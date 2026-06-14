Mbappé querría volver a jugar la final de Qatar con Argentina y su respuesta sobre ser presidente de Francia

Kylian Mbappé es la máxima figura de la selección de Francia y el foco de la prensa de su país y del mundo. No le basta haber ganado el Mundial 2018 y ser subcampeón 2022. Quiere más y a eso apuntará en este certamen. No sólo eso. El delantero reveló, en una entrevista divertida con Le Parisien, que si pudiera volver a jugar un partido sería la definición de Qatar 2022, que todavía le duele.

El debut de Francia en el Mundial 2026 será ante Senegal el próximo martes, desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En el ínterin, Mbappé se abrió ante la prensa y no esquivó hablar de todo lo que le sucedió en estos últimos años. Entre tantas cosas, el delantero del Real Madrid reveló que reviviría la final de Qatar 2022 ante la Argentina para tratar de “cambiar el curso del destino”.

Las preguntas se la hacían sus propios compañeros de la selección y así fue como le tocó el turno a Warren Zaïre-Emery, polifuncional futbolista de PSG, que le consultó sobre qué momentos de su carrera volvería a vivir. El delantero expresó entre risas: “Hay muchos. En especial las grandes derrotas, porque si las revives, tal vez puedas cambiar el curso del destino. Cambiaría la Final con Argentina de 2022”. Parece que al francés le gustaría tener su revancha con la selección de Scaloni.

Más adelante, Ibrahima Konaté le consultó sobre qué final se le viene más a la cabeza si la que perdió o la que ganó. A lo que Kylian respondió sin dudar: “La que perdí, la que gané no tengo necesidad de cambiar la historia, pero la que perdi... porque es muy difícil perder una final del Mundial. Ya de por sí porque es cada cuatro años. No sabés qué va a ser de vos en cuatro años”.

Y ante la intervención del entrevistador, Mbappé se explayó: “¿Perder en una tanda de penales? No creo en la suerte, no es una lotería. Es técnica. Pero no deja de ser cruel perder una Final de la Copa del Mundo”.

Ante las críticas sobre por qué no lloró en la final del Mundo, desmentió ese mito. “Mucha gente me pregunta por qué no lloré al perder con la Argentina en Qatar 2022 y es que simplemente las lágrimas no salieron porque estaba completamente en shock”, respondió ante la pregunta de Aurélien Tchouaméni, compañero en el Real Madrid y en la selección, sobre cuándo fue la última vez que lloró.

Didier Deschamps junto con Kylian Mbappe en la concentración de la selección de Francia en Clairefontaine, previo a disputar el Mundial 2026 Thomas Padilla - Pool AP

Cuando se acercaba el final de la nota el que apareció fue el entrenador Didier Deschamps, que le consultó si se ve en un futuro lejano pasando al otro lado y convirtiéndose en director técnico profesional o de juveniles. La respuesta de Mbappé: “Aún no lo se, prefiero mantener abiertas muchas opciones”.

Y ante la consulta rápida del que se encontraba con él, soltó: “¿Convertirme en Presidente de la República de Francia? Bastante gente me lo dice, pero no está en mis planes. Ya soy lo bastante odiado así”. Y concluyó que para ser entrenador hay que hacer primero el “duelo” de haber sido futbolista; si uno no olvida su mentalidad de jugador, no puede transmitir bien. Sacará el diploma por si acaso, pero solo ejercerá si logra dar ese paso mental.