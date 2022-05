Lionel Messi reveló un detalle escalofriante jamás contado de su festejo en homenaje a Diego Maradona

El futbolista Lionel Messi contó este lunes cómo fue el detrás de escena de su festejo de gol en homenaje a Diego Maradona que recorrió el mundo por la importancia de ambos protagonistas, y por la originalidad de la elección en la celebración por parte de “La Pulga”. En aquella ocasión, el F.C. Barcelona aplastó al Osasuna por 4 a 0, y Leo marcó el último gol de su equipo.

Habían pasado solo cuatro días desde la muerte de Diego Maradona, por quien Messi fue dirigido en la selección argentina entre 2008 y 2010. En ese sentido, se esperaba que, al igual que en el resto del mundo del fútbol, el siete veces ganador del Balón de Oro evocara a la figura de “Pelusa” de una u otra manera. Finalmente, al festejar la anotación, se quitó la camiseta y lució la casaca que usó el astro en Newell’s en 1993, mientras miraba al cielo con los dedos hacia arriba.

Sin dudas, la celebración de Messi conmovió al mundo, por tratarse del heredero natural de Maradona. Sin embargo, un detalle desconocido hasta la fecha le agrega más mística a la historia ya de por sí, emotiva. En una entrevista con TyC Sports, el jugador rosarino se ubicó en tiempo y espacio en aquel noviembre de 2020.

“Te voy a contar una cosa del festejo que no lo conté. Estaba la noche antes con Antonela (Roccuzzo) ahí, acostado, y decía: ‘Tengo que hacer algo para Diego, tengo que hacer algo’. Y yo tengo la parte del museo mío arriba, que tengo los trofeos, camisetas. Y digo: ‘Voy a ver qué hay’. Fui a buscar una camiseta de la selección. Y subí... y tengo como una puertita que siempre está cerrada, donde metemos cosas. Justamente estaba abierta, y arriba de la silla, estaba la diez de esa camiseta de Newell’s. Entré y la vi. Esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía ahí en realidad, porque ni me acordaba que la tenía. Y miré así y dije: ‘Ya está, es’”, explicó el futbolista surgido en el Barsa, ante la mirada atónita del periodista Gastón Recondo, quien confesó en ese momento sentir “escalofríos” por la revelación del crack.

Además, Messi recordó que, en esa época, “no venía haciendo muchos goles”, por lo cual no era “seguro” que marcara un tanto y pudiera homenajear al ídolo argentino. “Íbamos tres a cero, no se daba el gol, y bueno, después, de la nada, apareció esa jugada”, señaló Messi en relación a la acción individual, que algunos periodistas no dudaron en asemejar a la que elaboró Diego en su único gol con la camiseta de “La Lepra”. Una vez que Lionel terminó de abrazarse con sus compañeros, se paró sobre la línea de gol, y ensayó un gestó que quedaría inmortalizado por las cámaras allí presentes.

Maradona murió mientras dormía el 25 de noviembre de 2020 a causa de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”. Diego había sido operado de un hematoma subdural a comienzos de aquel mes, y transitaba su rehabilitación en una casa del barrio San Andrés en Villanueva, partido de Tigre.