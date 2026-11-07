Messi en Inter Miami vs. Charlotte FC, en vivo

La MLS vive una jornada especial: se disputa la última fecha de la fase regular, que determinará la lista de los clasificados a los playoffs. Los 15 partidos se disputan hoy, divididos en dos turnos, de acuerdo a las conferencias este y oeste. Desde las 18, hora de Argentina, Lionel Messi será titular en el partido entre Inter Miami y Charlotte FC. LA NACION ofrece el minuto a minuto.