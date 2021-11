La pelea menos pensada: un preso sale de la cárcel para enfrentarse a un policía en un combate oficial

Para este sábado, en la velada organizada en el gimnasio del club Morón, se anuncia una pelea muy particular, casi insólita. Acaso, la menos pensada. Estarán frente a frente Martín Jara y Julián Gómez, en un combate por la categoría mediano (69,8 a 72,5 kilos) que tiene la particularidad de tener como rivales a alguien que está cumpliendo una condena de 10 años y a un policía bonaerense.

No es ficción. Tampoco resulta una novedad que un pugilista privado de su libertad salga por un fin de semana para combatir. Sin embargo, el duelo alimenta el morbo. De hecho, se lo presenta como “El convicto” contra “el policía” y será transmitido por Canal 9 en vivo como parte del show de cinco peleas. El ideólogo es nada menos que el ex campeón Marcos “Chino” Maidana, a través de su promotora CMP. “Un knock out a todo lo conocido”, fue la frase elegida por la organización para su difusión. Está previsto que un grupo numeroso de agentes armados formen parte de la custodia del convicto y del lugar. La entrada tiene un costo de 1000 pesos.

El bahiense Jara lleva tres años en la cárcel por robo calificado por el uso de arma y tendrá permiso del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Julio Alak, para ser trasladado desde la Unidad Penal 48 de San Martín, donde está hace tres semanas preparándose . Tiempo atrás, el propio Maidana brindó una clínica de boxeo para los presos de la UP 43 de La Matanza. Antes de transformarse en un peligroso delincuente de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, Jara tuvo sueños grandezas sobre un ring y posibilidades de ser un boxeador hecho y derecho: a los 15 años, por mandato paternal, comenzó a practicar a las órdenes de Alfredo Blanco, en la ciudad de Pigüe, pero sólo en 2015 y con 23 años hizo su debut profesional. Tras hilvanar dos triunfos consecutivos, ante Sergio Aguirre y Sebastián Jaime, y una pelea sin decisión, con Roberto González, en 2016 sus malos hábitos lo desviaron de su horizonte profesional. En los números, es invicto.

Durante cuatro rounds, Gómez se apartará de su función pública en San Miguel, se calzará los guantes para su quinto combate oficial bajo la órbita de la Federación Argentina de Boxeo (FAB) y buscará su mejor golpe en el ring ante un adversario formado en el boxeo. ¿Sus antecedentes deportivos? Tres knock outs en sus primeras tres peleas y un revés por la misma vía en la última que disputó, el 16 de diciembre de 2017, según la página especializada www.boxrec.com. El Diamante, como se lo apoda, es profesional desde 2014. No obstante, la labor en la fuerza de seguridad nunca le permitió despuntar su pasión pugilística con mayor continuidad a pesar de sus buenas condiciones técnicas.

El afiche promocional de la pelea entre Martín Jara, el convicto, y Julián Gómez, el policía de San Miguel Twitter @Moronrepicante

“La participación de Jara en un combate oficial forma parte de un proyecto que llevamos a cabo para renovar la licencia de muchos boxeadores privados de su libertad. La idea es brindarle una herramienta más para su reinserción social”, expresó Facundo Medina, técnico de Jara y coordinador del programa “Boxeo en contexto de encierro” que promueve la FAB y el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Ya hay registro de casos de convictos que recibieron autorización para combatir. El más resonante, por ser el primero, fue el enfrentamiento que el 10 de diciembre de 2005 sostuvo Héctor Ricardo Sotelo, preso en la Unidad 48 de Florencio Varela, ante Miguel Ángel Antonio Aguirre, en el estadio de la FAB. Esa noche, el triunfo de Sotelo quedó en la historia por la gran cantidad de agentes penitenciaron que custodiaron y rodearon el perímetro del cuadrilátero. Quienes fueron testigo afirman que hubo más policías que público.