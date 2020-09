La entrevista con Goal en la que Lionel Messi anuncia su continuidad en Barcelona; el periodista fue Rubén Uría, que conoce al argentino desde hace años pero nunca le había pedido una charla exclusiva.

Lionel Messi eligió a un medio español no tradicional para comunicar que se queda en Barcelona. El medio es Goal, pero sobre todo se inclinó por un periodista que lo conoce desde hace años: Rubén Uría. El argentino les habló a los españoles y a los fanáticos del fútbol en general, no sólo a los blaugranas. No lo hizo en la pantalla de una cadena regional ni en las páginas de un periódico de la Ciudad Condal. No: se expresó en un portal de internet especializado en noticias de fútbol.

Desde hacía unos días Rubén Uría, de larga relación con La Pulga, era uno de los candidatos a hacer la entrevista en la que el jugador rosarino daría a conocer su postura y comunicaría su permanencia en Barcelona. Madrileño, el periodista es el editor jefe de Goal España y trabajó en Cadena Cope y en Cadena Ser, además de Eurosport. Es autor de tres librosy ganador del Premio Nacional de Periodismo José Antonio Blázquez, tal como dice su perfil de LinkedIn. "Jamás les había pedido un favor a los Messi. De hecho, Goal nunca había tenido una exclusiva con él", cuenta una fuente al tanto de cómo se generó la nota, realizada en el domicilio de los Messi.

"Estos días, Rubén ofreció a los Messi la posibilidad de hablar cuando quisieran. Se tomaron su tiempo y le respondieron que sí. Entonces, lo hicieron en la casa del jugador, en Casteldelfells", agregan sobre la cocina de la charla pública. Si bien la decisión del futbolista fue comunicada este viernes, durante todo el jueves se especuló sobre la chance de que Messi hablara con un medio español, o incluso uno argentino, para brindar las explicaciones.

En los más de 18 minutos de entrevista, Messi habla de su contrato; de falta de palabra del presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, y de lo difícil que le resultó tomar la decisión de abandonar el club de toda su vida. El clima nunca se tensa en la conversación. El rosarino responde con firmeza y seguro de sus palabras.

¿Qué es Goal?

Goal nació como una página web especializada en noticias de fútbol. Fue fundada en 2004 por los italianos Chicco Merighi y Gianluigi Longinotti-Buitoniy ahora concentra informaciones de 50 países, con periodistas especializados en cada uno de ellos. En 2011 fue adquirida por el grupo Perform, de capitales británicos, por 18.000.000 de libras esterlinas.

Perform, cuyo propietario es el magnate británico Leonard Blavatnik, se dividió en dos en septiembre de 2018. Goal quedó bajo el paraguas de DAZN, una empresa del grupo dueña de subsidiarias en casi todo el mundo (tiene presencia en más de 200 naciones) focalizada en los contenidos deportivos para el formato OTT ("Over the Top", en inglés), es decir, por streaming. La sede mundial del grupo DAZN está en Leeds, Inglaterra.

Messi comunicó su permanencia con una conversación en su casa, de Casteldefells, Cataluña.