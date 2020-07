El rostro preocupado de Guillermo Barros Schelotto

Fue una jornada durísima para el equipo Guillermo Barros Schelotto. Un golpe que no esperaba ante el clásico y por goleada. Y como si fuera poco despertó una ola de críticas para el entrenador argentino en la MLS. Resultó una derrota que resonó en el fútbol de los Estados Unidos con el 6 a 2 de Los Ángeles ante los Galaxy de Guillermo, que quedaron al borde de la eliminación del campeonato que se está desarrollando con un formato de Mundial en Disney.

LA Galaxy tuvo entre sus principales figuras a Emiliano Insúa y Cristian Pavón, pero no pudieron evitar la tremenda caída en el clásico. Y no fue un traspié que dejaron pasar los protagonistas, ya que Guillermo Barros Schelotto, después fue muy claro: "El equipo renunció a la lucha. Renunció antes de tiempo, no podemos hacer eso y eso es lo que pasó hoy", dijo el DT argentino en la página oficial de la MLS.

Los Angeles FC forward Bradley Wright-Phillips (66) reacts after scoring against the Los Angeles Galaxy during the second half at ESPN Wide World of Sports Crédito: USA Today

El delantero uruguayo Diego Rossi fue la figura excluyente del partido al marcar cuatro de los seis goles de Los Ángeles FC. Estuvo el equipo de Guillermo dos veces dominando el marcador y Pavón convirtió, de penal, el 2-1 parcial. Pero en la segunda etapa, Rossi, Bradley Wright-Phillips y Mohammed Monir se encargaron de pasar por encima a los Galaxy.

Resultó tan sorprendente lo que sucedió en este encuentro, que en las redes criticaron al equipo de Guillermo, y hasta los jugadores, como Cristian Pavón, se quedó sin argumentos para poder explicar lo que pasó en la cancha: "No sé qué pasó, nos desmoronamos en el segundo tiempo".

La goleada en contra dejó al equipo del Mellizo al borde de la eliminación, ya que perdió sus dos compromisos disputados y se encuentra en el último lugar de la tabla del Grupo F sin unidades. Portland Timbers, con 6 puntos, ya consiguió la clasificación a la siguiente instancia, al igual que Los Ángeles que suma 4. Sólo tiene una chance para acceder a la siguiente etapa, si goleada ante Portland y esperar el resultado de Houston Dynamo (tiene 1 punto).