le consultaron por la oportunidad de hacer lo propio en el club donde es el máximo goleador histórico, su respuesta fue mucho más escueta: “En algún momento va a llegar, pero el tiempo dirá”.

Cabe destacar que Palermo, que recientemente alcanzó la final de la Copa de la Liga con Platense, se había expedido en términos muy fuertes acerca de la posibilidad de dirigir a Boca mientras Riquelme sea presidente: “A mí nunca me llamó [Daniel] Angelici, nunca me llamó ninguno de los actuales dirigentes para ser DT de Boca. Yo creía que alguna vez alguien me iba a llamar. Tuve oportunidades como para que alguien me llamara. Creía que después de Guillermo [Barros Schelotto] pude haber sido yo el técnico de Boca, porque le tocó al Vasco [Arruabarrena], a Guillermo, al Negro (Hugo) Ibarra y a [Sebastián] Battaglia ¿Ahora? No creo que Riquelme me llame. Si lo hace, será por algún interés”.

Martín Palermo iba a ser el candidato para ser DT de Boca si Andrés Ibarra era electo presidente, pero hoy se ve más lejos que nunca @AndrésIbarra

El Titán reconoció también las diferencias con Riquelme, que ya existían desde la etapa en la que ambos jugaban en Boca, el delantero con la “9″ y el volante ahora presidente con la emblemática camiseta “10″. En este sentido, contó: “Voy a ser sincero. Lo que yo viví, de convivencia de años con él, me dice que somos distintos con Román. Entonces, nos respetamos dentro de la cancha y convivimos así muchísimos años. Pero somos distintos, y cuando vos sos distinto a otra persona, no conectás, por más que lo quieras hacer por Boca, que está por encima de todos”.

“¿Para qué le voy a mentir al hincha de Boca? Yo no voy a mentir y decirle al hincha ‘que me llame y yo me voy a juntar a hablar’. ¿Para qué? Si después en la convivencia duraremos dos o tres días, o nada. Porque n la primera de cambio lo conozco como es y él sabe como soy yo. No le generemos expectativas al hincha. Yo no lo veo posible. Tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca. Soy así de directo. Yo sé que, cuando dirija a Boca, voy a estar mucho mejor de lo que estoy ahora”.

LA NACION