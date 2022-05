Mauricio Macri, terminante con la actual conducción de Boca: “Villa no tendría que haber jugado la final”

Como presidente de Boca que fue durante 12 años, Mauricio Macri suele volver cada tanto con comentarios sobre la actual conducción del club, de la que es crítico desde el momento en que venció en las últimas elecciones a la línea de continuismo que representaban Daniel Angelici y Cristian Gribaudo.

Jorge Ameal, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol decidieron mantener a Sebastián Villa en el plantel, pese a la segunda denuncia por agresión sexual y violencia de género interpuesta contra el delantero colombiano, presente en los últimos partidos que le permitieron a Boca consagrarse campeón de la Copa de la Liga en la final que le ganó por 3-0 a Tigre.

Mauricio Macri: “Villa no debió jugar”.

“Boca tiene un protocolo, que dice que en un caso así no podría haber jugado. Eso lo dice todo”, expresó el ex presidente de la Argentina en una entrevista con Red Boing. El Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca, a cargo de Adriana Bravo (vicepresidente tercera del club), informó en un comunicado haber “suministrado a la justicia toda la documentación solicitada vía oficio judicial para colaborar con el avance y esclarecimiento de la causa”. Mientras desde ese departamento nunca se planteó la marginación a Villa por la causa judicial en marcha, quien se encarga de la comunicación oficial del club saludó hace seis días a Villa en las redes sociales por su cumpleaños.

Sebastián Villa tiene el apoyo de Juan Román Riquelme, al menos en lo futbolístico; "cuando dictamine la Justicia, el club resolverá", afirmó el vicepresidente. Captura

En sus primeras declaraciones públicas sobre el caso, Riquelme evitó sentar postura y calificó a Villa como un “excelente profesional”. El último lunes, día posterior a la obtención del título en Córdoba, el vicepresidente agregó en declaraciones a Radio 10: “Lo de Villa es un tema muy sensible. El fútbol es una cosa y el otro tema es algo diferente. Odio lo que pasa en el otro tema, como le pasa a todo el mundo, pero cuando hablamos de fútbol es fútbol. Los otros temas son ajenos y hay abogados y jueces analizando el caso. Cuando dictamine la Justicia, el club resolverá qué pasará. Pero cuando me preguntan de fútbol, digo que Villa es un chico que juega bien al fútbol. No hay que darle tantas vueltas. Se ha tratado de instalar mucho nerviosismo en nuestro club, pero yo tengo las cosas claras”.