Saltar al contenido principal
LA NACION
en vivo

Messi en Inter Miami vs. Charlotte FC, en vivo

Se disputa la última fecha de la fase regular de la MLS

Messi, con la magia de toda la vida
Messi, con la magia de toda la vidaMEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Termina el primer tiempo

Inter Miami le gana a Charlotte por 3 a 0, al término del primer tiempo, en el último partido de la serie regular.

Gol de Inter Miami

Golazo de De Paul: un bombazo cruzado, como en los tiempos de selección. Ya es goleada: Inter Miami gana 3-0.

Siempre Leo

Un bombazo de la izquierda al centro y un tiro de derecha conservan la sensación: Messi sigue jugando como en los viejos tiempos.

Gol de Inter Miami

De goleador, Suárez define en las alturas en el barullo en el área, entre múltiples piernas; asistencia de Leo. Inter Miami gana sin problemas.

Messi, a la derecha

Como en buena parte de su carrera (y, sobre todo, en el tramo final), Leo se recuesta sobre el sector derecho. Y desde allí, al centro. La complicidad con Suárez se mantiene a través del tiempo.

Gol de Inter Miami

Aprovecha el equipo local un descuido defensivo de Charlotte. Y el lateral derecho, Ian Fray, abre el marcador.

Gol de Charlotte (anulado)

Luego de una salida en falso de Casemiro, el equipo visitante se adelanta en el marcador. Sin embargo, no fue convalidado por una falta previa.

Empieza el partido

Charlotte se enfrenta con Inter Miami, desde las 18.13 de nuestro país, en una jornada muy especial.

De Paul y Messi, antes del partido
De Paul y Messi, antes del partidoRICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi busca ser el goleador

El ahora excapitán de la selección argentina lidera a su equipo, segundo en las posiciones de la conferencia este. Rodrigo De Paul también es titular en el partido que se juega en Miami. Messi, además, es el goleador de la MLS: anotó 26 tantos en 30 partidos.

La MLS y su "Decision Day"

La MLS vive una jornada especial: se disputa la última fecha de la fase regular, que determinará la lista de los clasificados a los playoffs. Los 15 partidos se disputan hoy, divididos en dos turnos, de acuerdo a las conferencias este y oeste. Desde las 18, hora de Argentina, Lionel Messi será titular en el partido entre Inter Miami y Charlotte FC. LA NACION ofrece el minuto a minuto.

Lionel MessiInter MiamiMLSFútbol exteriorEl fenómeno Messi
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Tapia, Riquelme en la foto, la nueva copa y una premiación que el presidente de AFA puede demorar dos horas
    1

    La AFA presentó la copa para el campeón de la tabla anual y Tapia defendió el título que creó en 2025

  2. A Nico Paz nadie le medirá la argentinidad en sangre: el heredero recibe de Messi el mapa del tesoro
    2

    A Nico Paz nadie le medirá la argentinidad en sangre: el heredero recibe de Messi el mapa del tesoro

  3. La definición de la Tabla Anual, Messi en Inter Miami, Colapinto en Brasil, fútbol de Europa y la final de la URBA
    3

    TV y streaming del sábado: el Clausura, Messi en Inter Miami, Colapinto en Brasil, fútbol de Europa y la final de la URBA

  4. Partido a partido: así está la clasificación y cómo quedan los cruces de octavos de final
    4

    El simulador del Clausura: así está la clasificación y cómo quedan los cruces de octavos de final