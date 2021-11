River y el futuro de Gallardo: mientras él duda, los dirigentes esperan con un plan en la mano

“Merezco la posibilidad de replantearme lo que tengo que hacer porque se necesita estar con mucha energía para seguir. Ahora sí voy a analizar. Y será la decisión más difícil de mi vida”. Las palabras de Marcelo Gallardo hicieron bajar rápidamente la espuma de la euforia de River en medio del festejo de la primera liga local del exitoso ciclo del entrenador que ya lleva 13 coronas en siete años y medio. A falta de poco más de un mes para la finalización de su contrato, el Muñeco expuso su sentir en televisión en un momento de plena emoción e instaló la incógnita de su futuro con un mensaje que sonó más a despedida que a continuidad. ¿Seguirá un tiempo más? ¿Serán estos sus últimos partidos? ¿Continuará su carrera en la selección uruguaya? Preguntas que al día de hoy no tienen respuestas. La única certeza es que el DT todavía no tiene tomada una decisión. Y la espera será eterna.

Después de las dolorosas eliminaciones frente a Boca en la Copa Argentina y ante Atlético Mineiro en la Copa Libertadores, el cuerpo técnico y el plantel millonario se plantearon un objetivo: conquistar la adeudada Liga Profesional. Desde ese entonces, River alcanzó un invicto de 17 encuentros con 14 triunfos y tres empates para ser campeón con tres fechas de anticipación. Y ahora, con la meta alcanzada y aunque restan tres partidos de Liga y el Trofeo de Campeones contra Colón, Gallardo comienza a acomodar las piezas para lo que será su futuro. Llegó el momento de parar la pelota. Analizar, reflexionar y decidir tras mucho esfuerzo y desgaste. Tendrá tres semanas para realizar el famoso balance de cada fin de año, con la diferencia que esta vez, como en 2017, su contrato se terminará el 31 de diciembre. Y que, además, Uruguay está al acecho con una propuesta para conquistarlo.

Los capitanes de River, unidos para levantar el trofeo LA NACION/Mauro Alfieri

“Estoy terminando mi contrato y le he dado todo a este club hasta hoy. Merezco replantearme qué hacer porque esto demanda mucho esfuerzo. No me lo había planteado hasta ahora porque el club no merecía que mi cabeza estuviera en otro lado. No quería ir más allá del deseo de ganar. A partir de ahora, de haber disfrutado, voy a replantearme seriamente seguir, porque River merece que alguien esté con muchísima energía. El denominador común piensa que uno puede relajarse, vivir con tranquilidad, y no lo vivo de esa manera. No me doy momentos para relajarme, porque estaría haciéndole mal al club”, detalló Gallardo en diálogo con ESPN en medio de los festejos.

Su balance seguramente tendrá un foco puesto en la exigencia que no puede minimizar. Gallardo disfruta del lugar en el que está, se siente cómodo y sabe que ha logrado una posición de privilegio que es difícil de soltar. En ningún otro lugar se sentirá mejor que en Núñez con su gente. Es el famoso sentido de pertenencia que siempre destaca. Pero, al mismo tiempo, lucha constantemente contra esa obsesión que lo mantiene alerta y con la guardia alta. Porque el desgaste que le produce la profesión también tiene sus efectos colaterales. Y el DT lo expuso con sus declaraciones.

Sin querer hacer comentarios al respecto sobre el interés de la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo cierto es que los primeros contactos con su representante Juan Berros ya se dieron y el agente les comunicó a los dirigentes charrúas que el Muñeco no se sentará a hablar con nadie hasta tomar una decisión sobre su futuro en River. El reloj les juega en contra: más allá de que desean esperarlo para presentarle un proyecto hasta 2026 con manejo de selecciones juveniles, el tiempo corre y la selección necesita un DT para intentar clasificar en estas últimas cuatro fechas de Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

Gallardo festeja el primero de los cuatro goles de River ante Racing Gustavo Garello - AP

Con el foco puesto en River, la noche del jueves no fue una más para el DT. Cada 25 de noviembre tiene un sabor especial para él: en esa fecha, en 2014, perdió a su mamá Ana María. Por eso, una de las imágenes más emotivas de la noche fue la celebración junto a su papá Máximo y sus hijos Matías, Santino y el pequeño Benjamín, de dos años. Y esa es una de las aristas que aparece en escena a la hora de definir su futuro. Tener cerca a su hijo más chico, verlo crecer y poder compartir y disfrutar tiempo valioso con su familia en Buenos Aires no es un punto menor en el análisis general.

¿Cómo cayeron sus declaraciones en el mundo River? Según pudo saber LA NACION, para los dirigentes no fueron una sorpresa. Entendieron sus palabras como el proceso lógico y natural de cada año y le darán el tiempo necesario para que pueda estar tranquilo y reflexionar antes de decidir qué hacer. “Ojalá siga, pero también queremos que él tome la decisión que mejor considere”, se dice en los pasillos del Monumental. En cambio, para muchos hinchas fue un baldazo de agua fría. Generó sorpresa e incertidumbre en medio de una noche de color y pasión. Quizás, fue la primera vez en el año en que el DT expone a fondo su deseo y su sentir actual, ya que siempre había dejado en claro que iba a esperar hasta fin de año para tomar una decisión sin profundizar en el tema.

Los hinchas de River, entre la felicidad y la expectativa por la decisión de Gallardo Telam

Mientras tanto, en los últimos meses hubo asiduas reuniones entre Jorge Brito y Matías Patanian con Gallardo y Enzo Francescoli -con partidos de paddle incluidos- para delinear lo que puede ser un futuro juntos en lo que corresponde a planeamiento deportivo, inferiores e infraestructura. En enero, ambos dirigentes le presentaron al DT un plan integral que incluye la creación de un Consejo de Fútbol, la incorporación de la Big Data para inferiores y el scouting de jugadores, la construcción de la concentración en Ezeiza y el rearmado de las bases del proyecto infanto-juvenil con la búsqueda de un nuevo coordinador general tras la salida de Gustavo Grossi para descomprimir un poco la cantidad de horas de trabajo del Muñeco.

Patanian, candidato a vicepresidente en las elecciones del sábado 4 de diciembre, es una de las personas más cercanas al Muñeco y una de las voces de mayor confianza para el DT. Su regreso a la dirigencia, junto con el tesorero Andrés Ballotta, es un buen síntoma que puede influir en el futuro del entrenador. Lo que parece estar claro es que el técnico esperará hasta después de los comicios para dar a conocer su decisión. Mientras tanto, dirigentes e hinchas aguardan expectantes. Nadie sabe qué pasará por fuera de conjeturas aisladas, pero todos desean su continuidad. El problema es que hoy ni siquiera Gallardo tiene la respuesta.