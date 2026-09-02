Mauro Icardi, sin club, en una lista de jugadores libres que tiene a un Balón de Oro

El mercado de pases de verano en Europa consumió este martes sus últimas horas a un ritmo frenético, como es habitual. Trabajo a destajo en las secretarías técnicas de los clubes para acordar precios finales y cruzar las documentaciones que permitan habilitaciones en término. El caso más sonado y mediático ocurrió en 2015, cuando Real Madrid y Manchester United habían acordado el último día un intercambio entre Keylor Navas y David De Gea, más una suma de dinero para el club inglés, pero los papeles fueron presentados media hora después del cierre del registro de pases. “Ridículo”, fue el título de la portada de Marca sobre las negociaciones frustradas.

Como viene ocurriendo en las últimas temporadas, la Premier League fue la que movió más dinero entre las cinco grandes ligas europeas, con 3935 millones de euros, un total entre los 20 equipos que muestra en el primer puesto a Enzo Fernández, con los 146 millones que Manchester City le pagará a Chelsea. El poderío económico inglés fue superior a la suma de lo invertido en las otras cuatro ligas: Serie A (Italia), 1160 millones; Bundesliga (Alemania), 782; La Liga (España), 743, y Ligue 1 (Francia), 600.

Icardi jugó tres temporadas en Galatasaray Francisco Seco - AP

Ahora se abre otra ventana, la de los futbolistas que se quedaron con el pase en su poder y todavía no consiguieron club, siguen escuchando y evaluando ofertas. Tienen tiempo durante septiembre para definir sus futuros. Muchos de esos jugadores pertenecen a la base del fútbol, no poseen tanto renombre ni ocupan un amplio espacio mediático.

Pero también hay apellidos con una trayectoria importante, por quienes en otros momentos se desembolsaron montos considerables por sus pases. En ese lote de apellidos aparece Mauro Icardi, que se desvinculó de Galatasaray cuando los turcos no quisieron mantenerle el contrato anual de 10 millones de euros; el delantero no aceptó que le rebajaran el sueldo a la mitad.

Desde ese momento y hasta ahora, Icardi recibió propuestas que no cubrían sus expectativas deportivas y económicas. La que más lo hizo pensar fue una de Lazio, ya que la posibilidad de volver a vivir en Italia -estuvo ocho años y medio entre Sampdoria e Inter- cumplía con una de sus prioridades. Su representante, Elio Pino, se mostraba positivo en declaraciones a Sky Sports: “Estamos evaluando el mejor proyecto, no es necesariamente el económico, sino también el de vida. Consideramos seriamente lo de Lazio”. Horas más tarde, el periodista Nicolo Schira, especialista en el mercado de pases italiano, informó que Icardi había rechazado.

Por el momento no surgen otras alternativas para Icardi, más allá de trascendidos de Elche y San Pablo. Con 33 años, a lo largo de su carrera, entre Sampdoria, Inter, Paris Saint Germain y Galatasaray, convirtió 250 goles en 478 partidos.

Karim Benzema rescindió contrato con Al Hilal FAYEZ NURELDINE - AFP

La lista de jugadores que son agentes libres tiene una perla veterana: Karim Benzema, que a los 38 años cerró una etapa de tres años en el fútbol saudí, entre Al-Ittihad (lo dirigió Marcelo Gallardo, con quien tuvo varios roces) y Al-Hilal, donde en el primer semestre de este año anotó 10 goles en 16 partidos. Recibió Balón de Oro en 2022, cuando fue el goleador (15) de la Champions League que obtuvo con Real Madrid, donde conquistó cinco veces el máximo título europeo.

Benzema, a quien le restaba un año de contrato, se despidió en las redes sociales con un mensaje afectuoso y de agradecimiento hacia Al-Hilal, que recientemente se reforzó con dos delanteros de la Premier League: Ollie Watkins (Aston Villa) y Crysencio Summerville (West Ham).

El delantero francés tiene firmado hasta 2030 un convenio con el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, que invierte en contrataciones y las ubica en ocho equipos. Para Benzema aparecen tres posibilidades: Al-Ittihad y Al-Shabab, la MLS o el retiro.

Dani Carvajal obtuvo seis Champions League con Real Madrid Manu Fernandez - AP

Tras perder el puesto en la última temporada, el lateral derecho Dani Carvajal (34 años) tiene el pase en su poder tras ser uno de los jugadores de Real Madrid con más títulos (seis) en la Champions League. Versiones periodísticas españolas, luego desmentidas, lo vincularon con una posible llegada a Argentinos Juniors.

En la lista de futbolistas con el pase en su poder aparecen varios con una carrera destacada, a la espera de encontrar un equipo. La siguiente es la nómina con el último club al que pertenecieron hasta julio: