Messi en Inter Miami vs. Charlotte FC, en vivo
Se disputa la última fecha de la fase regular de la MLS
Termina el primer tiempo
Inter Miami le gana a Charlotte por 3 a 0, al término del primer tiempo, en el último partido de la serie regular.
GOOOOL de Rodrigo de Paul:— MLS Español (@MLSes) November 7, 2026
Con fuerza, pone el remate buscando el espacio perfecto entre los jugadores a favor de @InterMiamiCF. pic.twitter.com/5yPbMGQWb6
Gol de Inter Miami
Golazo de De Paul: un bombazo cruzado, como en los tiempos de selección. Ya es goleada: Inter Miami gana 3-0.
Siempre Leo
Un bombazo de la izquierda al centro y un tiro de derecha conservan la sensación: Messi sigue jugando como en los viejos tiempos.
Gol de Inter Miami
De goleador, Suárez define en las alturas en el barullo en el área, entre múltiples piernas; asistencia de Leo. Inter Miami gana sin problemas.
GOOOOL de @InterMiamiCF:— MLS Español (@MLSes) November 7, 2026
Tiro de esquina de Leo Messi ➡️ Luis Suárez manda el balón al fondo de la red al minuto 33. pic.twitter.com/H4vLwOQecr
Messi, a la derecha
Como en buena parte de su carrera (y, sobre todo, en el tramo final), Leo se recuesta sobre el sector derecho. Y desde allí, al centro. La complicidad con Suárez se mantiene a través del tiempo.
⚽🔥 ¡GOOOOL de @InterMiamiCF!— MLS Español (@MLSes) November 7, 2026
Tiro de esquina de Leo Messi 🐐🇦🇷 ➡️ Fray, con una volea espectacular, manda el balón al fondo de la red.
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Gol de Inter Miami
Aprovecha el equipo local un descuido defensivo de Charlotte. Y el lateral derecho, Ian Fray, abre el marcador.
Gol de Charlotte (anulado)
Luego de una salida en falso de Casemiro, el equipo visitante se adelanta en el marcador. Sin embargo, no fue convalidado por una falta previa.
Empieza el partido
Charlotte se enfrenta con Inter Miami, desde las 18.13 de nuestro país, en una jornada muy especial.
Messi busca ser el goleador
El ahora excapitán de la selección argentina lidera a su equipo, segundo en las posiciones de la conferencia este. Rodrigo De Paul también es titular en el partido que se juega en Miami. Messi, además, es el goleador de la MLS: anotó 26 tantos en 30 partidos.
La MLS y su "Decision Day"
La MLS vive una jornada especial: se disputa la última fecha de la fase regular, que determinará la lista de los clasificados a los playoffs. Los 15 partidos se disputan hoy, divididos en dos turnos, de acuerdo a las conferencias este y oeste. Desde las 18, hora de Argentina, Lionel Messi será titular en el partido entre Inter Miami y Charlotte FC. LA NACION ofrece el minuto a minuto.
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