Matías Gallardo, inspirado en papá: a los 22 años, es un “10″ contracultural en la revelación del torneo Clausura

La familia Gallardo respira fútbol. Marcelo, el patriarca, está a un paso de asumir como entrenador de Ecuador. Tiene cuatro hijos varones: todos le pegan a la pelota. Nahuel Gallardo es el más conocido: de 28 años, es lateral izquierdo y juega en San Martín de Tucumán, que compite en la Primera Nacional.

Matías tiene 22, es volante ofensivo, una suerte de enganche de estos tiempos, también dedicado a la marca. Juega en Instituto de Córdoba, tras su paso por las inferiores de River y el fútbol estadounidense.

Santino, de 20 años, también es mediocampista, se desempeña en la reserva de Platense, luego de pasar por River y los Portland Timbers de Estados Unidos.

Matías Gallardo, feliz en Alta Córdoba Instituto Atlético Central Córdoba

Benjamín, de apenas 7 años (“el mejor de todos”, bromean en la familia), es el menor de los hermanos. Se entretiene entre la escuela y la etapa formativa infantil.

El dueño de esta historia es Matías, que la rompe en Instituto, una de las revelaciones del torneo Clausura, puntero del Grupo A, con 16 unidades. Este lunes, le dio la asistencia a Giuliano Cerato, autor del 1-0 del conjunto cordobés sobre San Lorenzo. De la dinastía, es el más parecido a Marcelo, aunque es zurdo, a diferencia del Muñeco.

¡GOLAZO DE VOLEA DE INSTITUTO!



Giuliano Cerato conectó una hermosa volea para poner el 1-0 de Instituto ante San Lorenzo.



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Un zurdo que juega, piensa, colabora en la táctica global de un equipo ofensivo, al mando del audaz Diego Flores, conocido en el mundo del fútbol como El traductor, porque trabajó como ayudante e intérprete de Marcelo Bielsa durante su paso por el Leeds United.

En la reserva de River vestía la mítica número 10.

El Chino, como se lo conoce, era titular en la reserva que dirigía Jonathan La Rosa (su tío, cuñado del Muñeco) y convirtió un gol en la categoría en un choque con Sarmiento. “Me identifico con el juego de mi papá porque soy un jugador con buen pase, que piensa y... soy rápido”, decía Matías.

“Yo empecé de enganche y me gusta esa posición, pero me suelo tirar un poco atrás y he jugado como volante por la derecha o por la izquierda. Me gusta asociarme con mis compañeros y llegar al área, que es lo que me venían pidiendo los técnicos”, se presentaba en su momento en sociedad, siempre con una sonrisa. Pícaro, más de una vez fue un jugador más cuando “trabajaba” como alcanza-pelotas en la época de su papá como conductor millonario.

Marcelo Gallardo, en una Navidad en familia; Matías, a la izquierda

“Mi familia siempre me acompaña, mamá está casi siempre, papá cuando puede viene a verme. Siempre me acompaña de algún modo, con mensajes o simplemente estando, callado, pero estando. Tanto conmigo como con mis hermanos”, advierte Matías, que mide 1,75m y que en esta temporada lleva 18 partidos, un gol y una asistencia. La mejor de su carrera.

Su abuelo Máximo solía verlo del otro lado del mostrador. “Es muy inteligente con la pelota, muy parecido a Marcelo cuando jugaba. Pero sobre todo lo que veo en Matías es mucho sacrificio, se nota que le gusta lo que hace... No piensa en su apellido, sino que trabaja a la par del resto. Es uno más”, contaba un hombre central en la historia de la familia, que falleció en diciembre de 2024.

Otra antigua imagen familiar, con Matías a la derecha

El hábil jugador llegó a Instituto en enero de 2025 y firmó un contrato de tres años, hasta diciembre de 2027. El volante ofensivo a mediados de 2023 partió rumbo a Estados Unidos, para sumarse al equipo de reserva de Atlanta United, que compite en la MLS Next Pro. En una suerte de tercera división del fútbol norteamericano disputó 31 partidos, en los que aportó un gol y seis asistencias. Además, integró dos veces el banco de suplentes del primer equipo, el de la MLS, aunque no llegó a debutar.

En River, el “Muñequito” apenas disputó un partido amistoso ante Universidad de Chile, con Martín Demichelis como DT, aunque siempre tuvo más rodaje en la reserva. “¿Si estoy acostumbrado a la comparación con mi papá? Sí, desde chico. Mi viejo es muy conocido, es algo que me pasa desde siempre, así que nada... Estoy contento”, asume el segundo hijo de Geraldine La Rosa.

En Núñez pasó inadvertido. En Alta Córdoba suele recibir aplausos. “De chico jugaba más de clásico 10. Como juego ahora, al lado del 5, es una posición que me gusta, porque me siento cómodo, libre para largarme a la parte ofensiva. Porque además Diego (Flores) me pide que pise el área”, cuenta el chico que convirtió de cabeza su único gol en el fútbol argentino. Un 2-2 con Lanús en el campeonato anterior.

Un festejo grupal de Instituto, con Matías Gallardo en el centro, con la 15 Instituto Atlético Central Córdoba

“Gallardo es dinámico, la pide, se asocia bien, pero no tengo dudas de que está muy lejos de su techo”, suscribe el entrenador, que conduce a una formación audaz: contra el Ciclón -resultado que derivó en la salida de Pipo Gorosito como DT-, consiguió 19 remates.

“Flores me pide que junto con Abregú hagamos jugar al equipo, que llevemos la pelota de un lado al otro. Quiere que seamos intensos, tanto ofensiva como defensivamente. Yo trato de aprovechar cada oportunidad”, explica el pibe del apellido famoso, que nunca pierde la elegancia. Cabeza levantada y un desparpajo que suelta cada día más. Y titular en todos los partidos del Clausura.

Sabe que en Córdoba encontró su zona de confort, más allá de que volver al Monumental es un deseo a largo plazo. “Desde el primer momento que llegué acá, Instituto me abrió las puertas para poder dar mis primeros pasos en primera. Estoy muy agradecido con el club y con toda la gente que hay alrededor. Esto es una gran familia”, asegura el pequeño, bajo el nombre del padre... y aún conmovido por la renuncia de Lionel Messi a la selección.

¡¡¡FUISTE VOS, MUÑEQUITO!!! Gran cabezazo de Matías Gallardo, el hijo del DT de River, para anotar el 2-2 agónico de Instituto contra Lanús en Córdoba por la fecha 3 de la Zona A del #TorneoApertura. pic.twitter.com/gLaVsdTmME — SportsCenter (@SC_ESPN) February 4, 2026

“No hay palabras para describir lo que fue y lo que es Messi. Durante todo el tiempo que estuvo en la selección, lo que más rescato es la forma en la que peleó contra todo, porque al principio las cosas no se le daban. La gente capaz estaba en contra de él, pero con todo lo que es como persona, pudo revertir todo eso. Y es lo que más rescato”, sostiene el joven jugador, con cabeza de adulto y familia típicamente futbolera.

Simplemente Matías, el Gallardo que juega como si no tuviera el peso del apellido.