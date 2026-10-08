Bruno Cabral, la nueva joya de River: goles, blindaje contractual y el encuentro con Lionel Messi

Hay una enorme expectativa en torno a él. River sabe que tiene en sus divisiones inferiores a un joven cuyo apellido es casi un sinónimo de gol. Y no se trata de una metáfora, porque los números dejan en evidencia la facilidad que ostenta Bruno Cabral para vulnerar los arcos rivales: acumula 88 tantos entre la Novena, Octava y, su categoría actual, la Séptima. Promedia más de un tanto por partido desde que compite en la órbita de la AFA. Esa tendencia va más allá de la banda roja, porque también goza del mismo promedio extraordinario en cada certamen que disputa con la selección argentina a nivel juvenil.

Semejantes estadísticas causaron que luego de algunas semanas de negociaciones con su representante, Guido Barletta, la dirigencia de River llegara a un acuerdo para blindar a Cabral. Con apenas 16 años, el mínimo que se requiere en nuestro país para celebrar un convenio laboral, el delantero firmó su primer contrato como profesional el lunes por la tarde en una oficina del primer piso del estadio Monumental, acompañado por Fernando Guarini, presidente del área de Fútbol Formativo de River, y Gonzalo Moreno, uno de los vocales titulares y responsable del sector de legales.

Bruno Cabral, artillero en las divisiones inferiores de River @brunoo.cabraal

El vínculo con Cabral rige hasta el 31 de diciembre de 2028 —no se podía extender por más tiempo, debido a que existe una reglamentación de la FIFA que indica un máximo de tres temporadas— y, tal como ocurre con casi todos los futbolistas relacionados contractualmente a River, tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, cifra que asciende a 120 millones cuando restan diez días hábiles o menos para el cierre del mercado de pases en la Liga Profesional.

¿Por qué la institución de Núñez tomó la decisión de resguardarse con un futbolista que ni siquiera forma parte de la Reserva? Aunque no existía ningún riesgo de que la familia de Cabral decidiera que emigrara mediante el mecanismo de la Responsabilidad Parental —popularmente conocida como Patria Potestad—, el atajo legal que en diciembre pasado emplearon los padres de Luca Scarlato para llevárselo a Parma (Italia), tras desestimar todas las propuestas para que firmara su contrato, el deseo de River era ofrecerle tranquilidad al atacante nacido el 16 de agosto de 2010 en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Bruno Cabral, de sólo 16 años, firmó su primer contrato profesional con el club de Núñez

“Muy feliz de firmar mi primer contrato profesional con el club de mis amores. Contento de este gran paso en mi carrera, después de años de trabajo y sacrificio. Agradecido siempre con Dios y con mi familia, que es la que siempre está en las buenas y en las malas. Nunca voy a olvidar de dónde vengo ni dónde me crie. Agradecerle a River Plate por brindarme todo desde que llegué y ayudarme como jugador, pero sobre todo como persona. También al Club Camioneros, que fue parte de mi camino y me ayudó mucho a llegar a donde estoy. Ahora, a seguir, que esto recién empieza. ¡Vamos por más!”, escribió Cabral en su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 48.000 seguidores y donde una de sus 20 publicaciones es una foto con Lionel Messi.

Justamente, Cabral fue elegido como figura de la primera Messi Cup, que se desarrolló a fines de 2025 y nuevamente se jugará a partir del próximo 25 de octubre. Autor de siete goles —uno de penal— en cinco encuentros, el atacante fue el máximo artillero del trofeo en Miami, donde River, bajo la dirección técnica de Martín Pellegrino, conquistó el título gracias a sus dos conquistas en la final ante Atlético de Madrid, el 14 de diciembre.

Bruno Cabral también se destaca en las selecciones juveniles @brunoo.cabraal

Campeón también en Novena y Octava, categorías para las que anotó 25 y 34 tantos, respectivamente, Cabral festejó 29 veces este año en el ámbito doméstico, incluido un doblete en un 3 a 0 como local sobre Boca, el 9 de mayo. Al eterno rival del conjunto millonario también le anotó de penal para vencerlo 1 a 0 como visitante en 2025, más precisamente el 9 de agosto, e hizo su aporte en el 2 a 1 del 13 de julio de 2024. Es decir que su repertorio no está ajeno a la importancia de aparecer en los superclásicos.

Sin ausencias por alcanzar el límite de amonestaciones ni tampoco por tarjetas rojas, pero sí por citaciones a las selecciones nacionales, el registro de Cabral es temible con la camiseta de River: en 86 fechas disputadas sumando sus tres años en las inferiores, marcó 88 goles. Y en el plano del representativo albiceleste, donde su primera convocatoria fue en mayo de 2025 para entrenarse con la Sub 15 dirigida por Adrián Gallará, los números también resultan impactantes: 18 tantos en 10 presentaciones.

No hay un error de tipeo ni un cálculo mal realizado. El desglose de Cabral con Argentina indica 10 tantos en las cuatro actuaciones de la Liga Evolución Sub 15 que organizó la Conmebol en 2025, cuatro goles para la Sub 16 en los tres partidos de un cuadrangular amistoso durante junio pasado en Japón, denominado Dream Cup, y un registro calcado en la Vertex Cup, otro certamen extraoficial, disputada en Miami durante abril de este año.

Bruno Cabral, en el Monumental, tras firmar su primer contrato con River

Ante ese escenario, pese a que Cabral no posee ciudadanía europea —un trampolín para irse al viejo continente sin ocupar plaza de extranjero—, era inevitable que la dirigencia de River quisiera asegurarse al goleador juvenil. La política desde la asunción de Stefano Di Carlo como presidente del club es poner el foco en los futuros talentos, sobre todo con aquellos que están en las selecciones juveniles y especialmente con quienes disputaron la Messi Cup de 2025: el enganche Felipe López, el mediocampista ofensivo Valentín Sayago, el extremo Gianfranco Ledestre y el marcador central Bautista Giménez.

Vecino de la humilde localidad bonaerense de Villa Albertina e hijo de Marcial Cabral Almada y Jessica Galeano Báez, ambos nacidos en la República del Paraguay, el delantero se incorporó a River a principios de 2023, tras superar una prueba para sumarse a la Prenovena. Hasta entonces actuaba en Camioneros, la entidad emparentada al sindicalista Hugo Moyano, mientras que su primer club de barrio fue Los Leones, de Lomas de Zamora.

“A Bruno Cabral me lo dio en ese entonces Gustavo Petrocelli, que coordinaba el club Camioneros”, recuerda Gabriel Rodríguez, coordinador de las inferiores de River. Y prosigue: “Lo fiché en Prenovena y Bruno tuvo una carrera deslumbrante, con gran humildad y sacrificio, supo imponerse en una categoría excelente que tiene el club , como es la 2010, con gran olfato de gol, atrevido y de movimientos inteligentes dentro del área”.

“Espero que siga evolucionando progresivamente y tendremos un goleador de raza en el mediano plazo”, vislumbra Rodríguez.

Goles del juvenil Cabral

Aunque todavía le queda un largo camino por recorrer en el afán por integrar el plantel profesional, su gran sueño, Cabral está plenamente enfocado. El área es su hábitat natural, pero no se limita simplemente a la resolución de las situaciones de gol. Posee condiciones técnicas para acoplarse al circuito de juego, interpreta por dónde moverse para aprovechar los espacios y en el pie derecho, su perfil más apto, goza de una puntería poco frecuente para un adolescente de su edad.

Sobre su llegada a River, Cabral le confió a la web oficial del club: “Sabía que era mi gran oportunidad y que la 2010 de River era una categoría poderosa. Me pusieron de 9, tuve la suerte de andar bien y en la misma semana me ficharon en la AFA. Fue un día inolvidable para mí y toda mi familia, que son fanáticos de River. Ahora disfruto día a día de lo que es jugar acá”. Su espejo es Julián Alvarez: “Lo miro mucho, es completo y trato de reflejarme en él”, contó.

River cuenta con un diamante en bruto, pero desea llevarlo poco a poco. Nadie quiere apresurar los plazos de maduración humana y futbolística, sin dejar de lado que las estadísticas del atacante despiertan un entusiasmo ineludible para aquellos que siguen con atención la producción interminable del semillero que tantas figuras le aportó tanto al club como al fútbol argentino.