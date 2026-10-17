Messi Cup 2026: fechas, equipos y grupos confirmados

Entre el domingo 25 de octubre y el domingo 1° de noviembre se realizará la segunda edición de la Messi Cup. Será en Fort Lauderdale, Estados Unidos, y contará con la presencia de 16 clubes Sub 16 de diferentes partes del mundo: nueve de Europa, seis de Sudamérica y el local, Inter Miami. En 2025, en el estreno de la competencia juvenil, River se consagró campeón.

Para consagrarse el año pasado, el Millonario derrotó a Atlético de Madrid por 2 a 0 en la final con un doblete de Bruno Cabral, el goleador y el mejor jugador del torneo. Convirtió siete tantos en cinco partidos y sus números no pasaron inadvertidos para los cazatalentos europeos en los Estados Unidos. Justamente en octubre de este 2026, un año después de haber brillado en Norteamérica, firmó su primer contrato profesional hasta el 31 de diciembre de 2028 con una cláusula de rescisión de €100.000.000.

Bruno Cabral firmó su primer contrato con River; fue el goleador y el mejor jugador de la Messi Cup 2025

El certamen fue creado por Lionel Messi y la productora 525 Rosario, fundada por el propio futbolista, en colaboración con Inter Miami, club en el que juega el astro argentino desde 2023. Todos los partidos se podrán ver en vivo en el plan premium de Disney+, mientras que los más destacados también estarán disponibles en televisión a través de alguna de las señales de ESPN.

River, como campeón defensor, intentará defender el título. Estará acompañado de otros dos clubes argentinos, Boca y Newell’s. El xeneize debutará en la Messi Cup y la Lepra buscará mejorar lo hecho en 2025, cuando terminó séptimo entre ocho participantes. Además del combinado de la Ribera, los otros equipos que tendrán su primera participación son: Ajax, Palmeiras, Arsenal, Benfica, Independiente del Valle, Flamengo y UE Cornellá, uno de los clubes que Messi adquirió en los últimos meses.

River ganó la Messi Cup en 2025 y buscará defender el título; comparte el Grupo A con Chelsea, Ajax e Inter River Plate

Todo el campeonato se disputa en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park en abril de este año, y en los campos de entrenamiento Florida Blue.

Cronograma de la etapa de grupos de la Messi Cup 2026

Domingo 25 de octubre

14.30: Independiente del Valle vs. Inter Miami - Grupo C

16: Ajax vs. Inter - Grupo A

16: Barcelona vs. Palmeiras - Grupo B

16: Atlético de Madrid vs. Benfica - Grupo C

17.30: Arsenal vs. Newell’s - Grupo B

17.30: Manchester City vs. Boca - Grupo D

17.30: Flamengo vs. UE Cornellá - Grupo D

20.05: River vs. Chelsea - Grupo A

Lunes 26 de octubre

14.30: River vs. Ajax - Grupo A

16: Manchester City vs. Flamengo - Grupo D

16: Boca vs. UE Cornellá - Grupo D

16: Chelsea vs. Inter - Grupo A

17.30: Atlético de Madrid vs. Independiente del Valle - Grupo C

17.30: Benfica vs. Inter Miami - Grupo C

17.30: Barcelona vs. Arsenal - Grupo B

19: Palmeiras vs. Newell’s - Grupo B

Martes 27 de octubre

14.30: Boca vs. Flamengo - Grupo D

16: Barcelona vs. Newell’s - Grupo B

16: Atlético de Madrid vs. Inter Miami - Grupo C

16: Benfica vs. Independiente del Valle - Grupo C

17.30: River vs. Inter - Grupo A

17.30: Chelsea vs. Ajax - Grupo A

17.30: Palmeiras vs. Arsenal - Grupo B

19: Manchester City vs. UE Cornellá - Grupo D