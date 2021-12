Maxi Rodríguez, en el camino del adiós: “Me duele porque toda la vida jugué al fútbol, defendí este escudo y no lo voy a tener más”

Maximiliano Rodríguez, a los 40 años, anunció su retiro del fútbol. Es un símbolo de nuestro medio. Excede la camiseta de Newell’s: es una imagen inequívoca de la historia reciente del seleccionado. Actuó durante los últimos 30 minutos frente a Boca, en la Bombonera, cuando ingresó por el joven Francisco González, de 20 años.

Escena del partido que disputan Boca Juniors y Newell's Old Boys, con Maxi Rodríguez en el centro de la escena Pablo Elías - FotoBAIRES

Cuando acabó la faena, un digno 0 a 0, recibió la calidez de todos los que se cruzaron en su camino. Y más tarde, se largó a llorar. Las emociones están a flor de piel para el crack que brilló en Atlético de Madrid y Liverpool, entre tantos otros equipos.

“Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o que como jugador de fútbol no queremos que llegue este momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo, fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar”, había dicho la Fiera el viernes, en el video que publicó bajo un título especial: “Tengo algo para contarles”.

"TODA LA VIDA JUGANDO AL FÚTBOL, DEFENDIENDO A ESTE ESCUDO... Y YA NO LO VOY A TENER MÁS" emotiva despedida de Maxi Rodríguez, quien vive sus últimos partidos como jugador profesional. pic.twitter.com/wR7k2GNtCl — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2021

“Ahora me voy dando cuenta de todo, son los últimos partidos... Me voy tranquilo, di todo, me vacié por completo, estoy agradecido al fútbol en general”, dijo, primero, con las pulsaciones a mil, luego del empate en la noche del martes. Más tarde, empezó a emocionarse. “Era este el momento. Lo sentí. Lo que hice a lo largo de mi carrera, siempre lo hice porque lo sentí. Me duele... porque toda la vida jugué al fútbol, defendí este escudo y no lo voy a tener más” advirtió, con las lágrimas contenidas.

La Bombonera exigía una victoria en la finalísima de la Copa Argentina. Mientras tanto, Maxi seguía despidiéndose, en un “estadio emblemático”. Y dijo: “Me identifiqué con todas las camisetas que jugué. Pero en Newell’s y la selección.. no me lo imaginaba, lo disfruté mucho. Me voy tranquilo”.

Maxi, en acción, mano a mano con Fabra Mauro Alfieri - LA NACION

Una vez más, se le recordó el histórico tanto frente a México, en Alemania 2006. “Fue un gol que marcó mi carrera”, contó, cuando fue distinguido por la FIFA por esa joya. Lo rememoró otra vez, mientras se vaciaba la Ribera. “El gol a México lo sigo viendo y me sigo emocionando. Ahora, que se termina la película, me emociona más. Ahora, solo me queda disfrutar hasta el último minuto”, expresó el volante, delantero, símbolo de una etapa del fútbol argentino.

Maxi Rodríguez fue "mimado" por todos en La Bombonera: atención al gran momento que vivió con el árbitro Patricio Loustau y Marcos Rojo. pic.twitter.com/XswHL4dOaC — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2021

En el próximo partido, se despedirá del Coloso, en el Parque, con su gente, ante Banfield. Pero esa será otra historia...