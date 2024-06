México perdió ante Venezuela en el segundo partido de la Copa América y arreciaron las críticas para el equipo de Jaime Lozano

Escuchar

Los medios mexicanos fustigaron a la selección azteca, dirigida por Jaime Lozano, tras la derrota en la noche del miércoles por 1-0 contra Venezuela, que pone al Tri contra las cuerdas en la Copa América. Precisa vencer a Ecuador en la última fecha del grupo B para no quedar eliminado. Fue la primera caída de la historia ante la Vinotinto, en un partido en el que el delantero azteca Orbelín Pineda falló un penal y el ex River Salomón Rondón anotó el único gol del partido.

“En el hoyo”, editorializó Cancha.com en su portada. Y agregó: “Pierde México ante Venezuela, falla penal, su delantera no tiene gol y para avanzar necesita vencer a Ecuador”. Uno de los blancos preferidos de las críticas fue el delantero Santiago Giménez, figura en Feyenoord de Países Bajos e hijo del argentino Christian “Chaco” Giménez, quien falló un mano a mano accesible ante el arquero venezolano Rafael Romo al comienzo del encuentro. “Negro panorama”, escribió por su parte el diario Esto. Y añadió: “México sufre su primera derrota en la historia ante Venezuela y complica su pase en la Copa América luego de que Orbelín (Pineda) falló el penal del empate; está obligado a vencer a Ecuador para avanzar a cuartos, donde podría enfrentar a Argentina ”.

Portada de un diario de México

“Decepción nacional”, tituló Récord, otro diario deportivo de México. Y dio más detalles sobre la derrota del equipo ante Venezuela en la bajada: “Venezuela venció por primera vez a México para ponerlo contra las cuerdas en la Copa América. El Tri tuvo el balón y generó el doble de tiros al arco, pero la ‘suerte’ no estuvo de su lado. El equipo de Jimmy (tal el sobrenombre del entrenador Jaime Lozano) camina para atrás. El domingo, contra Ecuador, se juega el pase a la siguiente ronda ”.

Mucho más crítico aún fue Álvaro Morales, polémico y verborrágico periodista de ESPN. Se convirtió en trending topic en Venezuela por haber subestimado a la selección Vinotinto antes del duelo de anoche. El conductor guatemalteco radicado en México había tomado notoriedad durante el Mundial de Qatar 2022 por sus furiosas críticas contra la Argentina y sobre todo contra Messi. Con la derrota azteca sellada, Morales narró en su Instagram: “Las críticas contra la selección mexicana ya las hice: pedí cabeza de jugadores y de directivos, pero eso es allá. Ustedes (los venezolanos) ganaron bien, aunque en realidad hay que decirlo: solo ganaron porque México falló un penal, nada más ”.

Pese a las críticas, el entrenador del equipo azteca, Jaime “Jimmy” Lozano, no se desanimó y se mostró confiado en que sus futbolistas conseguirán el pase a los cuartos de final de la Copa América, donde pueden enfrentarse a la selección argentina. “Intentamos y buscamos por todos lados, ha sido un partido de mucho empuje y mucho aprendizaje, pero estoy orgulloso del equipo porque se mató y luchó en todo el partido”, dijo el DT en conferencia. Lozano además aprovechó para resaltar el trabajo de Santiago Giménez, el delantero estrella de su selección que todavía no pudo convertir en la Copa América: “Para mí, Santi hace bien las cosas, nos ayuda muchísimo . No le hemos dado una muy clara, tal vez la de Chávez. Tuvimos opciones para irnos arriba, pero hay que trabajar, es contundencia, aprovechar los momentos”, señaló.

Lozano añadió: “Lo único que no podemos perder con este resultado es la confianza, hay que sacar todo lo bueno, hay que seguir adelante y estamos convencidos de que el equipo está con ganas de regresar a las canchas”, agregó. Y sobre el futuro, dijo con optimismo: “Todavía no estamos fuera y dependemos de nosotros, eso lo tenemos claro y ya lo hablamos, el partido nuestro es el que nos va a poner en la siguiente fase. De este barco no se baja nadie, lo vamos a lograr, estoy seguro ”.

Los memes de la derrota mexicana

Las bromas en redes sociales apuntaron sus cañones sobre el delantero Santiago Giménez. El mexicano no pudo concretar algunas de las situaciones claras de gol que se le presentaron durante la primera mitad y los fanáticos de El Tri no lo perdonaron. Por el lado de Venezuela, los hinchas posteraron memes sobre las chances que tiene el seleccionado de pasar a los cuartos de final.

LA NACION