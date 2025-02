Ademola Lookman le respondió a Gian Piero Gasperini, DT de Atalanta, tras su penal errado: “Me parece una profunda falta de respeto”

La eliminación de Atalanta a manos de Brujas, de Bélgica, en los playoffs de la Champions League, sigue dando que hablar en Italia. Sobre todo a partir de las declaraciones incendiarias de Gian Piero Gasperini, entrenador del equipo italiano. “Es uno de los peores lanzadores de penales que he visto nunca”, dijo el DT en la conferencia de prensa posterior al partido. Se refería al nigeriano -aunque nacido en Inglaterra- Ademola Lookman. El delantero había ingresado en el entretiempo, con el partido 3-0 a favor de los belgas, y generó un impacto inmediato al anotar el descuento. Pero en el minuto 16 tuvo un penal para acercar a su equipo en el marcador y falló en el duelo con el arquero Simon Mignolet.

Gasperini no lo perdonó: “El penal claramente, no debía lanzarlo Lookman. Tiene unos porcentajes bajísimos, incluso en los entrenamientos”, contó el DT, visiblemente molesto por la decisión tomada por Lookman. Y añadió: “Quiso tirar el penal porque venía de convertir. Agarró la pelota a pesar de que Retegui (argentino, nacionalizado italiano) y De Ketelaere (belga) estaban disponibles para patear… No me gustó lo que hizo Lookman”, confesó el DT.

Las críticas de Gasperini por el penal errado

"DE LOS PEORES LANZADORES DE PENALES QUE HE VISTO"



💣 Gasperini sobre Ademola Lookman pic.twitter.com/gbplluHEjy — SportsCenter (@SC_ESPN) February 19, 2025

Este martes, Lookman respondió a las palabras de Gasperini mediante un documento en las redes sociales. “Me entristece tener que escribir este comunicado en un día como hoy, especialmente por lo que hemos conseguido juntos como equipo y como ciudad”, comenzó el texto. Y continuó: “Ser señalado de la manera en que se ha hecho no solo duele, sino que también me parece una profunda falta de respeto, sobre todo por el inmenso trabajo duro y el compromiso que siempre he puesto todos los días para ayudar a llevar el éxito a este club y a los increíbles hinchas de Bérgamo. En verdad, he afrontado muchos momentos difíciles durante mi estancia aquí, de la mayoría de los cuales nunca he hablado. En mi opinión, el equipo siempre debe ser protegido y debe ser lo primero. Esto hace que lo que sucedió anoche sea aún más doloroso”.

Lookman, que podría tener los días contados en el club de Bérgamo y ser negociado en el próximo mercado de pases, agregó: “Al igual que nuestros increíbles simpatizantes, nosotros, como equipo, también estamos sufriendo por el resultado de anoche. Durante el partido, el encargado de ejecutar el penal me ordenó que lo ejecutara, y por eso, en apoyo del equipo, me tomé la libertad de hacerlo en ese momento. La vida se trata de desafíos y de convertir el dolor en poder, algo que seguiré haciendo”. Según las palabras de Gasperini, los dos pateadores supuestamente designados son De Ketelaere y Retegui, pero en las imágenes de la transmisión televisiva no se alcanza a apreciar cuál de los dos le cede el disparo a Lookman, que lleva cuatro penales convertidos y dos errados o atajados desde que llegó al club italiano, en agosto de 2022 y a cambio de unos 10 millones de dólares.

El comunicado de Ademola Lookman

El historial de penales de Atalanta en la temporada 24/25 muestra que el equipo italiano remató ocho veces desde los doce pasos. Retegui, ex Boca y Tigre en la Argentina y Genoa en Italia, pateó cuatro veces y convirtió tres goles por esa vía (75% de efectividad). Lookman, por su parte, se hizo cargo de dos penales: convirtió uno y le atajaron el restante, que tuvo el peso específico de haber sido en la eliminación de su equipo de la Champions League. El belga De Ketelaere, por su parte, tiró un penal (contra Real Madrid) y lo convirtió (100% de efectividad). Mario Pasalic, por su parte, tiró un penal y... lo erró (0% de efectividad). Se lo atajó Vanja Milinkovic-Savic, arquero de Torino, en la derrota de Atalanta por 2-1. Hay un único antecedente de los tres pateadores en cancha: contra Arsenal, de Inglaterra. Y pateó Retegui: se lo atajó el español David Raya. El delantero ítalo-argentino incluso pudo anotar de rebote, con un cabezazo, pero el arquero volvió a ganarle el duelo.

“La frustración aumenta, sobre todo teniendo en cuenta que en las últimas semanas en los entrenamientos el equipo había practicado penales”, escribió el periodista Giorgio Dusi en la Gazzetta dello Sport. Y agregó: “También porque en los cuartos de final de la Copa Italia perdidos contra el Bologna los penales hubieran sido la primera y única opción de desempate después del minuto 90. ‘Espero no necesitarlo’, había dicho Gasp en vísperas del partido: un pensamiento común, pero que, releído a la luz de lo que sucedió anoche en el Gewiss Stadium, suena terriblemente burlón”. Atalanta está eliminado de la Champions. Y en medio de ruidos internos

El penal fallado por Lookman

¡INCREÍBLE LO DE ATALANTA! ¡Penal fallado por Ademola Lookman! Espectacular atajada de Mignolet.



📺 Toda la #UCL en #DisneyPlus pic.twitter.com/1qXO1j0fDQ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 18, 2025

