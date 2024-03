Escuchar

Este jueves continúa la actividad en la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells 2024, el primer torneo de la categoría en la temporada. Hay 19 partidos programados en el certamen masculino, a los que se les suma la continuidad de tres compromisos que fueron suspendidos en plena disputa por fuertes lluvias. En el torneo femenino, en tanto, se disputarán 18 (Venus Williams vs. Nao Hibino comenzó y se suspendió por las condiciones climáticas), más otros tres que iniciaron y se suspendieron el miércoles.

En el primer día de competencia, las precipitaciones se adueñaron de Indian Wells y, por este motivo, no pudieron completarse seis partidos: tres en la rama masculina (Lucas Pouille vs. Daniel Altmaier, Constant Lestienne vs. Denis Kudla y Dusan Lajovic vs. Emil Russuvuori) y tres en la femenina (Mccartney Kessler vs. Nuria Párrizas, Caroline Wozniacki vs. Zhu Lin y Erika Andreeva vs. Danielle Collins). Todos esos partidos están programados para este jueves.

Caroline Wozniacki, campeona de Indian Wells en 2011, completará su partido de primera ronda Andy Wong - AP

Entre los encuentros más destacados del segundo día de actividad, aparecen: Borna Coric (Croacia - 35° del ranking ATP) vs. Sebastian Ofner (Austria - 38°), Thiago Seyboth Wild (Brasil - 65°) vs. Jeffrey John Wolf (Estados Unidos - 94°) y Fabio Fognini (Italia - 108°) vs. Bernabé Zapata Miralles (España - 144°). La única argentina en saltar a escena este jueves será Nadia Podoroska (84° del ranking WTA), quien ingresó al cuadro principal como lucky loser y debutará ante la local Ashlyn Krueger (71°).

El histórico campeonato se desarrolla en California, Estados Unidos, y se extiende desde el 6 hasta el 17 de marzo. La kazaja Elena Rybakina (N° 4 del ranking WTA) y el español Carlos Alcaraz (N°2 del ranking ATP) buscan defender sendos títulos conseguidos en 2023, cuando derrotaron en las finales a la bielorrusa Aryna Sabalenka y al ruso Daniil Medvedev, respectivamente.

Todos los partidos del jueves 7/3

Rama masculina

Lorenzo Sonego (Italia - 55°) vs. Miomir Kecmanović (Serbia - 47°) - A las 16.

Stan Wawrinka (Suiza - 70°) vs. Tomas Machac (República Checa - 63°) - A las 16.

Shintaro Mochizuki (Japón - 149°) vs. Aleksandar Vukic (Australia - 69°) - A las 16.

Román Safiulin (Rusia - 42°) vs. Daniel Evans (Gran Bretaña - 45°) - No antes de las 17.35.

Jakub Mensik (República Checa - 81°) vs. Hong Seong-chan (Corea del Sur - 227°) - No antes de las 17.50.

Gaël Monfils (Francia - 54°) vs. Max Purcell (Australia - 71°) - No antes de las 17.55.

Borna Coric (Croacia - 35°) vs. Sebastian Ofner (Austria - 38°) - No antes de las 18.20.

Thiago Seyboth Wild (Brasil - 65°) vs. Jeffrey John Wolf (Estados Unidos - 94°) - No antes de las 18.55.

Shang Juncheng (China - 139°) vs. Jordan Thompson (Australia - 33°) - No antes de las 19.10.

Alex Michelsen (Estados Unidos - 80°) vs. Jaume Munar (España - 75°) - No antes de las 19.15.

Arthur Fils (Francia - 43°) vs. Nuno Borges (Portugal - 60°) - No antes de las 19.40.

Fabio Fognini (Italia - 108°) vs. Bernabé Zapata Miralles (España - 144°) - No antes de las 20.15.

Ethan Quinn (Estados Unidos - 284°) vs. Patrick Kypson (Estados Unidos - 151°) - No antes de las 20.30.

Pavel Kotov (Rusia - 67°) vs. Alejandro Tabilo (Chile - 39°) - No antes de las 21.

Aleksandar Kovacevic (Estados Unidos - 92°) vs. Zhang Zhizhen (China - 50°) - No antes de las 21.35.

Nicolás Moreno de Alborán (Estados Unidos - 166°) vs. Lukas Klein (Eslovaquia - 141°) - No antes de las 21.50.

Hugo Grenier (Francia - 146°) vs. Alexandre Müller (Francia - 88°) - No antes de las 22.

Flavio Cobolli (Italia - 62°) vs. Roberto Carballes Baena (España - 64°) - No antes de las 22.20.

Milos Raonic (Canadá - 224°) vs. Sumit Nagal (India - 101°) - No antes de las 23.

Rama femenina

Katerina Siniakova (República Checa - 41°) vs. Greet Minnen (Bélgica - 81°) - A las 16.

Wang Xiyu (China - 52°) vs. Clara Burel (Francia - 47°) - A las 16.

Emma Raducanu (Gran Bretaña - 250°) vs. Rebeka Masarova (España - 96°) - A las 16.

Magdalena Frech (Polonia - 43°) vs. Lucia Bronzetti (Italia - 53°) - A las 16.

Nadia Podoroska (Argentina - 84°) vs. Ashlyn Krueger (Estados Unidos - 71°) - No antes de las 17.15.

Robin Montgomery (Estados Unidos - 199°) vs. Hailey Baptiste (Estados Unidos - 105°) - No antes de las 17.15.

Anna Blinkova (Rusia - 45°) vs. Karolina Pliskova (República Checa - 39°) - No antes de las 17.55.

Taylor Townsend (Estados Unidos - 77°) vs. Magda Linette (Polonia - 54°) - No antes de las 18.10.

Diane Parry (Francia - 61°) vs. Martina Trevisan (Italia - 59°) - No antes de las 18.30.

Naomi Osaka (Japón - 287°) vs. Sara Errani (Italia - 100°) - No antes de las 18.35.

Wang Xinyu (China - 42°) vs. Anna Karolina Schmiedlova (Eslovaquia - 69°) - No antes de las 19.10.

Liv Hovde (Estados Unidos - 286°) vs. Lesia Tsurenko (Ucrania - 37°) - No antes de las 19.25.

Varvara Gracheva (Francia - 68°) vs. Yue Yuan (China - 49°) - No antes de las 19.45.

Elina Avanesyan (Rusia - 63°) vs. Oceane Dodin (Francia - 85°) - No antes de las 19.45.

Cristina Bucsa (España - 67°) vs. Caroline Dolehide (Estados Unidos - 51°) - No antes de las 20.25.

Diana Shnaider (Rusia - 74°) vs. Ana Bogdan (Rumania - 65°) - No antes de las 21.

Elisabetta Cocciaretto (Italia - 60°) vs. Peyton Stearns (Estados Unidos - 64°) - No antes de las 21.40.

Sloane Stephens (Estados Unidos - 44°) vs. Mayar Sherif (Egipto - 70°) - No antes de las 23.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina