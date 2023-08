escuchar

El ecuatoriano que brilló en Brighton, Moisés Caicedo, pasó a Chelsea hasta 2031, anunció este lunes el club londinense, sin ofrecer detalles del traspaso, que en realidad fueron unos 146 millones de dólares (115 millones de libras) según la prensa especializada. Así, se convierte en el más alto en la historia de la Premier League.

Caicedo, de 21 años, también era pretendido por Liverpool, cuyo entrenador Jürgen Klopp llegó incluso a anunciar el viernes pasado un acuerdo con Brighton. Pero los medios de comunicación informaron inmediatamente después que el jugador dudaba sobre su futuro destino, impidiendo la conclusión de su fichaje por los Reds. Al final, cambió Liverpool por Londres.

“Nuestro sueño se ha hecho realidad”, le dice la madre de Caicedo al futbolista en el original video para anunciar el fichaje subido por Chelsea en sus redes sociales, rememorando una fotografía de hace tres años en Ecuador, en la que el jugador ya aparecía con una camiseta de los Blues. “Gracias a Dios, mamá”, le responde el ya jugador del Chelsea, fundiéndose ambos en un fuerte abrazo. Verdaderamente, conmovedor, más allá de las cifras.

“El mediocampista de 21 años ha firmado un contrato por ocho temporadas en Stamford Bridge, con un año suplementario opcional”, precisó Chelsea en su página de internet, sobre el acuerdo.

Así, Chelsea superó la barrera de los 1000 millones de dólares en transferencias desde que el club de Londres fue adquirido por un consorcio de estadounidenses al adquirir el lunes al ecuatoriano. Tras comprarle el club en mayo pasado al ruso Roman Abramovich, los propietarios de Chelsea -liderados por Todd Boehly y el fondo de inversiones Clearlake Capital- invirtieron unos 280 millones de dólares en jugadores en el mercado de pases del verano europeo de 2022, 350 millones en la ventana de enero y, ahora, alrededor de 370 millones.

Es un derroche sin precedentes, en busca de renovar el plantel de la manera más rápida posible, después de una temporada de fracaso estrepitoso. Caicedo se convierte en el pase más caro de la historia de la Premier League, por encima de Enzo Fernández (106,8 millones de libras pagados por Chelsea a Benfica en 2023), del inglés Declan Rice (105 millones de libras, adquirido por Arsenal al West Ham en 2023) y del también inglés Jack Grealish (100 millones de libras pagados por Manchester City al Aston Villa en 2021).

A nivel mundial, se sitúa como el tercer pase más importante, luego del brasileño Neymar, por el que PSG pagó 242 millones de dólares a Barcelona en 2017, y Kylian Mbappé, adquirido al Mónaco por el club de la capital francesa en 2018 por 196 millones de la moneda norteamericana.

Moisés Caicedo, parte de los millones de Chelsea en el mercado Darren Walsh - Chelsea FC

Brighton así logra una enorme plusvalía con Caicedo, fichado por unos 4 millones de libras en 2021, procedente del club ecuatoriano Independiente del Valle, y que no alcanza aún los 50 partidos en la Premier League.

“Estoy muy contento por unirme al Chelsea. Estoy muy emocionado por estar aquí en este gran club, no lo pensé dos veces cuando Chelsea me llamó, solo sabía que quería firmar en esta entidad”, señaló Caicedo, en el comunicado del club. “Es un sueño hecho realidad estar aquí y no puedo esperar para empezar a jugar con el equipo”, añadió el jugador, que no disputó este fin de semana la primera jornada de la Premier League con Brighton, a la espera de que se consumara su traspaso.

Enzo Fernández, con la camiseta de Chelsea frente a Liverpool; el traspaso del argentino fue superado en las cifras HENRY NICHOLLS - AFP

El director deportivo de Brighton, David Weir, elogió al jugador que llevará la manija de los Blues junto con Enzo Fernández, de 22 años: “Chelsea ahora tiene a uno de los mejores centrocampistas del mundo. Moisés fue uno de nuestros excepcionales jugadores en los últimos 18 meses”. En su momento, fue una gran apuesta de la entidad de las Gaviotas, que suelen fijarse en jugadores sudamericanos con talento y que no sean excesivamente costosos; el de Caicedo es un casi similar a lo fue, en su momento, Alexis Mac Allister, hoy en Liverpool.

La última temporada de Chelsea fue deslucida, con un 12º puesto en la Premier League, que le impidió jugar competencias europeas durante este curso. El domingo pasado, en el arranque de la Premier League, el equipo ahora dirigido por Mauricio Pochettino empató 1-1 con Liverpool, en Stamford Bridge.

“Moisés posee un talento singular para el mediocampo y es un jugador que teníamos en la mira durante algún tiempo”, dijeron los codirectores deportivos de Chelsea, Laurence Stewart y Paul Winstanley. “Creemos que tendrá un impacto significativo en Stamford Bridge esta temporada y en los años venideros”. Chelsea compensó, en parte, el enorme vacío al desprenderse de varios jugadores con elevados salarios, como N’Golo Kante (emigró a Al-Ittihad, de Arabia Saudita), Kepa Arrizabalaga (a Real Madrid), Kai Havertz (Arsenal), Mason Mount (Manchester United) y Mateo Kovacic (Manchester City).

