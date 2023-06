Maxi Rodríguez y una chicana para Juan Román Riquelme, antes de los partidos de despedida de este fin de semana

escuchar

Una frase sugestiva provocó el revuelo. En la antesala de su despedida del sábado, Maximiliano Rodríguez habló en Rosario con un medio local y entre bromas le dejó algunos mensajes a Juan Román Riquelme, que realiza su partido homenaje el domingo, un día después de la celebración de la Fiera. Incluso, entre risas el exfutbolista de Newell’s dijo que el vicepresidente de Boca aprovechó para “agarrar de rebote” a varios invitados y hasta le “pidió” que colabore con el pago de los pasajes para los futbolistas que están invitados a ambos eventos.

Todo comenzó con una nota en TyC Sports en la que Rodríguez estuvo muy divertido y le tiró algunos tiros por elevación a Riquelme, pero siempre pareció en tono de broma: “T engo mucha gente que viene de afuera que [Román] me podría ayudar a tratar de pagar los pasajes de todos , porque ya me va a agarrar algunos rebotes, jaja. Aprovechó muy bien Román, pero me podría tirar un pase porque viste que él asiste bien, pero esta vez lo asistí yo. Se hizo el boludo jeje, pero capaz que manda algo”.

"ME PODRÍA AYUDAR A PAGAR LOS PASAJES... APROVECHÓ MUY BIEN ROMÁN" 😂



Maxi Rodríguez todavía no confirmó su presencia en la despedida de Riquelme y aprovechó para tirarle un palito al 10: "Él asiste bien pero esta vez lo asistí todo yo". pic.twitter.com/8t2fjS1ibF — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2023

Maxi Rodríguez también contó que invitó a Riquelme a su despedida, pero que el ex 10 de Boca se disculpó por no poder estar en Rosario, ya que el mismo día es el cumpleaños número 45 del vicepresidente de la entidad de la Ribera. Ahora bien, más tarde Rodríguez le di una entrevista a un medio radial local y la charla no pareció tener un tono tan amigable como la que brindó en la TV: “Riquelme me invitó a su despedida, pero no voy a ir. Tengo otros compromisos con los invitados que se quedan el domingo, en Rosario. No me molesta que haga la despedida al otro día. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace ...”, dijo en Zapping Sports de Radio 2, de Rosario.

Y agregó: “Para el partido de Riquelme creo que no vamos a estar en condiciones de viajar después de todo el desgaste del sábado. Tengo que atender amigos que vienen de afuera, pero todo bien con Román, lo conozco desde hace mucho”.

Maxi Rodríguez jugó su último partido como profesional en diciembre de 2021, en el empate de Newell’s ante Banfield 0 a 0 por la Liga Profesional de ese año. Con la camiseta de la Lepra fue campeón del Torneo Final 2013 con Gerardo ‘Tata’ Martino como entrenador. También dio vueltas olímpicas en Liverpool (Copa de la Liga de Inglaterra 2011/12), Peñarol de Uruguay y en la selección argentina Sub 20 en el Mundial 2001.

En 22 años de carrera, disputó con la selección los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014: en el último, convirtió el penal que definió la serie contra Países Bajos y le dio a Argentina el pase a la final, que perdería ante Alemania. La Fiera eligió el 24 de junio como fecha de su última gran fiesta. Y no es casualidad. Ese día se cumplirán exactos 18 años de su golazo de volea a México, que le permitió a la selección argentina ganar 2 a 1 y avanzar a los cuartos de final del Mundial Alemania 2006.

Qué invitados comparten Maxi Rodríguez y Riquelme

Además de Lionel Messi, que todavía no confirmó su presencia en la celebración en Rosario, ambos comparten como invitados a varios de los exjugadores de la selección argentina, incluido el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni. Por el momento aparecen como confirmados en ambos festejos Leandro Paredes, Sergio Romero, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Juan Pablo Sorin, Javier Mascherano, Pablo Aimar, Luis González, Ángel Di María, Ezequiel Lavezzi, Ariel Ortega y José Pekerman.

Maxi Rodríguez, recibe el saludo de Sorin y se acerca Riquelme, en un partido de la selección. La escena no se repetirá este fin de semana

“Messi va a estar”. Juan Román Riquelme confirmó que el crack rosarino será parte de su partido despedida. “Elegimos ese día porque Maxi festeja el 24 y a mí se me complica porque es mi cumpleaños y en Don Torcuato se festeja”, contó el día del anuncio. Además, ratificó que será un partido entre Boca y la selección argentina. “Si eran dos equipos de Boca, Leo no podía jugar. Por suerte sí, y va a jugar en el estadio más lindo del mundo”, dijo.

“Un partido para toda la vida”. Ese es el slogan de lo que, finalmente, será una realidad. Después de varios amagos, Juan Román Riquelme tendrá su partido homenaje en Boca. Así lo confirmó el propio protagonista, en una conferencia de prensa ofrecida en la sala de conferencias de la Bombonera. Será el domingo 25 de junio. “Tardé mucho tiempo en tomar esta decisión, pero se siente de maravilla. Muy feliz de que falte cada vez menos para volver a salir a jugar a la cancha más linda del mundo”, fue lo primero que dijo. Ante la consulta de cuál fue el gol más lindo que hizo en la Bombonera, el exvolante dijo: “No me acuerdo de ninguno. El de tiro libre a Cúcuta seguro porque supe que era gol apenas pateé. Y de los demás, los goles más lindos los hizo Palermo y yo los disfruté desde adentro”.

Messi abrazando a Riquelme en el festejo de lo que fue su primer gol con la camiseta del seleccionado mayor de argentina Archivo

“Me tocó volver al vestuario, ponerme la ropa del club y todo parece fácil. Sin duda será un domingo lindo, donde la gente disfrutará mucho y yo también. Me siento afortunado. Para mí esto es una película. Desde el 10 de noviembre de 1996 vivo una película. La más linda que puede soñar un chico. Contra Unión de Santa Fe debuté, me ovacionaron y contra Lanús, el último día, pasó lo mismo. Espero no errarle a la pelota”, cerró entre risas.

“No sé si habrá otros partidos en otras canchas”, anticipó. Y amplió: “Esta es la camiseta más linda del mundo, mi número, y trataremos de disfrutar al máximo. No sé si será el último partido porque me insisten con hacer más partidos. Veremos después del 25 cómo estamos”.

El gran orgullo del exmediocampista y actual vicepresidente segundo de Boca es contar con la presencia de Lionel Messi.

LA NACION