Maxi Rodríguez, el último ídolo de Newell’s, anunció su retiro: “No tengo más nada para dar”

Maximiliano Rodríguez, el último gran ídolo de Newell´s, puso final a su carrera como futbolista. Lo hizo a través de un video que posteó en sus redes sociales. Visiblemente emocionado y con la voz entrecortada anunció que el fútbol será cosa del pasado cuando termine el campeonato.

La noticia en si no sorprende porque era un secreto a voces que el retiro estaba cerca . El dos de enero próximo cumplirá 41 años. Leproso “desde la cuna”, jugó en infantiles y llegó a primera división. Luego pasó por el Espanyol de Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Peñarol de Montevideo.

Dejó huellas en la selección argentina con dos de los goles mas gritados en mucho tiempo: la volea de zurda descomunal contra México en Leipzig, Alemania en el Mundial 2006 y el penal decisivo contra Holanda para llegar a la final en Brasil 2014.

“Tengo algo que decirles. Es una decisión difícil, pero ya di todo, estoy vacío”, comenzó diciendo. Después se quebró en varios pasajes recordando su carrera y especialmente agradeciendo a su mamá, sus abuelos, su esposa e hijas. “Llegó el momento que pensé que nunca iba a llegar. Que como jugadores de fútbol no queremos que llegue, de darle un cierre a la carrera como profesional. Y estoy muy tranquilo por lo que resolví”, siguió su mensaje en la cuenta de Instagram.

Jugando ante Central Córdoba, en el último campeonato Hector Rio/Pool Argra

Y agregó: “Fueron muchos años de carrera y me brindé al máximo. Me vacié por completo, ya no tengo nada más para dar”.

Los saludos de los colegas no tardaron en llegar. Mauro Fórmica con “hermosa persona, te quiero hermano”, la invitación del Pocho Ezequiel Lavezzi “a comer mas asados”, Lisandro Martínez, Hernán Bernardello, Mariano Andujar, Mauro Rosales y hasta Sebastián Prediger, de corto pasó por Newell’s que compartió “la suerte de poder conocer una persona extraordinaria”.

El golazo a México

La conmoción en el mundo Lepra es enorme. Los mensajes pasan de la admiración mas grande al dolor de pensar que ya no se pondrá la camiseta número 11 . Tres partidos quedan en la agenda. Boca el domingo en la Bombonera, y luego Banfield en el Coloso, en lo que serán los últimos minutos con sus hinchas. La última función, tal vez, pueda ser contra San Lorenzo de visitante.

La cuenta oficial de la Selección Argentina posteó un mensaje emotivo: “Gracias por todo Maxi. Defendiste la celeste y blanca como pocos. Nos dejás momentos inolvidables grabados para siempre”.

El recibimiento de Maxi Rodriguez a Diego Maradona, por entonces DT de Gimnasia, en la cancha de Newell's Marcelo Manera - LA NACION

Maxi Rodríguez volvió al club en uno de los peores momentos futbolísticos. Los números del promedio lo tenían en el último puesto junto a Independiente. Volvió vigente dejando un gran presente en el Liverpool, donde es ídolo . Tenía por delante varias temporadas en alto nivel en el fútbol europeo.

De la mano de Gerardo Martino, y del gran “sentido de pertenencia”, junto a Gabriel Heinze, Pablo Pérez, Nacho Scocco, y Lucas Bernardi entre otros, Maxi condujo al equipo a una salvación prematura, y a la conquista de un título extraordinario.

Maxi Rodríguez y Sergio Romero, artífices del triunfo argentino en los penales contra Holanda en 2014. Archivo

La historia de Maxi Rodríguez tiene enormes capítulos. Un elegido, un crack, un caballero y un tipo reconocido por todos los hinchas del fútbol argentino. Está en la historia grande del equipo que lo acunó desde los cinco años.