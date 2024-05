Mauricio Pochettino, Chelsea y las especulación sobre Antonio Conte: “Rumores estúpidos”

Escuchar

“Basta ya de rumores estúpidos”. Con esa frase, Mauricio Pochettino, entrenador argentino de Chelsea, de Inglaterra, intentó disipar las especulaciones sobre su futuro en el equipo azul de Londres. El ex DT de PSG, de Francia, recalcó que el club de la Premier League decidirá más adelante si él continuará en su puesto, más allá del final de la temporada. Su contrato rige hasta mediados de 2025. De todas maneras, la prensa inglesa especula con que los dueños estadounidenses de Chelsea le habrían formulado una “suculenta” propuesta al italiano Antonio Conte –hoy, sin empleo, tras dejar Tottenham Hotspur el año pasado– para que asumiera al final de esta campaña.

Llegado al club londinense en mayo de 2023, Pochettino consiguió el subcampeonato en la Copa de la Liga –derrota contra Liverpool en la final– y un semifinal de la Copa de Inglaterra –caída frente a Manchester City–. Todo, con una inversión institucional de mil millones de libras esterlinas (1.250.000.000 de dólares) en fichajes desde 2022. En esta temporada, Chelsea ocupa el octavo puesto en la Premier League, muy lejos de las expectativas de sus dueños, que apostaban a conseguir un lugar en la próxima Champions League.

Pochettino dirige a un equipo que marcha octavo en la Premier League a pesar de la inversión de mil millones de libras esterlinas de Chelsea. Kin Cheung - AP

“Quería decir que ya está bien de este tipo de rumores. Si tengo un año más de contrato acá y nadie me dice nada, yo supongo que voy a seguir”, advirtió Pochettino en una conferencia de prensa. “Si después termina la temporada y alguien me dice «chau»... No lo sabemos. Supongo que tengo un año más de contrato y que voy a estar aquí. Basta ya de rumores estúpidos. Hay que preguntarle al club si quiere que siga o no. Y dejen de escribir cosas que no tienen sentido”, enfatizó.

Pero el club no dice una palabra y las especulaciones abundan en los portales y medios de comunicación ingleses. “Todos los entrenadores necesitan tiempo para trasladar sus ideas y su filosofía. Más aun, cuando tu equipo es como este plantel. Necesitamos tiempo. No es mi decisión”, insistió el entrenador argentino sobre su futuro, que frente a Tottenham fijó un hito. “Un momento de orgullo personal: 400 partidos en el fútbol inglés. Una de las mejores decisiones de mi vida, y espero sumar a este número por mucho tiempo”, publicó el entrenador en Instagram.

Luego, Pochettino se envalentonó: habiendo 14 lesionados, apeló a los juveniles para llenar el banco de suplentes contra Tottenham y ganó por 2-0. “Debería ser suficiente prueba de que merecemos estar aquí la próxima temporada. ¿Quién va a juzgarme? Necesitamos juzgarnos nosotros mismos”, desafió. El DT, está claro, quiere tener revancha en la próxima campaña. “Poch” se refirió también al regreso de los lastimados (el francés Christopher Nkunku y los ingleses Levi Colwill y Reece James todavía se recuperan y no están confirmados para enfrentarse con West Ham United el domingo). “Cuando volvés de una lesión necesitás tiempo para jugar en tu mejor nivel”, esbozó el santafesino. Y completó: “Por diferentes circunstancias, no hemos tenido muchas posibilidades de poner en la cancha a todo el equipo. Pero no se puede culpar a las circunstancias y no podemos culpar a los jugadores. Era importante que mostráramos una vez más que jugando y compitiendo de esta manera podemos lograr lo que queremos”.

El italiano Antonio Conte, ex entrenador de Tottenham Hotspur, habría sido contactado por la directiva de Chelsea, a pesar de que el contrato de Pochettino se vencerá a mediados del año próximo. John Walton - PA Images - PA Images

“Si queremos entrar a la historia de Chelsea hay un montón de trabajo por hacer. Veremos si tenemos tiempo”, se preguntó Pochettino. Ese tiempo escasea en la Premier League, y el entrenador argentino lo sabe. Más allá de eso, alentó a sus dirigidos tras el triunfo sobre Tottenham: “Mi sentimiento es de orgullo por todos estos jugadores, todo el plantel que tenemos; 25, 27 futbolistas. Queremos lo mejor para ellos y hasta el último día intentaremos ayudarlos. Creo que es la primera vez en la temporada que me siento tan feliz, porque es el momento en que, después de diez meses, el equipo comenzó a entender que necesitamos competir. Y lo hicimos realmente bien”, dijo en relación con el 2-0.

“No sé si es el mejor rendimiento, pero lo más importante es la sensación. Con todas las circunstancias negativas, mostramos que hay cosas que estamos haciendo bien. El clic, de todas maneras, no fue competir mejor, sino cómo hacerlo. Estando conectados con el partido, todo el equipo, en ambas fases [ataque y defensa]. Esto es lo que queremos”, añadió.

Compacto de Chelsea 2 vs. Tottenham Hotspur 0

Además, reconoció que su producto no estaba bien: “Unas semanas atrás, y durante toda la temporada, nos preguntamos qué pasaba. Era una situación desbalanceada. Sólo queríamos jugar la pelota a los pies y el nivel estaba muy, muy bajo”. Y el tiempo; otra vez, el bendito tiempo: “Siempre dijimos que este proceso precisaba tiempo, y algo de suerte, para mostrarles a los jugadores que éste es el camino. Le mostramos a todo el mundo que el fútbol no se trata de nombres, sino de ser competitivos; se trata de comportarse como un equipo”, predicó.

Si es evaluado por los resultados, en su primer año en Chelsea Pochettino no estuvo a la altura. Él está seguro de que tiene atenuantes. Y de que, por fin, el equipo entiende el mensaje. La pelota está del lado de los propietarios del club.

