Messi Cup 2026: fechas, equipos y grupos confirmados

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El torneo Sub 16 contará con la participación de tres clubes argentinos; River es el primer y único campeón, y este año estará acompañado por Boca y Newell’s
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Entre el domingo 25 de octubre y el domingo 1° de noviembre se realizará la segunda edición de la Messi Cup. Será en Fort Lauderdale, Estados Unidos, y contará con la presencia de 16 clubes Sub 16 de diferentes partes del mundo: nueve de Europa, seis de Sudamérica y el local, Inter Miami. En 2025, en el estreno de la competencia juvenil, River se consagró campeón.
Para consagrarse el año pasado, el Millonario derrotó a Atlético de Madrid por 2 a 0 en la final con un doblete de Bruno Cabral, el goleador y el mejor jugador del torneo. Convirtió siete tantos en cinco partidos y sus números no pasaron inadvertidos para los cazatalentos europeos en los Estados Unidos. Justamente en octubre de este 2026, un año después de haber brillado en Norteamérica, firmó su primer contrato profesional hasta el 31 de diciembre de 2028 con una cláusula de rescisión de €100.000.000.
El certamen fue creado por Lionel Messi y la productora 525 Rosario, fundada por el propio futbolista, en colaboración con Inter Miami, club en el que juega el astro argentino desde 2023. Todos los partidos se podrán ver en vivo en el plan premium de Disney+, mientras que los más destacados también estarán disponibles en televisión a través de alguna de las señales de ESPN.
River, como campeón defensor, intentará defender el título. Estará acompañado de otros dos clubes argentinos, Boca y Newell’s. El xeneize debutará en la Messi Cup y la Lepra buscará mejorar lo hecho en 2025, cuando terminó séptimo entre ocho participantes. Además del combinado de la Ribera, los otros equipos que tendrán su primera participación son: Ajax, Palmeiras, Arsenal, Benfica, Independiente del Valle, Flamengo y UE Cornellá, uno de los clubes que Messi adquirió en los últimos meses.
- Todo el campeonato se disputa en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park en abril de este año, y en los campos de entrenamiento Florida Blue.
Cronograma de la etapa de grupos de la Messi Cup 2026
Domingo 25 de octubre
- 14.30: Independiente del Valle vs. Inter Miami - Grupo C
- 16: Ajax vs. Inter - Grupo A
- 16: Barcelona vs. Palmeiras - Grupo B
- 16: Atlético de Madrid vs. Benfica - Grupo C
- 17.30: Arsenal vs. Newell’s - Grupo B
- 17.30: Manchester City vs. Boca - Grupo D
- 17.30: Flamengo vs. UE Cornellá - Grupo D
- 20.05: River vs. Chelsea - Grupo A
Lunes 26 de octubre
- 14.30: River vs. Ajax - Grupo A
- 16: Manchester City vs. Flamengo - Grupo D
- 16: Boca vs. UE Cornellá - Grupo D
- 16: Chelsea vs. Inter - Grupo A
- 17.30: Atlético de Madrid vs. Independiente del Valle - Grupo C
- 17.30: Benfica vs. Inter Miami - Grupo C
- 17.30: Barcelona vs. Arsenal - Grupo B
- 19: Palmeiras vs. Newell’s - Grupo B
Martes 27 de octubre
- 14.30: Boca vs. Flamengo - Grupo D
- 16: Barcelona vs. Newell’s - Grupo B
- 16: Atlético de Madrid vs. Inter Miami - Grupo C
- 16: Benfica vs. Independiente del Valle - Grupo C
- 17.30: River vs. Inter - Grupo A
- 17.30: Chelsea vs. Ajax - Grupo A
- 17.30: Palmeiras vs. Arsenal - Grupo B
- 19: Manchester City vs. UE Cornellá - Grupo D
¡La espera terminó!— Messi Cup (@themessicup) September 22, 2026
Estamos de vuelta.
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The wait is over.
We're back. pic.twitter.com/FTHJwXvA59
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